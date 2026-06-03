L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2026 per la terza volta di fila, eliminata ai rigori dalla Bosnia. Eppure il tricolore sventolerà comunque in Nord America: tre commissari tecnici italiani guidano altrettante nazionali al torneo dall’11 giugno al 19 luglio. Carlo Ancelotti siede sulla panchina del Brasile, Vincenzo Montella su quella della Turchia, Fabio Cannavaro su quella dell’Uzbekistan. Un paradosso che racconta meglio di ogni analisi lo stato del nostro calcio.

C’è un’immagine che riassume la condizione del calcio italiano nell’estate del 2026. Da una parte la Nazionale a casa, fuori dal Mondiale per la terza edizione consecutiva. Dall’altra tre allenatori cresciuti alla scuola italiana che, nello stesso torneo, dirigono tre delle 48 squadre in campo. Gli azzurri non ci sono, ma l’Italia in qualche modo è dappertutto.

L’assenza che pesa: la beffa di Zenica

Partiamo dal dato che fa male. L’Italia di Gennaro Gattuso è stata eliminata il 31 marzo 2026 a Zenica, in Bosnia, nella finale dei playoff europei di qualificazione. Una partita iniziata bene, con il vantaggio di Moise Kean dopo un quarto d’ora, poi complicata dall’espulsione di Alessandro Bastoni a fine primo tempo. Il pareggio bosniaco di Tabakovic nella ripresa ha trascinato la sfida ai supplementari e infine ai calci di rigore, dove gli errori azzurri hanno consegnato alla Bosnia il pass per il Nord America.

È la terza mancata qualificazione di fila a una fase finale del Mondiale: l’ultima volta degli azzurri risale a Brasile 2014. Una generazione intera di tifosi non ha mai visto l’Italia giocare una Coppa del Mondo. E questo rende ancora più singolare quello che succederà sulle panchine.

Tre italiani per tre storie diverse

Anche senza la Nazionale, il calcio italiano porta in dote ai Mondiali 2026 una rappresentanza che nessun altro Paese può vantare in questa forma: tre commissari tecnici, tre filosofie, tre progetti agli antipodi. C’è il maestro all’apice della carriera, c’è il tecnico che si è rilanciato all’estero e c’è l’ex campione del mondo al debutto assoluto. Le storie sono queste.

Carlo Ancelotti, il maestro che guida il Brasile

Carlo Ancelotti (Depositphotos)

La sfida più prestigiosa è quella di Carlo Ancelotti. A 66 anni, dopo aver vinto tutto in Europa e aver chiuso il suo lungo ciclo al Real Madrid, l’allenatore di Reggiolo siede sulla panchina del Brasile. Un incarico dal peso enorme: la Seleção non solleva la Coppa del Mondo dal 2002 e ha affidato a un italiano il compito di interrompere il digiuno più lungo della sua storia recente.

Ancelotti è l’allenatore italiano più vincente di sempre e uno dei più titolati al mondo. Il Brasile è inserito nel Gruppo C insieme a Marocco, Haiti e Scozia, un raggruppamento alla portata che dovrebbe permettere alla squadra di iniziare il torneo senza affanni. La vera misura del lavoro di Ancelotti, però, arriverà nelle fasi a eliminazione diretta, dove il Brasile resta tra le grandi favorite.

Vincenzo Montella, il rilancio sulla panchina della Turchia

Vincenzo Montella (Depositphotos)

Il secondo italiano è Vincenzo Montella, alla guida della Turchia. L’ex attaccante di Sampdoria, Roma e della Nazionale ha trovato all’estero la dimensione per rilanciarsi dopo le esperienze in Serie A, e il risultato è di quelli che pesano: ha riportato la Turchia a una fase finale del Mondiale dopo 24 anni di assenza. I turchi mancavano dall’edizione del 2002, quella chiusa con un sorprendente terzo posto.

La qualificazione è arrivata attraverso i playoff europei, con la vittoria nella finale contro il Kosovo. La Turchia di Montella è una squadra giovane e di talento, inserita nel Gruppo D con Stati Uniti, Paraguay e Australia, e si presenta come una delle possibili sorprese del torneo.

Fabio Cannavaro, il campione del mondo al debutto con l’Uzbekistan

Fabio Cannavaro (Depositphotos)

La terza storia è forse la più curiosa. Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo a Berlino 2006 e ultimo Pallone d’Oro azzurro, torna a un Mondiale vent’anni dopo quella notte. Ma stavolta lo fa da commissario tecnico, e di una nazionale che al Mondiale non aveva mai messo piede: l’Uzbekistan.

Dopo aver allenato tra Cina, Emirati Arabi, Croazia e Serie A, Cannavaro ha accompagnato la nazionale uzbeka alla sua prima qualificazione iridata di sempre. È inserita nel Gruppo K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, un girone durissimo in cui il debuttante parte con i pronostici sfavorevoli. Per Cannavaro la posta in palio non è il risultato immediato, ma la scrittura della prima pagina della storia mondiale di un Paese intero.

Una tradizione lunga: gli italiani in panchina altrove

Non è una novità assoluta che un tecnico italiano guidi una nazionale straniera ai Mondiali. Il primo a riuscirci fu Cesare Maldini, che nel 2002 portò il Paraguay agli ottavi di finale superando un girone con Spagna, Sudafrica e Slovenia. La cosa nuova, semmai, è la concentrazione: tre italiani contemporaneamente, in un’edizione in cui la loro Nazionale è rimasta fuori. È il segno di una scuola, quella di Coverciano, che continua a essere richiesta nel mondo anche quando i risultati degli azzurri raccontano una crisi profonda.

Resta il paradosso, ed è impossibile ignorarlo: il Paese che ha costruito gran parte della propria identità sportiva attorno ai Mondiali li guarderà da fuori, salvo poi ritrovarsi rappresentato su tre panchine diverse. Un motivo, per i tifosi italiani, per seguire comunque il torneo con un occhio particolare.

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Domande frequenti

Perché l’Italia non partecipa ai Mondiali 2026? Gli azzurri sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Bosnia nella finale dei playoff europei, il 31 marzo 2026 a Zenica. È la terza esclusione consecutiva dalla fase finale del Mondiale.

Quanti allenatori italiani ci sono ai Mondiali 2026? Tre: Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Vincenzo Montella alla guida della Turchia e Fabio Cannavaro alla guida dell’Uzbekistan.

Quale squadra allena Carlo Ancelotti? Il Brasile. Ancelotti è stato chiamato sulla panchina della Seleção per riportarla al titolo mondiale dopo oltre vent’anni di attesa. Il Brasile è nel Gruppo C con Marocco, Haiti e Scozia.

Cosa ha fatto Vincenzo Montella con la Turchia? Ha riportato la Turchia a un Mondiale dopo 24 anni, qualificandola attraverso i playoff europei con la vittoria in finale contro il Kosovo. La Turchia è nel Gruppo D con Stati Uniti, Paraguay e Australia.

È la prima volta dell’Uzbekistan ai Mondiali? Sì. Sotto la guida di Fabio Cannavaro, l’Uzbekistan partecipa alla sua prima fase finale di una Coppa del Mondo. È inserito nel Gruppo K con Colombia, Portogallo e RD Congo.