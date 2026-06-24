La settimana che apre l’estate astrologica si gioca tra il Sole in Cancro e la Luna piena delle Fragole del 29-30 giugno: emozioni in primo piano, relazioni protagoniste e una spinta a fare chiarezza con chi conta davvero. Ecco le previsioni complete con voti, classifica e segni top.

La settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 accompagna il passaggio tra giugno e luglio sotto l’influenza del Sole in Cancro, che continua a portare al centro emozioni, affetti e bisogni autentici. Il Sole è entrato nel segno il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, e nei giorni di questa settimana attraversa la prima decade del Cancro: una fase in cui molti segni sentiranno la necessità di fare maggiore chiarezza nei rapporti personali e di dedicare più attenzione alle persone che contano davvero.

Ad aprire il periodo è un evento celeste di forte impatto simbolico: nella notte tra il 29 e il 30 giugno arriva la Luna piena delle Fragole, l’ultimo plenilunio prima del pieno dell’estate, che in Italia raggiunge il culmine all’1:57 del 30 giugno e si presenta come una suggestiva Microluna, leggermente più piccola del solito perché vicina al punto più lontano dalla Terra. Si tratta di una Luna piena bassa sull’orizzonte, dal fascino particolare, che astrologicamente cade in Capricorno, in opposizione al Sole in Cancro: un’immagine perfetta del tema della settimana, l’equilibrio tra cuore e doveri, tra famiglia e ambizioni.

L’atmosfera è più sensibile rispetto alle settimane precedenti. Le relazioni diventano protagoniste, mentre sul lavoro si cerca un equilibrio tra ambizioni e benessere personale. È una settimana che invita a non ignorare le emozioni, ma a trasformarle in forza e consapevolezza.

Venere favorisce incontri sinceri e riavvicinamenti, Mercurio aiuta il dialogo e Marte sostiene le iniziative pratiche. Chi saprà ascoltare il proprio intuito potrà ottenere risposte importanti.

Le stelle della settimana: clima generale e consigli

Dopo settimane intense, questa è una fase di raccoglimento e verità. La combinazione tra il Sole in Cancro e il plenilunio di inizio settimana spinge ognuno a guardarsi dentro, a chiudere ciò che pesa e a dare valore a ciò che nutre davvero. È il momento ideale per chiarire un malinteso rimasto in sospeso, per riavvicinarsi a una persona cara o per prendersi finalmente cura di sé.

Sul fronte pratico, conviene non forzare i tempi: le energie del cielo premiano la pazienza, l’ascolto e la concretezza più dell’impulsività. Una buona strategia per la settimana è scegliere poche priorità e seguirle con costanza, lasciando spazio anche al riposo e alle emozioni.

Segni top della settimana: Cancro e Scorpione. A guidare la classifica sono i due segni d’Acqua più valorizzati dal cielo del momento, capaci di trasformare la maggiore sensibilità generale in intuizione, profondità e scelte azzeccate.

Oroscopo segno per segno

Ariete

Settimana che richiede un po’ di calma. In amore potresti sentirti più vulnerabile del solito, ma questo ti aiuterà a comprendere meglio chi hai accanto: abbassare le difese, per una volta, può diventare un punto di forza. Sul lavoro evita decisioni affrettate e concentrati su ciò che è realmente prioritario; rimandare di qualche giorno una mossa importante non è un segno di debolezza, ma di strategia. Il benessere passa dal ritrovare un ritmo più sostenibile. Voto: 7

Toro

Settimana positiva e rassicurante. In amore cresce il desiderio di stabilità e progettualità: chi è in coppia sente il bisogno di costruire qualcosa di solido, chi è single cerca rapporti sinceri e duraturi. Sul lavoro procedi con costanza e determinazione, ottenendo piccoli risultati che rafforzano la tua sicurezza. È una di quelle settimane in cui la tenacia tipica del segno viene finalmente premiata. Voto: 8

Gemelli

Periodo di assestamento. Dopo settimane molto movimentate, senti il bisogno di recuperare energie e di rallentare un ritmo che era diventato troppo frenetico. In amore serve maggiore attenzione alle esigenze del partner: ascoltare più di quanto si parli farà la differenza. Nel lavoro è il momento di consolidare ciò che hai avviato, più che di lanciarti in nuovi progetti. Concediti qualche pausa di vero stacco. Voto: 7

Cancro

Una delle settimane migliori dell’estate. Con il Sole nel segno ti senti più forte, sicuro e consapevole, e la Luna piena di inizio settimana amplifica ogni emozione. In amore vivi sentimenti profondi e autentici: è il momento perfetto per dichiarazioni, riavvicinamenti o per dare nuova linfa a una storia importante. Nel lavoro arrivano segnali incoraggianti che rafforzano la fiducia nel futuro. Approfitta di questo cielo per chiedere ciò che desideri. Voto: 9

Leone

Settimana riflessiva. Potresti avvertire il bisogno di rallentare e recuperare energie, complice un cielo che invita più al raccoglimento che alla scena. In amore evita atteggiamenti troppo orgogliosi: fare il primo passo non toglie nulla alla tua fierezza. Sul lavoro osserva con attenzione prima di agire, perché ciò che semini ora in silenzio darà frutti già dalle prossime settimane, quando il Sole si avvicinerà al tuo segno. Voto: 7

Vergine

Settimana positiva e concreta. In amore il dialogo aiuta a superare piccoli malintesi: la tua capacità di mettere ordine nei pensieri si rivela preziosa anche nei sentimenti. Nel lavoro riesci a mantenere ordine e lucidità anche nelle situazioni più impegnative, diventando un punto di riferimento per chi ti sta intorno. Buon momento anche per il benessere: piccole abitudini sane fanno la differenza. Voto: 8

Bilancia

Settimana delicata ma gestibile. In amore sarà importante comunicare con chiarezza ed evitare di lasciare le cose sottintese, perché qualche tensione nasce proprio dai non detti. Nel lavoro alcune questioni richiedono più pazienza del previsto, ma il risultato finale sarà soddisfacente: l’importante è non scoraggiarsi davanti ai primi ostacoli. Cerca il tuo equilibrio ritagliandoti momenti di bellezza e leggerezza. Voto: 7

Scorpione

Tra i protagonisti della settimana. L’energia del Cancro amplifica intuizione e sensibilità, due qualità che tu sai usare meglio di chiunque altro. In amore vivi momenti intensi e sinceri, con la possibilità di un legame che si fa più profondo. Nel lavoro una decisione presa ora potrebbe rivelarsi molto importante nei prossimi mesi: fidati del tuo istinto, raramente ti tradisce. Settimana che premia chi ha il coraggio di guardare in profondità. Voto: 9

Sagittario

Settimana tranquilla ma riflessiva. In amore senti il bisogno di maggiore chiarezza e di capire dove sta andando davvero un rapporto, senza accontentarti delle mezze misure. Sul lavoro procedi senza grandi ostacoli, ma con meno entusiasmo rispetto al solito: è una fase di transizione, non di sprint. Ritrova la tua proverbiale energia dedicandoti a ciò che ti appassiona e ti fa sentire libero. Voto: 7

Capricorno

Il Sole opposto continua a chiederti equilibrio nei rapporti, e la Luna piena di inizio settimana cade proprio nel tuo segno, mettendo in luce ciò che hai costruito e ciò che invece va lasciato andare. In amore evita rigidità inutili: ammorbidire i toni ti avvicinerà a chi ami. Sul lavoro è il momento giusto per valutare con attenzione una proposta o un cambiamento, soppesando con la tua consueta lucidità rischi e opportunità. Voto: 7

Acquario

Settimana interessante. In amore torna la voglia di condividere e confrontarsi, di aprirti agli altri dopo una fase più ripiegata su te stesso. Sul lavoro una nuova idea o una collaborazione potrebbe portare sviluppi positivi: la tua capacità di pensare fuori dagli schemi attira persone giuste al momento giusto. Coltiva le amicizie e i progetti di gruppo, sono il tuo terreno più fertile. Voto: 8

Pesci

Settimana molto favorevole. L’energia del Cancro sostiene sensibilità, intuizione e creatività, mettendoti in perfetta sintonia con il cielo del momento. In amore trovi comprensione e serenità, con la possibilità di vivere emozioni delicate e sincere. Nel lavoro emergono idee brillanti e soluzioni efficaci: lasciati guidare dall’immaginazione, ma poi traducila in passi concreti. Ottimo momento anche per il benessere interiore. Voto: 8

Classifica della settimana 29 giugno – 5 luglio 2026

Cancro, Scorpione (9) Toro, Vergine, Acquario, Pesci (8) Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario, Capricorno (7)

Segni top: Cancro, Scorpione Segni flop: Bilancia

Domande frequenti sull’oroscopo della settimana

Quali sono i segni fortunati della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026? I segni top della settimana sono Cancro e Scorpione, entrambi con voto 9. Il Cancro beneficia del Sole nel proprio segno, mentre lo Scorpione sfrutta al meglio l’energia emotiva e intuitiva del periodo.

Qual è il segno meno favorito della settimana? Il segno flop indicato per questa settimana è la Bilancia, che dovrà fare i conti con qualche tensione nei rapporti e con tempi più lunghi del previsto sul lavoro, pur arrivando a un risultato finale soddisfacente.

Che cos’è la Luna piena delle Fragole del 29-30 giugno 2026? È l’ultimo plenilunio prima del cuore dell’estate, tradizionalmente chiamato Luna delle Fragole. Nel 2026 raggiunge il culmine all’1:57 del 30 giugno (ora italiana) e si presenta come una Microluna, perché la Luna è vicina al punto più lontano dalla Terra. Astrologicamente cade in Capricorno, in opposizione al Sole in Cancro.

Perché il Sole in Cancro influenza così tanto questa settimana? Il Sole è entrato in Cancro il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, e durante la settimana attraversa la prima decade del segno. Il Cancro è legato a emozioni, famiglia e affetti: per questo il cielo del periodo mette al centro relazioni, sensibilità e bisogno di autenticità.