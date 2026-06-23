Levante continua il suo viaggio musicale nelle molte sfaccettature dell’amore e della sua fine. Il nuovo singolo si intitola Malìa e sarà disponibile dal 26 giugno, aggiungendo un nuovo tassello al percorso narrativo e sonoro che porterà al prossimo album dell’artista.

Il brano racconta il potere sottile dell’incanto, quella forza invisibile che seduce, trascina e trasforma. Una canzone sospesa tra desiderio e mistero, dove l’amore diventa sensualità, promessa, passione e libertà.

Levante ha presentato in anteprima Malìa il 19 giugno, durante il concerto evento del Roma Pride, anticipando il suo ruolo di ambassador della manifestazione che si è tenuta nella Capitale.

Malìa, il nuovo singolo di Levante

Con Malìa, Levante prosegue il racconto iniziato con i brani pubblicati negli ultimi mesi.

Il singolo entrerà infatti nel nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, insieme a MAIMAI, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu e al brano sanremese Sei tu.

Il progetto si muove attorno a un tema centrale: l’amore osservato nelle sue forme più complesse, nelle sue fratture, nei desideri che restano sospesi e nelle trasformazioni che lascia dietro di sé.

Il racconto di Levante: “Malìa è una prostituta di Pigalle”

A spiegare il significato del brano è la stessa Levante, che descrive Malìa come una figura libera, sensuale e inafferrabile.

“Malìa è una prostituta di Pigalle. È di tutti e non è mai di nessuno”, racconta l’artista.

Nella sua visione, l’amore per Malìa diventa “una danza terzinata di corpo in corpo”, una giostra in cui, insieme agli altri “cani sciolti di Parigi”, non smette mai di sentirsi libera.

Una descrizione fortemente evocativa, che restituisce il tono del nuovo singolo: un racconto notturno, carnale e poetico, in cui il desiderio non viene addomesticato ma lasciato vivere nella sua forma più istintiva.

Levante tra musica, parola e visione

Con una scrittura riconoscibile e una sensibilità narrativa tra le più distintive del panorama musicale italiano, Levante conferma ancora una volta la propria identità artistica.

Cantautrice, scrittrice, interprete e performer, l’artista continua a intrecciare musica, parola e immaginario visivo in un linguaggio personale e in costante evoluzione.

La recente candidatura ai Premi David di Donatello per il brano originale Follemente ha ulteriormente confermato la sua capacità di muoversi tra mondi diversi, mantenendo una cifra espressiva precisa e riconoscibile.

Dell’amore il fallimento e altri passi di danza

Il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza si annuncia come un progetto costruito attorno al movimento emotivo dell’amore.

Non solo sentimento romantico, ma anche caduta, perdita, desiderio, identità, corpo e rinascita.

I singoli già pubblicati hanno mostrato diverse sfumature di questo racconto, mentre Malìa aggiunge una dimensione più sensuale e misteriosa, legata alla seduzione e all’incanto.

Il titolo stesso dell’album suggerisce un percorso fatto di ferite e movimento: l’amore può fallire, ma resta sempre qualcosa che costringe a danzare, cambiare passo, ricominciare.

Levante in tour nell’estate 2026

Dopo il successo del club tour, Levante ripartirà dal vivo il 3 luglio con Dell’amore live in estate 2026, il tour organizzato da Vivo Concerti.

Le date estive porteranno l’artista in festival, piazze e arene, attraversando l’Italia da nord a sud.

Le date di Dell’amore live in estate 2026

Il tour partirà da Carrara e proseguirà fino a settembre con due appuntamenti conclusivi a Roma e Milano.

3 luglio 2026 – Carrara, CarraraEstate, Piazza Matteotti

– Carrara, CarraraEstate, Piazza Matteotti 15 luglio 2026 – Bologna, Bonsai, Parco delle Caserme Rosse

– Bologna, Bonsai, Parco delle Caserme Rosse 18 luglio 2026 – Capurso, Multiculturita Summer Festival

– Capurso, Multiculturita Summer Festival 26 luglio 2026 – San Tammaro, Carditello Festival, Real Sito di Carditello

– San Tammaro, Carditello Festival, Real Sito di Carditello 7 agosto 2026 – Roseto degli Abruzzi, Emozioni in Musica, Stadio Comunale Fonte dell’Olmo

– Roseto degli Abruzzi, Emozioni in Musica, Stadio Comunale Fonte dell’Olmo 8 agosto 2026 – Orbetello, Festival delle Crociere

– Orbetello, Festival delle Crociere 18 agosto 2026 – Messina, Arena Capo Peloro

– Messina, Arena Capo Peloro 19 agosto 2026 – Zafferana Etnea, Etna in Scena, Anfiteatro Falcone e Borsellino

– Zafferana Etnea, Etna in Scena, Anfiteatro Falcone e Borsellino 21 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta, Festival La Versiliana

– Marina di Pietrasanta, Festival La Versiliana 29 agosto 2026 – Santa Margherita Ligure, Anfiteatro Bindi

– Santa Margherita Ligure, Anfiteatro Bindi 30 agosto 2026 – Carmagnola, Foro Festival

– Carmagnola, Foro Festival 7 settembre 2026 – Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

– Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 9 settembre 2026 – Milano, Parco Musica Milano

Una nuova estate per Levante

Con Malìa, Levante aggiunge un nuovo capitolo a un percorso artistico che continua a interrogare l’amore senza semplificarlo.

Il nuovo singolo guarda alla seduzione, alla libertà e alla trasformazione, confermando la capacità dell’artista di raccontare sentimenti complessi con immagini forti e una scrittura immediatamente riconoscibile.

Tra nuovo album e tour estivo, Levante si prepara così a una stagione intensa, portando dal vivo un progetto che unisce canzone d’autore, visione scenica e racconto emotivo.