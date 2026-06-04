Nasce un nuovo gruppo europeo della comunicazione: Enrico Baiocco acquisisce BEE

Un nuovo progetto europeo prende forma nel mondo della comunicazione indipendente. Enrico Baiocco, attraverso la propria holding, ha avviato un percorso di crescita e aggregazione pensato per valorizzare agenzie e realtà specializzate nei settori della pubblicità, del digitale e dei media.

La prima operazione riguarda l’acquisizione di BEE, agenzia riconosciuta per la qualità del proprio lavoro creativo e per la gestione di brand di primo piano. L’ingresso nel nuovo gruppo rappresenta il primo passo di un piano più ampio, orientato alla costruzione di un ecosistema integrato della comunicazione.

BEE entra nel gruppo mantenendo la propria identità

L’operazione non cambia la natura dell’agenzia, che continuerà a operare mantenendo la propria identità e il proprio posizionamento. L’obiettivo è rafforzarne il potenziale attraverso nuove competenze, maggiori risorse e una visione strategica condivisa.

BEE potrà così inserirsi in un network più ampio, conservando però quella flessibilità e quella capacità di risposta rapida che rappresentano da sempre uno dei punti di forza delle agenzie indipendenti.

Una nuova visione per la comunicazione indipendente

Il progetto nasce da una convinzione precisa: il futuro della comunicazione sarà sempre più legato a strutture capaci di unire strategia, creatività, tecnologia e specializzazione verticale.

In un mercato in continua trasformazione, aziende e brand cercano partner in grado di accompagnarli lungo tutto il percorso comunicativo: dalla definizione della strategia alla produzione creativa, dallo sviluppo digitale alla pianificazione media.

La sfida è costruire un modello capace di competere su scala europea, senza perdere l’agilità e la personalizzazione tipiche delle migliori realtà indipendenti.

Nuove acquisizioni previste nel 2026

Il piano industriale prevede ulteriori operazioni nel corso del 2026. In particolare, sono previste acquisizioni mirate di una realtà storica specializzata nello sviluppo web e nella trasformazione digitale e di un centro media indipendente con competenze internazionali nella consulenza e pianificazione pubblicitaria.

Questi ingressi permetteranno al gruppo di ampliare progressivamente il proprio raggio d’azione, integrando competenze complementari e rafforzando la capacità di offrire soluzioni complete ai clienti.

Strategia, creatività, tecnologia e media in un unico ecosistema

L’obiettivo finale è dare vita a un ecosistema integrato, capace di supportare aziende e brand in ogni fase della comunicazione.

Il nuovo gruppo punta a combinare visione strategica, creatività, innovazione tecnologica e competenze media, offrendo un approccio più completo rispetto ai modelli tradizionali. Un percorso che risponde alla crescente esigenza delle imprese di avere interlocutori capaci di gestire progetti complessi, multicanale e orientati alla performance.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un capitolo centrale del progetto sarà dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, considerata una delle principali leve di trasformazione del settore nei prossimi anni.

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L’adozione di strumenti basati sull’IA sarà orientata al supporto delle competenze professionali, con l’obiettivo di migliorare processi, performance e capacità di innovazione. Non una sostituzione del lavoro creativo e strategico, dunque, ma un’integrazione pensata per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Un nuovo polo europeo della comunicazione

Con l’acquisizione di BEE, Enrico Baiocco avvia dunque un progetto che punta a inserirsi tra i nuovi protagonisti della comunicazione indipendente europea.

In un settore sempre più competitivo, dove tecnologia e contenuti viaggiano ormai insieme, la costruzione di un gruppo integrato rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mercato: più competenze, più visione e una maggiore capacità di accompagnare i brand nella loro evoluzione.