Coppa del Mondo al via l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, nella prima edizione a 48 squadre. Per gli osservatori la Spagna campione d’Europa e la Francia di Mbappé guidano le gerarchie, con Inghilterra, Brasile e Argentina pronte a inserirsi e il Portogallo come outsider di lusso.

Ci siamo. Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 il calcio mondiale si ferma per la Coppa del Mondo più grande di sempre: prima edizione a 48 squadre, 104 partite, 16 città distribuite tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si parte allo Stadio Azteca di Città del Messico con Messico-Sudafrica e si chiude il 19 luglio al MetLife Stadium nell’area di New York-New Jersey. Per la terza volta consecutiva mancherà l’Italia, fuori dopo il ko nei playoff: un’assenza che pesa, ma che non toglie interesse a un torneo dagli equilibri apertissimi.

A pochi giorni dal fischio d’inizio, tra addetti ai lavori e osservatori internazionali si è ormai delineata una prima gerarchia delle favorite. Una gerarchia costruita non su una singola squadra dominante, ma su un gruppo ristretto di nazionali separate da margini sottili, in un’edizione segnata da diffusi ricambi generazionali.

Spagna, la favorita numero uno

In cima a quasi tutte le valutazioni c’è la Spagna. Le Furie Rosse arrivano in Nord America da campioni d’Europa in carica, forti del trionfo del 2024 e di un percorso di qualificazione condotto con una marcia quasi perfetta. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha scelto la continuità, confermando in blocco l’ossatura della squadra che ha vinto l’Europeo e dando al gioco una verticalità in più rispetto al recente passato.

È una rosa che unisce qualità tecnica ed età media ideale: in mezzo al campo comanda Rodri, mentre davanti i riferimenti sono i giovani più elettrizzanti del panorama mondiale, da Lamine Yamal a Nico Williams, con Pedri e Gavi a completare un centrocampo di assoluto livello. L’incognita, come spesso accade per la Spagna, resta la tenuta nelle gare a eliminazione diretta, ma per profondità e identità di gioco la Roja parte con i favori del pronostico.

Francia, la rosa più profonda del torneo

Subito a ridosso, e per molti addirittura appaiata, c’è la Francia di Didier Deschamps, alla sua ultima grande campagna sulla panchina dei Bleus. È la nazionale con la rosa più profonda in assoluto: a fare notizia sono gli esclusi eccellenti, segnale della concorrenza interna a disposizione del tecnico. Trascinata da Kylian Mbappé e da un reparto offensivo da brividi, con Dembélé e Olise, e protetta da una difesa solida guidata da Saliba davanti a Maignan, la Francia mette sul piatto profilo atletico, velocità di transizione ed enorme esperienza nelle grandi partite.

Deschamps conosce la materia meglio di chiunque: ha già vinto un Mondiale e raggiunto un’altra finale. L’unico neo che gli osservatori individuano è una certa tendenza ad abbassare il ritmo quando la squadra si trova in vantaggio, un dettaglio che nei tornei lunghi può fare la differenza.

Inghilterra, Brasile e Argentina: il gruppo degli inseguitori

Alle spalle del duo di testa si colloca un terzetto di assoluto prestigio. L’Inghilterra entra in una nuova era sotto la guida di Thomas Tuchel, specialista delle competizioni a eliminazione diretta, con una delle rose più ricche d’Europa e la voglia di riscattare la finale europea persa proprio contro la Spagna.

Il Brasile, affidato a Carlo Ancelotti, prova a coniugare il talento offensivo della tradizione verdeoro con la solidità tipica del calcio europeo nelle fasi calde: rispetto al passato non è più una favorita netta, ma resta una delle candidate più solide. L’Argentina campione del mondo in carica punta a ripetere l’impresa del Qatar: la qualità non manca, l’interrogativo riguarda la tenuta fisica dei veterani lungo un torneo così esteso.

Le outsider: Portogallo e Germania

Tra le possibili sorprese, il nome che circola con più insistenza è quello del Portogallo, considerato dagli osservatori l’outsider di lusso per eccellenza: una rosa di grande talento che ha già dimostrato di saper performare nei grandi tornei e che nelle ultime settimane ha visto crescere la considerazione attorno a sé. Più staccata, ma storicamente costante ai massimi livelli, c’è la Germania, alla ricerca del riscatto dopo due edizioni deludenti chiuse al primo turno.

Più indietro nelle gerarchie si muovono nazionali come Olanda, Norvegia — trascinata da Haaland — e Belgio, mentre sul fronte africano il primo nome è quello del Marocco, reduce da uno storico quarto posto, seguito da Senegal e Algeria.

Un Mondiale senza padroni

Il quadro che emerge è quello di una Coppa del Mondo più equilibrata che mai. Il nuovo format a 48 squadre, i tanti ricambi generazionali e l’enorme dispersione geografica del torneo rendono le previsioni più difficili del solito. Spagna e Francia partono un gradino sopra le altre, ma la distanza dal gruppo delle inseguitrici è minima: basterà un infortunio, una giornata storta o un sorteggio sfavorevole negli incroci a eliminazione diretta per ridisegnare tutto. Le gerarchie della vigilia, come sempre, valgono fino al primo pallone che rotola.

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Domande frequenti

Quando iniziano i Mondiali 2026?

Giovedì 11 giugno 2026 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. La finale è in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium nell’area di New York-New Jersey.

Quali sono le favorite dei Mondiali 2026?

Per gli osservatori internazionali Spagna e Francia guidano le gerarchie, seguite da Inghilterra, Brasile e Argentina. Portogallo e Germania sono considerate le principali outsider.

Perché l’Italia non partecipa ai Mondiali 2026?

Per la terza edizione consecutiva la nazionale azzurra non si è qualificata, eliminata nella fase di playoff.

Quante squadre partecipano ai Mondiali 2026?

48 nazionali, divise in 12 gironi da quattro: è la prima edizione con questo format allargato, per un totale di 104 partite.

Dove si giocano i Mondiali 2026?

Negli Stati Uniti, in Messico e in Canada: è la seconda edizione itinerante della storia dopo quella di Corea del Sud e Giappone nel 2002.