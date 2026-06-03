Max Pezzali tour 2026: 650mila biglietti venduti per gli stadi

Il cantante di Pavia si prepara a conquistare ancora una volta gli stadi italiani con Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026, tournée che ha già registrato oltre 650.000 biglietti venduti per 15 appuntamenti. Il tour attraverserà la penisola da giugno a luglio, toccando i principali impianti sportivi del paese.

Il calendario della tournée estiva

L’avventura inizierà il 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, già sold out, per poi proseguire con la doppietta torinese del 13 e 14 giugno all’Allianz Stadium. Il 19 giugno sarà la volta dello Stadio Maradona di Napoli, completamente esaurito, seguito dalle date romane del 23 e 24 giugno all’Olimpico.

Il calendario prosegue con Bologna (27 e 28 giugno allo Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio allo Stadio Scoglio), Bari (5 luglio al San Nicola), Padova (8 e 9 luglio allo Stadio Euganeo) e la chiusura milanese con la doppietta sold out dell’11 e 12 luglio a San Siro.

Già pronta la nuova avventura indoor

Ma l’estate negli stadi rappresenta solo una tappa del progetto Max Forever. A fine anno debutterà Max Forever – Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar, nuovo ciclo di concerti nei palasport che prenderà il via con una vera residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia.

Ben 6 date consecutive tra il 22 e il 30 dicembre 2026 trasformeranno l’arena milanese in quello che l’artista stesso definisce “il bar di provincia più grande d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo”. Un ritorno alle dimensioni più raccolte dopo l’esperienza negli stadi, con un nuovo show pensato appositamente per l’ambiente indoor.

Un percorso di successi senza precedenti

Il fenomeno Max Forever ha preso il via nel 2022 con il primo stadio di San Siro, che in sole tre settimane registrò il tutto esaurito costringendo a raddoppiare la data. Da quel momento la crescita è stata costante: 33 palazzetti sold out nel primo tour, la conclusione al Circo Massimo nel 2023, i primi stadi nell’estate 2024.

Il 2025 si è aperto con il maxi evento di Imola, che ha visto 85.000 persone all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per Max Forever – Grand Prix dello scorso 12 luglio. Una cifra che ha consolidato definitivamente il ruolo di leader indiscusso dell’ex 883 nel panorama live italiano.

L’espansione europea e i nuovi progetti

Il 2026 ha visto Pezzali sbarcare anche oltre confine con Max Forever – Goes to Europe, tour di aprile che lo ha portato in 9 città europee tra Londra, Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Koper, Barcellona e Madrid. Prima ancora, a febbraio, l’esperimento di Max Forever – The Party Boat durante la settimana sanremese.

L’universo anni Novanta che caratterizza i live dell’artista tornerà protagonista anche in tv. In autunno debutterà Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, nuova stagione da 8 episodi della serie Sky dedicata alla band pavese. Un progetto che conferma l’appeal intergenerazionale di quel periodo musicale.

Entrambi i tour sono organizzati e prodotti da Vivo Concerti, confermando la partnership consolidata per tutti gli eventi del circuito Max Forever che non accenna a rallentare.