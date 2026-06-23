Quattro partite dei Mondiali 2026 da seguire tra la sera di martedì 23 giugno e l’alba di mercoledì 24. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 il big match Inghilterra-Ghana; nella notte spazio a Panama-Croazia (ore 1) e Colombia-RD Congo (ore 4). Tutte le gare sono in streaming su DAZN, mentre l’unica in chiaro è Inghilterra-Ghana su Rai 1. Ecco la guida completa con orari italiani, canali e gironi.

Prosegue il programma serrato dei Mondiali 2026, con i gironi K ed L protagonisti in questa finestra. Tra la sera di martedì e la notte italiana si giocano quattro partite, valide per la seconda e la terza giornata della fase a gironi. Ecco dove e quando seguirle in tv e in streaming, comodamente programmabili in anticipo.

Le partite di martedì sera (23 giugno)

Portogallo-Uzbekistan – ore 19:00 (Gruppo K) Apre il programma il match dell’Houston Stadium. Il Portogallo, dopo il pari a sorpresa dell’esordio con la RD Congo, cerca i primi tre punti contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, reduce dalla sconfitta con la Colombia. Una sfida importante per gli equilibri del girone.

Inghilterra-Ghana – ore 22:00 (Gruppo L) In seconda serata il big match del Toronto Stadium. L’Inghilterra, lanciata dopo il 4-2 alla Croazia, affronta il Ghana in una gara che può valere la qualificazione anticipata. I Tre Leoni partono favoriti, ma le Black Stars sono reduci dalla vittoria sul Panama.

Le partite della notte (mercoledì 24 giugno)

Panama-Croazia – ore 1:00 (Gruppo L) Nel cuore della notte italiana, al Toronto Stadium, Panama e Croazia si affrontano in una sfida cruciale per la corsa al turno successivo. La Croazia, reduce dal ko con l’Inghilterra, è obbligata a reagire per non compromettere la qualificazione.

Colombia-RD Congo – ore 4:00 (Gruppo K) Chiude la finestra la gara dell’alba, all’Estadio Guadalajara. La Colombia, vittoriosa all’esordio sull’Uzbekistan, sfida la RD Congo in una partita che può indirizzare il Gruppo K.

Dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 sono trasmesse in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell’intera competizione e garantisce la telecronaca in italiano su tutti i dispositivi. La Rai trasmette invece in chiaro una selezione di 35 gare, in onda su Rai 1 e RaiPlay.

In questa finestra, l’unica partita visibile in chiaro è Inghilterra-Ghana delle 22, in onda su Rai 1 e RaiPlay. Le altre tre gare — Portogallo-Uzbekistan, Panama-Croazia e Colombia-RD Congo — sono invece disponibili esclusivamente in streaming su DAZN.

Riepilogo orari e canali

Martedì 23 giugno, ore 19:00 – Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – DAZN

– Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) – DAZN Martedì 23 giugno, ore 22:00 – Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Rai 1 e DAZN

– Inghilterra-Ghana (Gruppo L) – Rai 1 e DAZN Mercoledì 24 giugno, ore 01:00 – Panama-Croazia (Gruppo L) – DAZN

– Panama-Croazia (Gruppo L) – DAZN Mercoledì 24 giugno, ore 04:00 – Colombia-RD Congo (Gruppo K) – DAZN

L’unica gara in chiaro di questa finestra è Inghilterra-Ghana, su Rai 1 e RaiPlay. Tutte le altre sono disponibili solo su DAZN.

Domande frequenti

Quali partite dei Mondiali 2026 si giocano il 23 giugno? In serata Portogallo-Uzbekistan (ore 19) e Inghilterra-Ghana (ore 22). Nella notte verso il 24 giugno seguono Panama-Croazia (ore 1) e Colombia-RD Congo (ore 4).

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 in tv e streaming? Tutte le gare sono in streaming su DAZN, con telecronaca in italiano. La Rai trasmette in chiaro una selezione di partite su Rai 1 e RaiPlay.

Inghilterra-Ghana è in chiaro sulla Rai? Sì. Inghilterra-Ghana, in programma martedì 23 giugno alle ore 22, è l’unica gara di questa finestra trasmessa in chiaro, su Rai 1 e RaiPlay. È disponibile anche su DAZN.

A che ora gioca il Portogallo? Il Portogallo affronta l’Uzbekistan di Cannavaro martedì 23 giugno alle ore 19 italiane, all’Houston Stadium, per il Gruppo K.

Le partite della notte sono visibili in chiaro? No. Panama-Croazia (ore 1) e Colombia-RD Congo (ore 4) sono disponibili soltanto in streaming su DAZN.

Orari e programmazione aggiornati alla vigilia; la scelta delle gare in chiaro Rai è soggetta a conferma nel palinsesto ufficiale.