Sei partite dei Mondiali 2026 da seguire tra la sera di mercoledì 24 giugno e l’alba di giovedì 25, con le ultime giornate dei gironi B e A giocate in contemporanea. Si parte alle 21 con Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, poi nella notte le quattro sfide decisive dei gironi A e C. Tutte le gare sono in streaming su DAZN, mentre l’unica in chiaro è Svizzera-Canada su Rai 1. Ecco la guida completa con orari italiani, canali e gironi.

Si entra nella fase calda dei gironi ai Mondiali 2026: da questa giornata le ultime sfide di ogni raggruppamento si disputano in contemporanea, per garantire la regolarità del torneo. In questa finestra, tra mercoledì sera e la notte, vanno in scena ben sei partite dei gironi B, A e C. Ecco dove e quando seguirle, comodamente programmabili in anticipo.

Le partite di mercoledì sera (24 giugno): il Gruppo B in contemporanea

Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar – ore 21:00 (Gruppo B) Le ultime due gare del Gruppo B si giocano in contemporanea alle 21. Al BC Place di Vancouver, la Svizzera affronta il Canada padrone di casa; in parallelo, al Seattle Stadium, la Bosnia sfida il Qatar. Due sfide intrecciate, in cui i risultati dell’una influenzano la classifica dell’altra, con in palio la qualificazione ai sedicesimi.

Le partite della notte (giovedì 25 giugno): gironi C e A in contemporanea

Marocco-Haiti e Scozia-Brasile – ore 0:00 (Gruppo C) A mezzanotte si chiude il Gruppo C, con le due gare in contemporanea. Il Marocco, capolista, affronta Haiti all’Atlanta Stadium, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti se la vede con la Scozia al Miami Stadium, in una sfida che può valere il primo posto del girone.

Sipa USA/ipa-agency.net

Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud – ore 3:00 (Gruppo A) Alle 3 tocca al Gruppo A. La Repubblica Ceca affronta il Messico al Mexico City Stadium, mentre il Sudafrica sfida la Corea del Sud all’Estadio Monterrey. Anche qui, le due partite in contemporanea decideranno le sorti del raggruppamento.

Gilberto Mora (Messico) in azione | Torbjorn Tande/DeFodi Images/ipa-agency.net

Dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 sono trasmesse in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell’intera competizione e garantisce la telecronaca in italiano su tutti i dispositivi. La Rai trasmette invece in chiaro una selezione di 35 gare, in onda su Rai 1 e RaiPlay.

In questa finestra, l’unica partita visibile in chiaro è Svizzera-Canada delle 21, in onda su Rai 1 e RaiPlay. Tutte le altre cinque gare — Bosnia-Qatar, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud — sono disponibili esclusivamente in streaming su DAZN.

Riepilogo orari e canali

Mercoledì 24 giugno, ore 21:00 – Svizzera-Canada (Gruppo B) – Rai 1 e DAZN

– Svizzera-Canada (Gruppo B) – Rai 1 e DAZN Mercoledì 24 giugno, ore 21:00 – Bosnia-Qatar (Gruppo B) – DAZN

– Bosnia-Qatar (Gruppo B) – DAZN Giovedì 25 giugno, ore 00:00 – Marocco-Haiti (Gruppo C) – DAZN

– Marocco-Haiti (Gruppo C) – DAZN Giovedì 25 giugno, ore 00:00 – Scozia-Brasile (Gruppo C) – DAZN

– Scozia-Brasile (Gruppo C) – DAZN Giovedì 25 giugno, ore 03:00 – Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – DAZN

– Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) – DAZN Giovedì 25 giugno, ore 03:00 – Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) – DAZN

L’unica gara in chiaro di questa finestra è Svizzera-Canada, su Rai 1 e RaiPlay. Tutte le altre sono disponibili solo su DAZN.

Domande frequenti

Quali partite dei Mondiali 2026 si giocano il 24-25 giugno? Mercoledì 24 alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar (Gruppo B). Nella notte di giovedì 25: Marocco-Haiti e Scozia-Brasile alle 0 (Gruppo C), Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud alle 3 (Gruppo A).

Perché alcune partite si giocano in contemporanea? Perché si tratta delle ultime giornate dei gironi: per garantire la regolarità del torneo ed evitare che una squadra sia avvantaggiata conoscendo già altri risultati, le due gare di ogni girone si disputano in contemporanea.

Svizzera-Canada è in chiaro sulla Rai? Sì. Svizzera-Canada, in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21, è l’unica gara di questa finestra trasmessa in chiaro, su Rai 1 e RaiPlay. È disponibile anche su DAZN.

A che ora gioca il Brasile di Ancelotti? Il Brasile affronta la Scozia giovedì 25 giugno alle ore 0:00 italiane, al Miami Stadium, in contemporanea con Marocco-Haiti.

Dove vedere le partite della notte? Tutte le gare in notturna (Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico, Sudafrica-Corea del Sud) sono disponibili esclusivamente in streaming su DAZN.

Orari e programmazione aggiornati alla vigilia; la scelta delle gare in chiaro Rai è soggetta a conferma nel palinsesto ufficiale.