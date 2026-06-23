Spettacolo ed emozioni al MetLife Stadium di New York, dove la Norvegia batte 3-2 il Senegal nella seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Mattatore Erling Haaland, autore di una doppietta, dopo il vantaggio iniziale del subentrato Marcus Pedersen, esterno del Torino. Al Senegal non basta la doppietta di Ismaïla Sarr. Una vittoria che lancia gli scandinavi, al ritorno ai Mondiali dopo 28 anni, verso la fase a eliminazione diretta.

Cinque gol, ribaltoni ed emozioni fino all’ultimo: Norvegia-Senegal è stata una delle partite più spettacolari di questa fase a gironi. A spuntarla, per 3-2, è stata la nazionale scandinava, trascinata da un implacabile Erling Haaland e capace di blindare con una giornata d’anticipo la qualificazione ai sedicesimi. Per il Senegal, sconfitto, resta il rammarico di una rimonta sfiorata. Ecco com’è andata.

Primo tempo: Pedersen sblocca, Haaland raddoppia

A sbloccare una gara intensa è un protagonista inatteso. Al 43′, il subentrato Marcus Pedersen, esterno del Torino entrato in campo nei primi minuti per un infortunio di Ryerson, approfitta di una clamorosa leggerezza difensiva del Senegal: un retropassaggio sbagliato di Koulibaly spalanca la porta al norvegese, che si presenta davanti a Mendy e col destro firma l’1-0.

La Norvegia prende coraggio e, a inizio ripresa, trova subito il raddoppio. Al 48′ ci pensa l’uomo copertina, Erling Haaland: il centravanti del Manchester City, dopo aver già sfiorato il gol nel primo tempo colpendo un palo, non perdona e porta i suoi sul 2-0, indirizzando la partita.

La ripresa: Sarr riapre tutto, Haaland chiude

Il Senegal, però, ha la forza di reagire. Al 53′ Ismaïla Sarr accorcia le distanze, riaprendo immediatamente la sfida e caricando i suoi alla rimonta. La reazione africana, tuttavia, viene subito spenta dal solito Haaland: al 58′ il bomber norvegese firma la sua doppietta personale, riportando i suoi sul +2 e ristabilendo le distanze sul 3-1.

Il Senegal non molla e nel finale torna sotto: al 90’+3, ancora Ismaïla Sarr firma la sua personale doppietta, fissando il punteggio sul definitivo 3-2 e regalando agli ultimi minuti un finale al cardiopalma. La Norvegia, però, resiste e porta a casa una vittoria pesantissima.

Cosa cambia in classifica: Norvegia qualificata

Il successo ha un sapore speciale per la Norvegia, che con questi tre punti sale a quota 6 e conquista matematicamente la qualificazione ai sedicesimi di finale, con un turno d’anticipo. Un risultato storico per gli scandinavi, tornati a disputare un Mondiale dopo 28 anni di assenza e protagonisti di un avvio di torneo perfetto, con due vittorie su due.

Per il Senegal, invece, è una doccia fredda: la nazionale africana resta ferma a zero punti e ora rischia seriamente l’eliminazione, complici i due ko nelle prime due giornate. Vale la pena ricordare il meccanismo del nuovo format a 48 squadre: ai sedicesimi accedono le prime due di ogni girone più le otto migliori terze, ma per i Leoni della Teranga la situazione si è fatta complicatissima.

Domande frequenti

Come è finita Norvegia-Senegal ai Mondiali 2026? 3-2 per la Norvegia, al MetLife Stadium di New York, nella seconda giornata del Gruppo I. La partita si è giocata nella notte tra il 22 e il 23 giugno 2026.

Chi ha segnato in Norvegia-Senegal? Per la Norvegia Marcus Pedersen (43′) e una doppietta di Erling Haaland (48′ e 58′); per il Senegal una doppietta di Ismaïla Sarr (53′ e 90’+3).

La Norvegia è qualificata ai sedicesimi? Sì. Con la seconda vittoria su due gare, la Norvegia sale a 6 punti e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno d’anticipo.

Chi è Marcus Pedersen? È l’esterno della Norvegia che gioca nel Torino, in Serie A. È subentrato a gara in corso e ha sbloccato il match approfittando di un errore della difesa senegalese.

Cosa rischia ora il Senegal? Il Senegal resta a zero punti dopo due giornate e rischia seriamente l’eliminazione, complici le sconfitte con Francia e Norvegia.