Lussemburgo Italia 0-1: Pio Esposito gol, prima vittoria Baldini CT

L’Italia di Silvio Baldini vince la sua prima partita: gli Azzurri si impongono 1-0 sul Lussemburgo grazie al gol di Francesco Pio Esposito al 49′. Un colpo di testa su calcio d’angolo che sblocca la partita e regala il primo successo al commissario tecnico ad interim nel suo debutto sulla panchina della Nazionale maggiore.

La vittoria arriva dopo una prima frazione di gioco caratterizzata da molte occasioni sprecate. Il primo tempo si chiude infatti sullo 0-0, nonostante diversi tentativi di Pio Esposito, compresi un assist di tacco per Pisilli e una rovesciata che finisce debolmente fuori.

Il gol che vale l’esordio vincente

La partita si sblocca al 4′ della ripresa quando Pio Esposito trova la rete di testa sfruttando l’assist di Pisilli da calcio d’angolo. Il gol porta in vantaggio gli azzurri allo Stade de Luxembourg, confermando le buone sensazioni viste nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo l’Italia sfiora anche il raddoppio: Camarda, appena entrato, va vicino al gol con un colpo di testa che sfiora il palo, mentre Fini calcia di prima intenzione ma non trova la porta.

L’Italia più giovane della storia

Con 21 anni e 354 giorni di età media, quella schierata da Baldini è l’Italia più giovane di sempre, un dato che non si vedeva da 114 anni (la partita d’esordio degli Azzurri fu nel 1910). Il tecnico punta quasi interamente sul gruppo dell’Under 21, mantenendo come eccezioni principali Donnarumma e Pio Esposito, con giovani talenti come Bartesaghi, Comuzzo, Ndour, Pisilli e Francesco Camarda.

L’Italia arriva a questa partita totalmente rivoluzionata rispetto all’ultima uscita ufficiale in Bosnia che è costata i Mondiali. Non c’è più Gattuso CT e nemmeno il presidente federale Gravina, c’è invece Baldini come CT ad interim e un bel po’ di giovani dell’Under 21.

Baldini e l’emozione del debutto

Alla vigilia di Lussemburgo-Italia, la prima partita di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore, il tecnico apuano ha regalato uno dei momenti più intensi della sua carriera durante la conferenza stampa. Quando gli è stato chiesto a chi avrebbe dedicato una vittoria, ha risposto: “Potrà sembrare strano, ma non si tratterebbe di una persona, bensì di un cane”, riferendosi a Nebbia, il pastore maremmano della figlia.

Baldini guiderà la Nazionale maggiore solo per le due partite di giugno, quella di oggi e quella di domenica 7 contro la Grecia a Creta. La FIGC lo ha scelto come CT ad interim dopo l’addio di Gennaro Gattuso.

Una sfida che vale per il futuro

La sfida rappresenta il debutto ufficiale della Nazionale di Silvio Baldini e la prima uscita della giovanissima selezione azzurra dopo la pesante debacle nei playoff Mondiali. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo.

L’Italia torna così a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l’ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminato in finale dalla Bosnia. In panchina c’è Silvio Baldini, ct dell’Under 21, promosso ad interim.

La partita è stata trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti gli appassionati di seguire questo nuovo capitolo della storia azzurra. Dopo il Lussemburgo, gli Azzurri affronteranno la Grecia domenica, sempre in trasferta. Un doppio test per iniziare a ricostruire fiducia e prospettive per il futuro della Nazionale.