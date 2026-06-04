L’Azteca, il tempio del calcio: lo stadio che ospita tre Mondiali

Con la partita inaugurale dell’11 giugno 2026 tra Messico e Sudafrica, l’Estadio Azteca di Città del Messico diventa il primo stadio della storia ad aver ospitato tre edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, le finali del 1970 e del 1986, le notti di Pelé e Maradona. Un primato che nessun altro impianto al mondo può vantare, e che consacra l’Azteca come il vero tempio del calcio mondiale.

Ci sono stadi e c’è l’Azteca. Quando l’11 giugno 2026 il Messico affronterà il Sudafrica nella gara che apre la Coppa del Mondo, il “Coloso de Santa Úrsula” entrerà in un club di cui è l’unico membro: quello degli impianti capaci di ospitare tre Mondiali diversi. Una storia lunga sessant’anni, fatta di finali leggendarie, gol entrati nella mitologia e un’altitudine che ha cambiato il modo di giocare.

Un primato che nessuno ha mai avuto

Il dato è semplice e definitivo: l’Azteca è il primo e unico stadio al mondo ad aver ospitato tre edizioni della Coppa del Mondo, nel 1970, nel 1986 e ora nel 2026. Nessun altro impianto si era mai avvicinato a questo traguardo. Non solo: è anche l’unico ad aver ospitato due finali iridate, quelle del 1970 e del 1986, e l’unico destinato a fare da teatro a tre partite inaugurali di un Mondiale, contando quella del 2026.

I numeri completano il quadro di un primato schiacciante. Tra il 1970 e il 1986 l’Azteca ha ospitato complessivamente 19 partite della fase finale dei Mondiali, più di qualsiasi altro stadio nella storia del torneo: dieci nell’edizione del 1970 e nove in quella del 1986. Con le partite in programma nel 2026, quel conto è destinato a salire ancora. Per il calcio, l’Azteca non è semplicemente una sede: è un archivio vivente.

1970: la finale di Pelé e la “Partita del secolo”

La prima volta fu il 1970. L’Azteca, inaugurato nel 1966, ospitò la finale tra Brasile e Italia, vinta dai verdeoro per 4-1. Quel Brasile, con Pelé, Tostão, Gérson, Rivelino e Jairzinho, è ancora oggi considerato una delle squadre più belle di sempre, e per “O Rei” fu il terzo titolo mondiale della carriera.

Ma il 1970 all’Azteca significa anche un’altra partita, forse la più famosa mai giocata su quel campo: la semifinale tra Italia e Germania Ovest, passata alla storia come la “Partita del secolo”, vinta dagli azzurri 4-3 dopo i tempi supplementari. Una battaglia logorante, giocata a oltre duemila metri di quota, che pesò sulle gambe dell’Italia proprio nella finale contro il Brasile pochi giorni dopo. Una lapide all’ingresso dello stadio ricorda ancora quella sfida.

1986: la mano de Dios e il gol del secolo

Sedici anni dopo, l’Azteca tornò protagonista. Il Messico fu chiamato a ospitare i Mondiali del 1986 in tempi rapidi, dopo la rinuncia della Colombia per problemi economici, e nemmeno il terribile terremoto del 1985 fermò l’organizzazione. Lo stadio uscì indenne dal sisma e venne anzi ampliato.

Fu il Mondiale di Diego Armando Maradona. Proprio all’Azteca, nel quarto di finale contro l’Inghilterra del 22 giugno 1986, il fuoriclasse argentino mise la firma su due gol agli antipodi e nello stesso match: prima la “Mano de Dios”, il gol segnato irregolarmente di mano, poi il “gol del secolo”, una sgroppata solitaria attraverso mezza squadra inglese. Pochi giorni dopo, sullo stesso prato, l’Argentina alzò la Coppa battendo in finale la Germania Ovest per 3-2. Due divinità del calcio, Pelé e Maradona, consacrate sullo stesso campo a sedici anni di distanza.

Il fattore altitudine: 2.200 metri che cambiano la partita

C’è un elemento che rende l’Azteca diverso da qualsiasi altro stadio del Mondiale 2026: l’altitudine. L’impianto sorge a circa 2.200 metri sul livello del mare, il che lo rende di gran lunga lo stadio più alto tra tutti quelli che ospiteranno il torneo, e anche il più alto tra tutti quelli che hanno mai ospitato una partita dei Mondiali.

Non è un dettaglio da poco. In quota l’aria è più rarefatta: ci si affatica prima, il recupero è più lento e perfino la traiettoria del pallone cambia, viaggiando più veloce. Lo si capì già nel 1970, quando le squadre dovettero fare i conti con uno sforzo fisico molto superiore al normale. Per il 2026 sarà di nuovo una variabile tecnica e tattica con cui le nazionali dovranno misurarsi, un vantaggio naturale per chi a quelle altezze è abituato a giocare.

Il restyling per il 2026 e il nuovo nome

Per presentarsi al terzo Mondiale, l’Azteca si è rifatto il look. I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel maggio 2024 e hanno riguardato l’ammodernamento complessivo dell’impianto: nuovi seggiolini, un impianto audio di ultima generazione, due maxischermi, spogliatoi rinnovati e un terreno di gioco ibrido conforme agli standard più recenti. Lo stadio ha riaperto i battenti nella primavera del 2026.

C’è anche una novità che riguarda il nome. Per via di un accordo di sponsorizzazione, l’impianto è stato ribattezzato con un nome commerciale, mentre nella comunicazione ufficiale della FIFA per il torneo viene indicato con una denominazione neutra legata alla città. Resta il fatto che, per i tifosi di tutto il mondo, quello stadio continuerà a chiamarsi in un solo modo: Azteca.

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Sulla capienza vale la pena fare chiarezza, perché circolano numeri diversi che rispondono a logiche diverse. Nella configurazione ordinaria, quella dei match di campionato, dopo il restyling l’Azteca dichiara una capacità nell’ordine degli 83.000-87.500 posti, a seconda della fonte. Per il Mondiale, però, la FIFA riconfigura lo stadio sacrificando una parte degli spalti per ricavare le aree stampa, le postazioni televisive e gli spazi operativi: la capacità “da torneo” ufficiale per il 2026 scende così a 72.766 posti. È un meccanismo standard, che riguarda tutti gli impianti del Mondiale. Nulla a che vedere, in ogni caso, con i numeri monstre del passato: nel 1986, con configurazioni e criteri di conteggio del tutto diversi da quelli odierni, l’Azteca arrivò a contenere oltre centomila spettatori.

Perché lo chiamano il tempio del calcio

Mettendo in fila i suoi primati, si capisce perché l’Azteca venga definito un tempio. È l’unico stadio con tre Mondiali, l’unico con due finali, quello con più partite iridate in assoluto, il palcoscenico di Pelé e di Maradona, il campo della “Partita del secolo”. Pochi luoghi sportivi al mondo concentrano così tanta storia in un solo perimetro.

Per il pubblico italiano c’è anche un filo affettivo che lega gli azzurri a quel prato: la finale persa nel 1970 e, soprattutto, la notte epica di Italia-Germania 4-3. Anche se la Nazionale non sarà presente ai Mondiali 2026, l’Azteca resta un pezzo della memoria calcistica italiana. L’11 giugno, quando le luci si accenderanno per la partita inaugurale, sarà l’ennesimo capitolo di una storia che dura da più di mezzo secolo.

Domande frequenti

Perché l’Azteca è considerato unico al mondo? Perché è il primo e unico stadio ad aver ospitato tre edizioni della Coppa del Mondo: 1970, 1986 e 2026. È anche l’unico ad aver ospitato due finali iridate.

Quali finali dei Mondiali si sono giocate all’Azteca? Due: Brasile-Italia 4-1 nel 1970 e Argentina-Germania Ovest 3-2 nel 1986. La seconda è ricordata come il Mondiale di Maradona.

Quando gioca l’Azteca ai Mondiali 2026? Ospita la partita inaugurale del torneo, Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno 2026, oltre ad altre gare nel corso della competizione.

Perché l’altitudine dell’Azteca è importante? Lo stadio sorge a circa 2.200 metri sul livello del mare ed è il più alto del torneo. L’aria rarefatta aumenta la fatica, rallenta il recupero e modifica la traiettoria del pallone, diventando un fattore tecnico e tattico.

Qual è la capienza dell’Azteca per i Mondiali 2026? Nella configurazione ordinaria lo stadio dichiara tra gli 83.000 e gli 87.500 posti dopo la ristrutturazione. Per il torneo la FIFA riduce la capacità ufficiale a 72.766 posti, per ricavare aree stampa, postazioni TV e spazi operativi.

Quali campioni hanno fatto la storia all’Azteca? Soprattutto Pelé, vincitore con il Brasile nel 1970, e Diego Armando Maradona, autore nel 1986 della “Mano de Dios” e del “gol del secolo” contro l’Inghilterra.