Notte surreale a Philadelphia, dove Francia-Iraq, valida per la seconda giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026, è stata sospesa per oltre due ore a causa di una violenta tempesta di fulmini. Alla ripresa, i Bleus di Didier Deschamps hanno imposto la propria legge: 3-0 con la doppietta di un super Kylian Mbappé e il gol di Bradley Barcola. La Francia mette una seria ipoteca sulla qualificazione, mentre per l’Iraq il cammino si complica. Ecco com’è andata, tra meteo e spettacolo.

Resterà a lungo nella memoria, la notte di Philadelphia. Non solo per il netto 3-0 con cui la Francia ha superato l’Iraq, ma soprattutto per le oltre due ore di sospensione che hanno spezzato la partita a causa di una violenta tempesta di fulmini. Quando il gioco è ripartito, però, i Bleus hanno dimostrato di avere qualcosa in più, trascinati da un Kylian Mbappé in versione leader assoluto. Ecco com’è andata.

La gara interrotta: oltre due ore di stop per il maltempo

La partita si era messa subito bene per la Francia, passata in vantaggio già nel primo tempo. Ma intorno alla mezz’ora, sul cielo di Philadelphia si è abbattuto il diluvio: pioggia torrenziale, fulmini e l’ordine immediato di evacuare lo stadio per ragioni di sicurezza. Squadre negli spogliatoi, pubblico fatto defluire dagli spalti e una lunga attesa, scandita dai bollettini ufficiali della FIFA.

Lo stop è durato oltre due ore prima che le condizioni meteo consentissero la ripresa del gioco. Un’interruzione lunghissima, che ha messo alla prova la concentrazione delle squadre e la pazienza dei tifosi, ma che alla fine non ha cambiato il copione della serata.

La partita: Mbappé sblocca e chiude, in mezzo Barcola

Il vantaggio francese era arrivato grazie al solito Kylian Mbappé, abile a sbloccare il risultato con una conclusione di sinistro. Per il capitano, in una serata speciale per via di un traguardo personale di presenze in nazionale, è stato il gol che ha indirizzato la gara.

Nella ripresa, dopo la lunga sospensione, la Francia ha gestito e poi dilagato. Ha trovato il raddoppio con Bradley Barcola, bravo a finalizzare una delle tante ripartenze dei campioni, prima della chiusura definitiva affidata ancora a Mbappé, autore della doppietta personale che è valsa il 3-0 finale. Una prova di forza che conferma la profondità e la qualità della rosa di Deschamps.

I tanti italiani della Francia e cosa cambia in classifica

Per i tifosi italiani, la Francia è una squadra ricca di volti familiari. Tra i Bleus, infatti, spiccano diversi protagonisti della nostra Serie A: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Yossouf Fofana, colonne del Milan, oltre a Benjamin Pavard e Marcus Thuram, punti fermi dell’Inter. Un blocco italiano di assoluto livello al servizio della nazionale transalpina.

Con questo successo, la Francia sale a quota 6 punti e ipoteca con forza la qualificazione ai sedicesimi di finale del Gruppo I. L’Iraq, invece, resta fermo a zero punti e vede complicarsi notevolmente le proprie speranze di passaggio del turno. Vale la pena ricordare il meccanismo del nuovo format a 48 squadre: ai sedicesimi accedono le prime due di ogni girone più le otto migliori terze.

Domande frequenti

Come è finita Francia-Iraq ai Mondiali 2026? 3-0 per la Francia, al Philadelphia Stadium, nella seconda giornata del Gruppo I. La partita si è giocata lunedì 22 giugno 2026.

Perché Francia-Iraq è stata sospesa? Per una violenta tempesta di fulmini che si è abbattuta su Philadelphia: lo stadio è stato evacuato per sicurezza e la gara è rimasta sospesa per oltre due ore prima della ripresa.

Chi ha segnato in Francia-Iraq? Una doppietta di Kylian Mbappé e un gol di Bradley Barcola.

Cosa cambia in classifica per la Francia? La Francia sale a 6 punti e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi, restando in testa al Gruppo I.

Quali giocatori della Serie A erano in campo nella Francia? Mike Maignan e Yossouf Fofana del Milan, Benjamin Pavard e Marcus Thuram dell’Inter.