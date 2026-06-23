L’Algeria rimonta e batte 1-2 la Giordania al Levi’s Stadium di Santa Clara, nella seconda giornata del Gruppo J dei Mondiali 2026. I nordafricani, sotto per il gol di Al-Rashdan nel primo tempo, ribaltano la sfida nella ripresa con il pareggio di Benbouali, su assist di Riyad Mahrez, e con la rete decisiva di Amine Gouiri a otto minuti dalla fine. Una vittoria pesante che tiene viva l’Algeria nella corsa alla qualificazione, mentre per la Giordania si complica tutto. Ecco com’è andata.

Una rimonta in extremis rilancia le ambizioni dell’Algeria ai Mondiali 2026. In una gara che entrambe le nazionali affrontavano come un crocevia decisivo, i nordafricani hanno avuto la meglio sulla Giordania per 2-1, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una ripresa di grande spinta. Ecco com’è andata, in una sfida del Gruppo J che ha rimesso in corsa la nazionale algerina.

Primo tempo: la Giordania sorprende con Al-Rashdan

L’avvio di gara riserva una sorpresa. È infatti la Giordania a passare in vantaggio nel corso del primo tempo, con la rete di Al-Rashdan che gela i nordafricani e premia l’approccio coraggioso della nazionale asiatica. L’Algeria, favorita alla vigilia, accusa il colpo e fatica a costruire occasioni nitide, andando al riposo sotto di un gol e con la necessità di cambiare marcia.

La ripresa: Benbouali e Gouiri ribaltano la sfida

Nella seconda frazione l’Algeria entra in campo con un altro piglio. La spinta dei nordafricani porta i suoi frutti e il pareggio arriva grazie a una delle stelle della squadra: cross di Riyad Mahrez e incornata vincente di Benbouali, bravo a sfruttare anche un’incertezza del portiere avversario in uscita. È il gol che riapre la partita e carica i nordafricani.

Trascinata dal momento favorevole, l’Algeria continua a spingere alla ricerca del sorpasso, che arriva a otto minuti dalla fine. A firmare il gol del 2-1 è Amine Gouiri, centravanti del Marsiglia, che si avventa su un pallone rimasto vacante nell’area piccola, ancora una volta su una situazione di palla inattiva, e lo spinge in rete. Nel finale la Giordania prova disperatamente a riacciuffare il pari, ma la difesa algerina regge fino al triplice fischio.

I volti noti dell’Algeria e cosa cambia in classifica

Per i tifosi italiani, l’Algeria è una squadra ricca di volti riconoscibili. Il leader è naturalmente Riyad Mahrez, ex Leicester e Manchester City, che a 35 anni si conferma uomo assist e punto di riferimento tecnico. In rosa figurano anche Ait-Nouri, anch’egli del Manchester City, e soprattutto Belghali, apprezzato in Serie A nell’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Tra i pali c’è Luca Zidane, figlio del leggendario Zinedine, finito nel mirino delle critiche nelle prime uscite.

Con questo successo, l’Algeria sale a 3 punti e si rilancia con forza nel Gruppo J, dominato dall’Argentina di Messi, già qualificata a punteggio pieno. La Giordania, invece, resta a quota zero e, complici le due sconfitte, vede ora complicarsi notevolmente il cammino verso i sedicesimi. Vale la pena ricordare il meccanismo del nuovo format a 48 squadre: ai sedicesimi accedono le prime due di ogni girone più le otto migliori terze.

Domande frequenti

Come è finita Giordania-Algeria ai Mondiali 2026? 1-2 per l’Algeria, al Levi’s Stadium di Santa Clara, nella seconda giornata del Gruppo J. La partita si è giocata all’alba del 23 giugno 2026.

Chi ha segnato in Giordania-Algeria? Al-Rashdan ha portato in vantaggio la Giordania nel primo tempo; nella ripresa Benbouali ha pareggiato (su assist di Mahrez) e Amine Gouiri ha firmato il gol vittoria dell’Algeria.

Come è cambiata la classifica del Gruppo J? L’Algeria sale a 3 punti, la Giordania resta a zero. Il girone è guidato dall’Argentina, già qualificata, con l’Austria che insegue.

Chi sono i giocatori più noti dell’Algeria? Riyad Mahrez (ex Leicester e Manchester City), Ait-Nouri (Manchester City), Belghali (Hellas Verona) e il portiere Luca Zidane, figlio di Zinedine.

Cosa rischia ora la Giordania? Con due sconfitte in altrettante gare, la Giordania resta a zero punti e rischia seriamente l’eliminazione già prima dell’ultima giornata.