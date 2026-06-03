Masters Of The Universe, He-Man torna al cinema: il live-action con Nicholas Galitzine e Jared Leto arriva in Italia

I miti degli anni Ottanta tornano a vivere sul grande schermo. Da domani, giovedì 4 giugno, arriva nelle sale italiane Masters Of The Universe, il nuovo film live-action diretto da Travis Knight, regista di Kubo e la spada magica e Bumblebee.

Distribuito da Eagle Pictures, il film riporta al cinema uno dei franchise più iconici legati al mondo dei giocattoli Mattel, trasformando l’universo di He-Man in una nuova avventura fantasy d’azione pensata per il grande pubblico e per chi è cresciuto con il mito di Eternia.

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Nicholas Galitzine è il nuovo He-Man

Protagonista del film è Nicholas Galitzine, chiamato a interpretare il Principe Adam e il suo alter ego eroico He-Man, l’uomo più potente dell’universo.

Al suo fianco troviamo un cast di grande richiamo: Camila Mendes, nota per Riverdale, veste i panni di Teela, mentre Idris Elba interpreta Duncan/Man-At-Arms. A dare volto al temibile Skeletor è invece Jared Leto, premio Oscar per Dallas Buyers Club.

Nel cast figurano anche Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy e Charlotte Riley, in un racconto che punta a unire nostalgia, azione e spettacolo visivo.

La trama di Masters Of The Universe

La storia prende il via dopo quindici anni di separazione. La Spada del Potere riporta il Principe Adam su Eternia, dove ritrova il suo mondo devastato dal dominio di Skeletor.

Per salvare la sua famiglia e il suo pianeta, Adam dovrà ritrovare il coraggio, unirsi ai suoi alleati più fidati e accettare il proprio destino. Solo così potrà diventare davvero He-Man e affrontare la minaccia che incombe su Eternia.

Il ritorno di un mito pop degli anni Ottanta

Con Masters Of The Universe, Travis Knight riporta al cinema un immaginario che ha segnato intere generazioni. He-Man, Skeletor, la Spada del Potere e il regno di Eternia appartengono a quella mitologia pop nata dai giocattoli Mattel e poi diventata fenomeno culturale tra serie animate, fumetti e merchandising.

Il nuovo live-action prova a rilanciare quel mondo con un linguaggio contemporaneo, puntando su effetti visivi, ritmo cinematografico e un cast internazionale capace di parlare sia ai nostalgici sia a un pubblico più giovane.

Quando esce Masters Of The Universe in Italia

Masters Of The Universe sarà al cinema in Italia da giovedì 4 giugno, distribuito da Eagle Pictures.

Un ritorno atteso per uno dei personaggi più riconoscibili della cultura pop anni Ottanta, pronto a riconquistare il grande schermo con una nuova battaglia tra luce e oscurità, destino ed eroismo.