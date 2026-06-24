Nella seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026, sotto la pioggia di Foxborough l’Inghilterra di Tuchel domina ma non sfonda: 78% di possesso, 18 tiri e una traversa di O’Reilly all’87’ non bastano. Ghana ordinato e cinico in difesa, decisivo il portiere Asare: entrambe le nazionali salgono a quota 4 punti e restano in testa al girone.

L’Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e si ferma sullo 0-0 contro un Ghana arroccato e disciplinato. Al Boston Stadium di Foxborough, in Massachusetts, la formazione di Thomas Tuchel ha controllato la gara dal primo all’ultimo minuto, ma il muro giallo delle Black Stars ha retto fino al triplice fischio dell’arbitro honduregno Saíd Martínez. Un punto a testa che lascia inglesi e ghanesi appaiati in vetta al Gruppo L, entrambi a quota 4, e che rappresenta il primo passo falso del torneo per i Tre Leoni dopo il brillante 4-2 rifilato alla Croazia all’esordio.

Un dominio che non si traduce in gol

I numeri raccontano un predominio quasi totale. L’Inghilterra ha chiuso con il 78% di possesso palla, 18 tiri totali (di cui 3 nello specchio), 612 passaggi completati e una traversa. Di contro, il Ghana ha prodotto un solo tiro, 168 passaggi completati e appena il 22% di possesso. Eppure il tabellino resta inchiodato sullo 0-0, a dimostrazione di quanto la nazionale di Tuchel resti dipendente dalle giocate del suo terminale offensivo.

L’avvio è di marca inglese, con i Tre Leoni subito stabilmente nella metà campo avversaria. La prima vera occasione arriva al 16′, quando Rice prova a sorprendere Asare con una conclusione che termina in angolo. Sia il centrocampista dell’Arsenal sia Bellingham tentano più volte di bucare la difesa con tiri dal limite, ma senza creare reali pericoli. Il Ghana, schierato dal ct Carlos Queiroz con linee difensive compatte, regge l’urto e prova a ripartire con la rapidità di Semenyo e Iñaki Williams.

La svolta che non arriva: i cambi di Tuchel e la traversa di O’Reilly

Il primo tiro nello specchio degli inglesi arriva soltanto al 58′, neutralizzato centralmente da Asare. Tuchel prova allora a cambiare volto alla manovra: dentro Saka, O’Reilly, Rogers ed Eze nel corso della ripresa. L’ingresso dell’esterno dell’Arsenal dà la scossa più consistente: Saka ci prova prima di testa, poi con il sinistro da fuori, senza però trovare il bersaglio grosso.

Anzi, attorno al 79′ è il Ghana a sfiorare clamorosamente il colpaccio con Adu, che si invola verso la porta di Pickford ma non riesce a concretizzare. L’episodio chiave della gara arriva però all’87’: O’Reilly stacca di testa e colpisce in pieno la traversa; sulla ribattuta Harry Kane si ritrova il pallone del vantaggio e lo calcia clamorosamente alto, a porta quasi spalancata. Un errore che, come ha sottolineato la critica, “sa più di errore che di sfortuna”: uno come lui, di norma, questi gol non li sbaglia.

Le pagelle: serataccia per i big, Ghana promosso in blocco

La notte di Foxborough è da dimenticare per le stelle inglesi. Secondo i voti di Goal.com, Kane chiude con un 5, quasi mai in partita e poco servito; appena sopra la sufficienza Bellingham e Gordon (5,5), mentre si salvano Rice (6,5), generoso e battagliero, e Madueke (6,5), tra i pochi a provarci. Bene Saka dal suo ingresso. Sul fronte ghanese, voti alti per la diga difensiva guidata da Opoku e per la regia di Partey, con un Asare decisivo tra i pali.

Il tabellino

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6; James 5,5, Konsa 6, Guéhi 6, Spence 5,5 (66′ O’Reilly 6); Rice 6,5, Anderson 6 (73′ Eze); Madueke 6,5 (83′ Rashford sv), Bellingham 5,5 (73′ Rogers 6), Gordon 5,5 (66′ Saka 6); Kane 5. Ct: Tuchel.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya (87′ Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Semenyo, Ayew (66′ Adu, 95′ Baba), Iñaki Williams (66′ Fatawu). Ct: Queiroz.

Arbitro: Saíd Martínez (Honduras). VAR: Armando Villarreal.

Cosa cambia nel Gruppo L

Il pareggio fotografa una classifica equilibrata: Inghilterra e Ghana guidano a 4 punti, mentre Croazia (vittoriosa sul Panama nella stessa giornata) e Panama inseguono. L’ultima giornata si annuncia decisiva: l’Inghilterra chiuderà contro il Panama, mentre il Ghana se la vedrà proprio con la Croazia in uno scontro che vale il passaggio del turno. Per Tuchel resta un piccolo campanello d’allarme in vista delle sfide a posta più alta, ma anche la conferma di un girone ancora apertissimo.

Un dato statistico curioso: il Ghana è la ottava avversaria africana affrontata dall’Inghilterra ai Mondiali, più di qualsiasi altra nazionale. E per Queiroz, che a Qatar 2022 aveva subito un pesante 6-2 proprio dai Tre Leoni alla guida dell’Iran, si tratta di una serata di grande riscatto tattico.

Domande frequenti

Come è finita Inghilterra-Ghana ai Mondiali 2026? La partita è terminata 0-0, valida per la seconda giornata del Gruppo L.

Dove si è giocata Inghilterra-Ghana? Al Boston Stadium di Foxborough, in Massachusetts, il 23 giugno 2026, con calcio d’inizio alle 22:00 italiane.

Perché l’Inghilterra non ha vinto nonostante il dominio? I Tre Leoni hanno controllato possesso e tiri (78% e 18 conclusioni) ma hanno trovato un Ghana solidissimo in difesa e un grande Asare in porta; nel finale O’Reilly ha colpito la traversa e Kane ha sprecato il tap-in del possibile vantaggio.

Come cambia la classifica del Gruppo L? Inghilterra e Ghana salgono entrambe a 4 punti e restano in testa al girone. All’ultima giornata l’Inghilterra affronterà il Panama e il Ghana la Croazia.