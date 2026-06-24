GTA 6: preordini, prezzo e edizioni — tutto quello che sappiamo

Rockstar Games ha rotto il silenzio: nella serata del 24 giugno 2026, a poche ore dall’apertura ufficiale dei preordini, lo studio ha svelato prezzi, edizioni e bonus di Grand Theft Auto VI. La Standard Edition sarà venduta a 89,99 euro, la Ultimate Edition a 109,99 euro. Cifre che mettono fine a mesi di speculazioni, in alcuni casi decisamente più pessimistiche: c’era chi ipotizzava una soglia dei cento euro già per l’edizione base.

I preordini aprono a mezzanotte del 25 giugno

I preordini di Grand Theft Auto VI, compresa la Ultimate Edition, inizieranno a partire dalla mezzanotte locale del 25 giugno. Rockstar Games ha confermato che sarà possibile prenotare il gioco sugli store digitali di PlayStation e Xbox e presso i rivenditori fisici autorizzati. La casa di sviluppo ha confermato la disponibilità sia in formato digitale che fisico, smentendo i rumor che indicavano un lancio esclusivamente digitale.

Il titolo è atteso nei negozi il 19 novembre 2026 su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S. La data è solida: è stata confermata più volte e Rockstar ha sottolineato di aver dedicato tempo extra per rifinire il gioco. Del resto, non è la prima volta che lo studio rallenta per alzare la qualità tecnica del prodotto finale.

Standard Edition o Ultimate Edition: cosa cambia

Grand Theft Auto VI sarà disponibile in due edizioni: la Standard Edition e la Ultimate Edition. La Ultimate Edition andrà a espandere “l’esperienza GTA più profonda e coinvolgente mai realizzata grazie a una collezione esclusiva di veicoli premium, armi, abbigliamento e contenuti d’azione intrecciati a ogni aspetto della storia di Jason e Lucia.” Va detto che non si tratta di contenuti disponibili fin dall’inizio: i contenuti inclusi si sbloccheranno progressivamente con l’avanzare della modalità storia, capitolo dopo capitolo.

Tra i contenuti esclusivi della Ultimate Edition si trovano la Grotti Cheetah ’95, iconica auto sportiva di metà anni ’90 con livrea rétro-futuristica, e il revolver Hawk & Little Morgan, con impugnature incise con palme e dettagli decorativi in stile Vice City. Chi sceglie questa edizione avrà accesso all’officina Rideout Customs e al salone Sara’s Unisex Salon, con opzioni estetiche esclusive per entrambi i protagonisti. Per chi possiede già la versione Standard, Rockstar renderà disponibile l’upgrade alla Ultimate Edition acquistabile separatamente in qualsiasi momento.

Il Pacchetto Vintage Vice City: bonus per tutti i preordini

Insieme alla Standard Edition e alla Ultimate Edition, tutti i preordini e gli acquisti di Grand Theft Auto VI effettuati prima del 20 novembre 2026 saranno arricchiti dal Pacchetto Vintage Vice City, una collezione di articoli pensati per richiamare un passato in cui i neon splendevano più forte che mai.

Il pacchetto include la berlina bicolore Vapid Stanier ’55 con garage a Ocean Beach, dotato di armadietto e deposito sicuro, un abito di lino pastello per Jason e un mini abito rosso di paillettes per Lucia, oltre a una trama per le armi ispirata alla celebre camicia a palme di Tommy Vercetti. Un omaggio esplicito al passato della serie, non a caso apprezzato anche dai fan più affezionati al capitolo di Vice City originale.

Il preload parte il 12 novembre: tutto quello che c’è da sapere prima di cliccare

Chi opta per una versione digitale potrà avviare il pre-download a partire dal 12 novembre 2026, ben sette giorni prima dell’uscita. Le copie fisiche saranno disponibili anch’esse dal 12 novembre, con il codice riscattabile in anticipo per trovare il gioco pronto all’avvio il giorno del lancio. Sette giorni di margine sono un segnale chiaro: Rockstar sa che i server saranno sotto pressione il 19 novembre e preferisce distribuire il carico.

C’è però un dettaglio che ha già acceso discussioni tra i collezionisti. Le copie fisiche non conterranno alcun disco, ma soltanto un codice per il download digitale all’interno della confezione. Una scelta che ha già acceso il dibattito tra appassionati del formato fisico. Chi preordina una versione digitale su PlayStation Store o Microsoft Store riceverà inoltre un mese gratuito di GTA+, l’abbonamento per GTA Online che include 500.000 GTA$ mensili e accesso a veicoli gratuiti o scontati.

La copertina, il Trailer 3 e il silenzio di Rockstar

Insieme alla notizia dei preordini, Rockstar ha svelato la copertina ufficiale del gioco: un design a collage simile alle copertine storiche della serie, con i due protagonisti Jason Duval e Lucia Caminos — la prima protagonista femminile in un capitolo principale della saga — in cima all’immagine. L’artwork è caratterizzato da tonalità rosa e viola che evocano l’estetica tropicale e retro-moderna di Vice City.

Ma c’è un aspetto che tiene la community in fermento. Diversi insider e analisti sostengono che il 25 giugno potrebbe essere anche il giorno del Trailer 3, quello con il primo gameplay esteso mostrato pubblicamente. Rockstar tende a pubblicare il materiale di gameplay più denso nelle settimane immediatamente precedenti al lancio, e con il 19 novembre a poco meno di cinque mesi di distanza, il timing sarebbe compatibile. Non è una certezza, ma la coincidenza con l’apertura dei preordini è difficile da ignorare.

GTA 6 su PC: la lunga attesa continua

Non è ancora previsto un lancio simultaneo su PC. La strategia di Rockstar è la stessa adottata con i capitoli precedenti: console prima, poi PC. Una versione per computer non ha ancora ricevuto una finestra di uscita, il che segue lo stesso schema utilizzato con GTA 5, arrivato su PC circa 18 mesi dopo il debutto su console. Le stime più accreditate indicano una finestra tra febbraio e maggio 2027, ovvero 15-18 mesi dopo il lancio console. Alcune indiscrezioni non confermate parlano specificamente di febbraio 2027.

L’impatto finanziario: un evento che va oltre il gaming

Il prezzo di 79,99 dollari per la Standard Edition segna un aumento di 10 dollari rispetto allo standard da 69,99 dollari adottato dalla maggior parte delle produzioni triple-A di questa generazione. Il nuovo listino potrebbe rappresentare un precedente importante per l’intera industria. D’altra parte, i numeri in gioco sono di un’altra categoria rispetto a qualsiasi altro titolo videoludico.

A maggio 2026 Take-Two ha confermato il lancio per il 19 novembre e ha indicato per l’esercizio fiscale 2027 ricavi netti tra 8 e 8,2 miliardi di dollari. Il 18 giugno 2026, dopo l’annuncio dei preordini, le azioni Take-Two sono salite, segnale evidente di quanto il mercato consideri il gioco un catalizzatore decisivo per la crescita della società. GTA 6 potrebbe generare miliardi di dollari di ricavi in pochi giorni, diventando probabilmente il più grande lancio globale nella storia del videogioco. Il punto è che, a questo livello, non si parla più soltanto di un videogioco: si parla di un evento culturale e finanziario globale.

Dove preordinare GTA 6 in Italia

Per chi predilige l’edizione digitale, i principali store online dove effettuare il preordine sono PlayStation Store, Xbox Store, Amazon.it e Gamelife. Sarà possibile preordinare il gioco anche nei negozi fisici selezionati. Un avvertimento vale per tutti: attenzione ai preordini da rivenditori non autorizzati che potrebbero già offrire prezzi prima dell’annuncio ufficiale — in assenza di una cifra confermata da Rockstar, qualsiasi prezzo indicato in anticipo è una stima non verificata. Il gioco più atteso del decennio merita almeno la sicurezza di un canale ufficiale.