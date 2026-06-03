I Mondiali 2026 si giocano dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada, con 48 squadre divise in 12 gironi. In Italia tutte le 104 partite sono in streaming su DAZN, mentre 35 gare in chiaro vanno alla Rai. Qui trovi la guida completa: calendario, gruppi, orari italiani e dove seguire ogni fase. Una premessa per i tifosi azzurri: l’Italia non c’è, eliminata ai rigori dalla Bosnia.

Questa è una guida-contenitore che aggiorneremo fino alla finale del 19 luglio. La trovi sempre qui, con date, gironi e indicazioni su dove vedere le partite man mano che il torneo entra nel vivo.

Quando iniziano i Mondiali 2026 e dove si giocano

La ventitreesima edizione della Coppa del Mondo prende il via giovedì 11 giugno 2026 e si chiude domenica 19 luglio. È la prima volta nella storia che il torneo viene ospitato da tre Paesi insieme — Stati Uniti, Messico e Canada — ed è anche la seconda edizione itinerante di sempre, dopo quella divisa tra Corea del Sud e Giappone nel 2002.

La partita inaugurale è Messico-Sudafrica, in programma giovedì 11 giugno alle 21 ora italiana allo stadio di Città del Messico (lo storico Estadio Azteca, ribattezzato Mexico City Stadium per ragioni di sponsorizzazione FIFA). La finale si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey — chiamato New York New Jersey Stadium nella nomenclatura ufficiale — domenica 19 luglio alle 21 italiane.

In totale le città ospitanti sono 16: undici negli Stati Uniti (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle), tre in Messico (Città del Messico, Guadalajara e Monterrey) e due in Canada (Toronto e Vancouver).

Il nuovo format a 48 squadre: come funziona

I Mondiali 2026 inaugurano un format completamente nuovo. Le squadre partecipanti salgono da 32 a 48, suddivise in 12 gironi da quattro squadre ciascuno, dalla A alla L. È la novità più grande dai tempi dell’allargamento a 32 nazionali del 1998.

Ecco come si passa il turno, spiegato senza tecnicismi:

Ogni squadra gioca tre partite nel proprio girone, una contro ciascuna avversaria.

Si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo (24 squadre) più le otto migliori terze classificate , per un totale di 32 nazionali.

, per un totale di 32 nazionali. Da qui parte un turno inedito: i sedicesimi di finale , partite secche in cui chi perde è subito eliminato.

, partite secche in cui chi perde è subito eliminato. Poi il percorso torna classico: ottavi, quarti, semifinali e finale.

Le otto migliori terze si scelgono in ordine con questi criteri: prima i punti ottenuti, poi la differenza reti, infine i gol segnati. In totale si disputano 104 partite, contro le 64 delle edizioni a 32 squadre.

Cosa sono i sedicesimi di finale

È il concetto nuovo che conviene fissare bene, anche perché è quello che le ricerche online stanno chiedendo di più. I sedicesimi sono il primo turno a eliminazione diretta dei Mondiali 2026: 32 squadre, 16 partite, una sola gara senza ritorno. Chi vince va agli ottavi, chi perde torna a casa. In caso di parità dopo i 90 minuti si giocano i tempi supplementari e, se serve, i calci di rigore. È un turno che nelle vecchie edizioni non esisteva, introdotto proprio per gestire le 48 squadre.

Il calendario per fasi

Il torneo si sviluppa su circa 39 giorni. Queste sono le finestre temporali confermate, utili per organizzarsi sin da ora:

Fase a gironi : dall’11 al 27 giugno (le tre giornate si concentrano rispettivamente attorno all’11-18, 18-24 e 24-27 giugno).

: dall’11 al 27 giugno (le tre giornate si concentrano rispettivamente attorno all’11-18, 18-24 e 24-27 giugno). Sedicesimi di finale : dal 28 giugno al 3 luglio.

: dal 28 giugno al 3 luglio. Ottavi di finale : dal 4 al 7 luglio.

: dal 4 al 7 luglio. Quarti di finale : 9, 10, 11 e 12 luglio.

: 9, 10, 11 e 12 luglio. Semifinali : 14 e 15 luglio.

: 14 e 15 luglio. Finale per il terzo posto : 18 luglio.

: 18 luglio. Finale: domenica 19 luglio, alle 21 italiane.

Gli orari delle singole partite variano molto a seconda della sede, perché il torneo attraversa quattro fusi orari diversi tra Messico, Stati Uniti e Canada. Per i tifosi italiani questo significa una buona parte di gare in seconda serata o in piena notte, oltre ad alcune sfide nel tardo pomeriggio: le partite della East Coast si vedono in genere tra le 18 e mezzanotte ora italiana, quelle della West Coast verso le 21, mentre i fischi d’inizio in tarda serata americana finiscono nel cuore della notte da noi. Qui sotto trovi la tabella completa della fase a gironi con gli orari italiani.

Tabella della fase a gironi con orari italiani

Tutti gli orari sono in ora italiana; quando indicato “del giorno dopo”, la gara si gioca nella notte successiva alla data della giornata. Le sedi riportano il nome ufficiale FIFA degli stadi.

Data Ora (IT) Partita Girone Stadio Gio 11 giu 21:00 Messico-Sudafrica A Mexico City Stadium Ven 12 giu 04:00 Corea del Sud-Repubblica Ceca A Estadio Guadalajara Ven 12 giu 21:00 Canada-Bosnia B Toronto Stadium Sab 13 giu 03:00 Stati Uniti-Paraguay D Los Angeles Stadium Sab 13 giu 06:00 Australia-Turchia D BC Place Vancouver Sab 13 giu 21:00 Svizzera-Qatar B San Francisco Bay Area Stadium Dom 14 giu 03:00 Haiti-Scozia C Boston Stadium Dom 14 giu 19:00 Germania-Curaçao E Houston Stadium Dom 14 giu 22:00 Costa d’Avorio-Ecuador E Philadelphia Stadium Dom 14 giu 22:00 Paesi Bassi-Giappone F Dallas Stadium Dom 14 giu 24:00 Brasile-Marocco C New York New Jersey Stadium Lun 15 giu 04:00 Svezia-Tunisia F Estadio Monterrey Lun 15 giu 18:00 Spagna-Capo Verde H Atlanta Stadium Lun 15 giu 21:00 Belgio-Egitto G Seattle Stadium Mar 16 giu 03:00 Iran-Nuova Zelanda G Los Angeles Stadium Mar 16 giu 06:00 Austria-Giordania J San Francisco Bay Area Stadium Mar 16 giu 21:00 Francia-Senegal I New York New Jersey Stadium Mar 16 giu 24:00 Arabia Saudita-Uruguay H Miami Stadium Mer 17 giu 03:00 Argentina-Algeria J Kansas City Stadium Mer 17 giu 19:00 Portogallo-RD Congo K Houston Stadium Mer 17 giu 22:00 Inghilterra-Croazia L Dallas Stadium Mer 17 giu 24:00 Iraq-Norvegia I Boston Stadium Gio 18 giu 01:00 Ghana-Panama L Toronto Stadium Gio 18 giu 04:00 Uzbekistan-Colombia K Mexico City Stadium Gio 18 giu 18:00 Repubblica Ceca-Sudafrica A Atlanta Stadium Gio 18 giu 21:00 Svizzera-Bosnia B Los Angeles Stadium Ven 19 giu 03:00 Messico-Corea del Sud A Estadio Guadalajara Ven 19 giu 06:00 Turchia-Paraguay D San Francisco Bay Area Stadium Ven 19 giu 21:00 Stati Uniti-Australia D Seattle Stadium Ven 19 giu 24:00 Canada-Qatar B BC Place Vancouver Sab 20 giu 06:00 Tunisia-Giappone F Estadio Monterrey Sab 20 giu 19:00 Paesi Bassi-Svezia F Houston Stadium Sab 20 giu 22:00 Germania-Costa d’Avorio E Toronto Stadium Sab 20 giu 24:00 Scozia-Marocco C Boston Stadium Sab 20 giu 03:00 (del giorno dopo) Brasile-Haiti C Philadelphia Stadium Dom 21 giu 02:00 Ecuador-Curaçao E Kansas City Stadium Dom 21 giu 18:00 Spagna-Arabia Saudita H Atlanta Stadium Dom 21 giu 21:00 Belgio-Iran G Los Angeles Stadium Lun 22 giu 03:00 Nuova Zelanda-Egitto G BC Place Vancouver Lun 22 giu 19:00 Argentina-Austria J Dallas Stadium Lun 22 giu 23:00 Francia-Iraq I Philadelphia Stadium Lun 22 giu 24:00 Uruguay-Capo Verde H Miami Stadium Mar 23 giu 02:00 Norvegia-Senegal I New York New Jersey Stadium Mar 23 giu 05:00 Giordania-Algeria J San Francisco Bay Area Stadium Mar 23 giu 19:00 Portogallo-Uzbekistan K Houston Stadium Mar 23 giu 22:00 Inghilterra-Ghana L Boston Stadium Mer 24 giu 01:00 Panama-Croazia L Toronto Stadium Mer 24 giu 04:00 Colombia-RD Congo K Estadio Guadalajara Mer 24 giu 21:00 Svizzera-Canada B BC Place Vancouver Mer 24 giu 21:00 Bosnia-Qatar B Seattle Stadium Gio 25 giu 03:00 Sudafrica-Corea del Sud A Estadio Monterrey Gio 25 giu 03:00 Repubblica Ceca-Messico A Mexico City Stadium Gio 25 giu 22:00 Curaçao-Costa d’Avorio E Philadelphia Stadium Gio 25 giu 22:00 Ecuador-Germania E New York New Jersey Stadium Gio 25 giu 24:00 Marocco-Haiti C Atlanta Stadium Gio 25 giu 24:00 Scozia-Brasile C Miami Stadium Ven 26 giu 01:00 Tunisia-Paesi Bassi F Kansas City Stadium Ven 26 giu 01:00 Giappone-Svezia F Dallas Stadium Ven 26 giu 04:00 Turchia-Stati Uniti D Los Angeles Stadium Ven 26 giu 04:00 Paraguay-Australia D San Francisco Bay Area Stadium Ven 26 giu 21:00 Norvegia-Francia I Boston Stadium Ven 26 giu 21:00 Senegal-Iraq I Toronto Stadium Sab 27 giu 02:00 Capo Verde-Arabia Saudita H Houston Stadium Sab 27 giu 02:00 Uruguay-Spagna H Estadio Guadalajara Sab 27 giu 05:00 Nuova Zelanda-Belgio G BC Place Vancouver Sab 27 giu 05:00 Egitto-Iran G Seattle Stadium Sab 27 giu 23:00 Panama-Inghilterra L New York New Jersey Stadium Sab 27 giu 23:00 Croazia-Ghana L Philadelphia Stadium Dom 28 giu 01:30 Colombia-Portogallo K Miami Stadium Dom 28 giu 01:30 RD Congo-Uzbekistan K Atlanta Stadium Dom 28 giu 04:00 Algeria-Austria J Kansas City Stadium Dom 28 giu 04:00 Giordania-Argentina J Dallas Stadium

Da qui in poi scatta la fase a eliminazione diretta: i sedicesimi dal 28 giugno al 4 luglio, gli ottavi dal 4 al 7 luglio, i quarti dal 9 al 12 luglio, le semifinali il 14 e 15 luglio, la finale per il terzo posto il 18 luglio e la finalissima domenica 19 luglio alle 21 al New York New Jersey Stadium. Gli abbinamenti degli incroci dipendono dalle classifiche dei gironi: aggiorneremo qui i tabelloni completi appena saranno definiti.

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Dove vedere i Mondiali 2026 in TV e streaming in Italia

Qui sta la parte che interessa di più chi vuole semplicemente sapere dove guardare le partite. L’assetto dei diritti per l’Italia è ormai definito ed è il più netto degli ultimi anni.

Tutte le partite su DAZN

DAZN trasmette in diretta streaming tutte le 104 partite del torneo, dalla gara inaugurale alla finale. È l’unica piattaforma che garantisce la copertura integrale: chi vuole seguire ogni singolo incontro, comprese le sfide delle nazionali meno conosciute, deve passare da qui. La visione è riservata agli abbonati. I prezzi e le promozioni degli abbonamenti possono cambiare nel tempo, quindi conviene verificare le condizioni aggiornate direttamente sul sito ufficiale del servizio.

Le partite in chiaro sulla Rai

La Rai ha acquisito 35 partite trasmesse gratuitamente in TV e disponibili in streaming su RaiPlay. Il pacchetto in chiaro comprende la gara d’esordio Messico-Sudafrica dell’11 giugno, una selezione di incontri della fase a gironi, sei partite dei sedicesimi, quattro degli ottavi e poi tutte le gare dai quarti di finale fino alla finalissima del 19 luglio. In pratica: chi si accontenta delle sfide di cartello e di tutta la fase calda del torneo può seguirlo senza spendere nulla.

E Sky, Mediaset e Amazon?

Niente da fare per le altre emittenti. Sky, che aveva trasmesso i Mondiali fino al 2014, non ha partecipato alla gara per i diritti, preferendo concentrare gli investimenti su Champions League e altri eventi. Mediaset non ha presentato un’offerta autonoma. Amazon Prime Video e Netflix non hanno acquisito i diritti del torneo maschile. Da segnalare anche un effetto pratico: a causa dell’esclusiva DAZN combinata con il pacchetto Rai, le partite dei Mondiali 2026 non saranno disponibili in streaming sui siti di scommesse, a differenza di altri eventi sportivi minori.

I 12 gironi dei Mondiali 2026

Il sorteggio si è tenuto il 5 dicembre 2025 al Kennedy Center di Washington. Questo è il quadro completo dei gruppi, aggiornato dopo i playoff di marzo che hanno assegnato gli ultimi posti:

Gruppo A : Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca Gruppo B : Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C : Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia Gruppo D : Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E : Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador Gruppo F : Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G : Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H : Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I : Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia Gruppo J : Argentina, Algeria, Austria, Giordania

: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K : Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Sono 16 le nazionali europee al via. Tra le qualificate ci sono anche diverse debuttanti assolute alla fase finale di un Mondiale: Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan vivranno la loro prima volta sul palcoscenico iridato. La RD Congo torna invece dopo l’edizione del 1974, quando partecipò con il nome di Zaire.

L’Italia non c’è: la beffa di Zenica

Per la terza edizione consecutiva — non accadeva dal 2014 — l’Italia non parteciperà ai Mondiali. Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono stati eliminati nella finale dei playoff europei il 31 marzo 2026 a Zenica, in Bosnia. La partita era cominciata bene, con il vantaggio firmato da Moise Kean al 15′, ma l’espulsione di Alessandro Bastoni al 41′ ha cambiato la storia del match. Il pareggio di Tabakovic al 79′, i supplementari e infine i rigori hanno condannato l’Italia, sconfitta ai tiri dal dischetto. La Bosnia di Barbarez ha preso così il posto che, in caso di qualificazione, sarebbe stato dell’Italia nel Gruppo B, con Canada, Qatar e Svizzera.

Resta comunque un Mondiale tutto da seguire, anche per chi tifa azzurro: tra le grandi favorite l’Argentina campione in carica di Lionel Messi, la Francia, la Spagna, il Brasile e l’Inghilterra.

Domande frequenti

Quando iniziano i Mondiali 2026? Il torneo comincia giovedì 11 giugno 2026 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, alle 21 ora italiana. La finale si gioca domenica 19 luglio 2026.

Dove vedere i Mondiali 2026 in TV e streaming in Italia? Tutte le 104 partite sono in streaming su DAZN per gli abbonati. La Rai trasmette gratis 35 partite, tra cui la gara d’esordio e tutte le sfide dai quarti di finale alla finale, anche in streaming su RaiPlay.

In quali Paesi si giocano i Mondiali 2026? Negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È la prima edizione ospitata da tre nazioni e si disputa in 16 città diverse.

Perché l’Italia non partecipa ai Mondiali 2026? Gli azzurri sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Bosnia nella finale dei playoff europei il 31 marzo 2026. È la terza assenza consecutiva dell’Italia alla fase finale del Mondiale.

Quante squadre partecipano e come funziona il nuovo format? Partecipano 48 squadre divise in 12 gironi da quattro. Passano le prime due di ogni gruppo più le otto migliori terze, per 32 squadre che si affrontano nei sedicesimi di finale, un turno introdotto per la prima volta in questa edizione.