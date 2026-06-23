La nuova Audi A3 2026 si prepara ad arrivare nelle concessionarie italiane con un’evoluzione importante della quarta generazione. La compatta premium dei quattro anelli cambia soprattutto dentro, dove porta in abitacolo una forte dose di tecnologia derivata dai modelli Audi di fascia superiore.

A trent’anni dal debutto della prima generazione, avvenuto nel 1996, Audi A3 continua a rappresentare uno dei modelli chiave del segmento C premium. La nuova gamma sarà disponibile nelle varianti Sportback, Sedan e allstreet, con motorizzazioni benzina, Diesel, mild-hybrid, plug-in hybrid e sportive RS.

L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto a ottobre 2026, con prezzi per Audi A3 Sportback a partire da 33.100 euro.

Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico Nuova Audi A3 2026: più tecnologia, interni digitali e fino a 143 km in elettrico

Interni completamente rinnovati

La novità più evidente riguarda gli interni, profondamente aggiornati.

La nuova Audi A3 introduce l’Audi digital stage, il palcoscenico digitale già visto sui modelli più recenti e di fascia superiore della Casa. Di serie fin dal primo livello di allestimento, è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo MMI da 12,8 pollici.

Il display centrale ha un design curvo, pensato per avvolgere il guidatore e richiamare le linee del single frame Audi. Cambia anche l’interfaccia grafica, con icone più grandi, maggiore leggibilità e possibilità di personalizzare l’esperienza digitale con il drag and drop.

Più comfort e comandi più intuitivi

Audi ha rivisto anche la console centrale. Il vano per lo smartphone è ora orientato verso il conducente e offre la ricarica wireless a 25 Watt.

Il volante sarà disponibile in tre configurazioni e introduce nuovi comandi sulle razze, con un azionamento parzialmente fisico invece che totalmente touch. Una scelta che punta a migliorare l’ergonomia e la semplicità d’uso durante la guida.

A rendere l’abitacolo più ricercato contribuisce anche l’inserto esteso dai pannelli porta alla plancia, disponibile in quattro configurazioni: fibra di carbonio, microfibra Dinamica e due varianti in tessuto.

Tecnologia da auto di categoria superiore

La nuova Audi A3 riceve una serie di sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli high-end del marchio.

Tra questi spicca l’assistente adattivo alla guida evoluto, che in abbinamento al cambio automatico aiuta a regolare la distanza dal veicolo che precede e contribuisce a mantenere la vettura al centro della corsia fino a 210 km/h.

Il sistema può utilizzare anche dati online, così da funzionare meglio in contesti rurali o urbani dove la segnaletica orizzontale non è sempre presente. In autostrada, sopra i 90 km/h, è disponibile anche il cambio corsia assistito.

Frenata al semaforo rosso e parcheggio da remoto

Tra le funzioni più interessanti ci sono la frenata automatica al semaforo rosso e l’adattamento delle logiche di intervento in base allo scorrimento del traffico.

Novità anche per il parcheggio. A richiesta, quattro telecamere grandangolari offrono una visione a 360 gradi dell’area intorno all’auto, visualizzabile in 3D sullo schermo MMI.

L’ausilio al parcheggio evoluto consente inoltre alla vettura di apprendere fino a cinque diverse manovre. In pratica, se l’accesso a un garage o a un posto auto è complesso, l’auto può essere addestrata una volta e ripetere poi la manovra autonomamente.

Con il remote parking pilot, il parcheggio può essere gestito anche dall’esterno dell’abitacolo tramite app myAudi.

Nuove funzioni da remoto

La nuova Audi A3 amplia anche le funzioni controllabili a distanza.

Attraverso l’app myAudi è possibile verificare posizione del veicolo, stato del freno di stazionamento, luci, portiere e finestrini. L’app consente inoltre di controllare chilometraggio, carburante, autonomia residua, pressione pneumatici, livello olio e scadenze di manutenzione.

Da remoto si possono gestire anche riscaldamento ausiliario, apertura e chiusura delle porte.

Motori benzina, Diesel, plug-in e RS

La gamma motori sarà particolarmente ampia.

Le versioni TFSI e TDI avranno potenze da 116 a 150 CV. La nuova Audi A3 e-hybrid sarà proposta con powertrain plug-in in due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV.

L’autonomia massima in modalità elettrica raggiunge i 143 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la batteria può essere ricaricata integralmente in circa mezz’ora grazie alla ricarica in corrente continua.

Non mancheranno le versioni sportive. Audi S3 sarà spinta dal 2.0 TFSI da 333 CV, mentre Audi RS 3 continuerà a puntare sul celebre 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV.

Quando arriva e quanto costa

La nuova gamma Audi A3 arriverà nelle concessionarie italiane a ottobre 2026.

Il prezzo di partenza per Audi A3 Sportback è di 33.100 euro. La variante e-hybrid plug-in parte da 44.600 euro.

Per le sportive, Audi S3 parte da 57.250 euro, mentre Audi RS 3 ha un prezzo da 71.500 euro.

Audi A3 guarda ancora più in alto

Con questa evoluzione, Audi A3 diventa più digitale, più connessa e più vicina ai modelli superiori della gamma.

Il salto riguarda soprattutto l’esperienza a bordo: schermi più grandi, interfaccia aggiornata, funzioni da remoto, assistenza alla guida evoluta e una gamma motori capace di coprire esigenze molto diverse.

Dalla compatta premium per l’uso quotidiano alla plug-in con lunga autonomia elettrica, fino alle versioni sportive S3 e RS 3, la nuova Audi A3 2026 conferma l’ambizione di restare un punto di riferimento tra le berline compatte premium.