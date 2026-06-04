La piccola Rafaela guarisce grazie al coraggio del dottor Guillen, ma il barone de Valladares torna a palazzo e minaccia apertamente Catalina, mentre Curro intensifica la sua crociata contro Lorenzo e Leocadia respinge con disgusto l’idea di far sposare Angela. La Promessa va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 19:45 circa; dal 13 giugno arriva l’appuntamento in prima serata al sabato.

La soap iberica ambientata a Los Pedroches all’inizio del Novecento attraversa una settimana di svolte, dall’8 al 14 giugno 2026. Il filone della salute della piccola Rafaela, che ha tenuto banco nelle puntate precedenti tra febbre alta e medici intimoriti dalle minacce del barone, trova finalmente una via d’uscita. Ma il sollievo dura poco: il ritorno del barone de Valladares riaccende le paure e trascina Catalina e Adriano in uno scontro diretto. Sullo sfondo proseguono la crociata di Curro contro il patrigno Lorenzo, le manovre di Leocadia e i misteri legati al passato della tenuta.

Rafaela guarisce: il coraggio del dottor Guillen

La settimana si apre con una notizia che porta sollievo: la salute di Rafaela mostra finalmente segni di miglioramento grazie alle cure del dottor Guillen, l’unico medico che non si è lasciato intimorire dal barone de Valladares. La guarigione della bambina ridona tranquillità a Catalina e Adriano, rinfrancati dai progressi e decisi a opporsi alle pressioni del nobile.

Il barone torna a palazzo e minaccia Catalina

Il momento più teso della settimana arriva con il ritorno del barone de Valladares alla tenuta. Catalina lo affronta a viso aperto, accusandolo di essere il responsabile di aver impedito che la figlia venisse curata. Il nobile non si fa intimorire: ammette con grande serenità di aver agito proprio così e poi minaccia la giovane senza alcuno scrupolo. È una scena che ridefinisce il barone come uno degli antagonisti più cinici della stagione e mette Catalina e Adriano davanti a scelte difficili per proteggere la famiglia.

Curro contro Lorenzo, e Cristobal rimette tutti al loro posto

Curro prosegue la sua crociata personale contro il patrigno Lorenzo. Un disaccordo tra i due fa intervenire don Cristobal, che rimette al suo posto l’ex baronetto ricordandogli quale sia il suo ruolo. Lorenzo, dal canto suo, rimprovera Curro usando ogni pretesto. La tensione tra i due cresce. Don Ricardo, intanto, rivela a Pia che Santos continua a odiarla, mentre Curro ringrazia la cameriera per ciò che ha fatto per lui.

Leocadia, Angela e la reputazione da difendere

Leocadia teme che Angela, frequentando Curro, metta a rischio la sua reputazione e chiede a don Lorenzo di intervenire. Lui crede di aver trovato la soluzione ai problemi di Leocadia proponendole di far sposare Angela, ma la signora risponde con un secco no disgustato. Il tema del matrimonio combinato e del controllo sulle scelte sentimentali della giovane resta uno dei motori della storyline, in contrasto con il legame sempre più stretto tra Angela e Curro.

Il giallo della cucina: Cristobal e Lope

Un filone più sotterraneo riguarda Lope. Don Cristobal lo convoca per chiedergli da dove venga la sua passione per la cucina, e il ragazzo resta stupito nello scoprire che il maggiordomo conosce molti — forse troppi — dettagli su come sia diventato il cuoco de La Promessa. Un dettaglio che lascia presagire nuovi segreti legati al passato dei personaggi della servitù.

Manuel, il motore e il ricordo di Jana

Sul fronte di Manuel, Enora e Toño festeggiano il successo del motore e iniziano a progettare nuove iniziative. Manuel prova a concentrarsi sui suoi progetti, ma il cuore continua a riportarlo verso Jana: il lutto resta una presenza costante che ne condiziona scelte e umore.

La novità: La Promessa sbarca in prima serata

Dal 13 giugno 2026 La Promessa aggiunge un appuntamento in prima serata ogni sabato, oltre alla collocazione quotidiana del preserale. È il segnale del peso crescente della soap iberica nel palinsesto di Rete 4, in una fase in cui Mediaset rafforza l’offerta di serialità in costume e dizi nel daytime e in prime time.

Domande frequenti

A che ora va in onda La Promessa?

Su Rete 4 dal lunedì alla domenica intorno alle 19:45, con replica mattutina verso le 7:00 e streaming su Mediaset Infinity. Dal 13 giugno anche in prima serata il sabato.

Rafaela guarisce?

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Sì, la sua salute migliora grazie al dottor Guillen, l’unico medico che non si è fatto intimorire dal barone de Valladares.

Cosa fa il barone de Valladares?

Torna a palazzo, ammette davanti a Catalina di aver impedito le cure alla bambina e la minaccia apertamente.

Leocadia accetta di far sposare Angela?

No: alla proposta di don Lorenzo di far sposare Angela, Leocadia risponde con un netto rifiuto.