Yildiz ama Kerim ma le manovre di Sahika rischiano di spingerla a risposare Halit, mentre Lila e Yigit annunciano le nozze con l’approvazione delle famiglie. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30, con episodi su Mediaset Infinity.

La quarta stagione della dizi turca Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) prosegue nel daytime estivo di Canale 5 con una settimana, dall’8 al 13 giugno 2026, costruita su sentimenti contrastanti e manovre nell’ombra. La serie, affresco dell’intreccio tra alta società e mondo degli affari della Turchia contemporanea, ruota da sempre attorno a desideri, denaro e ambizioni difficili da nascondere. Al centro di questa settimana ci sono il triangolo Yildiz-Kerim-Halit, le strategie di Sahika ed Ender e un matrimonio annunciato.

Yildiz divisa tra Kerim e Halit

Il rapporto tra Yildiz e Kerim sembra avviarsi verso una svolta, ma le manovre di Sahika rischiano di spingere Yildiz a risposare Halit. Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz può rovinare i loro piani, ma lui non sembra intenzionato a fermarsi, preoccupando anche Asuman. È il cuore della tensione della settimana: il sentimento autentico tra Yildiz e Kerim si scontra con le strategie di chi vuole orientare le scelte della protagonista per i propri fini.

Le nozze di Lila e Yigit

Lila e Yigit non hanno mai smesso di amarsi e ora sono pronti a sposarsi, stavolta convinti che andrà tutto per il meglio perché i loro cari sono dalla loro parte. Quando annunciano di volersi unire al più presto, i parenti accolgono la notizia con gioia, compreso Halit. Un momento di festa per le famiglie che, però, secondo le anticipazioni rischia di trasformarsi in un piccolo dramma.

Sahika ed Ender, la guerra continua

Sahika continua a muoversi nell’ombra, pronta a colpire chiunque ostacoli i suoi piani. Ender, dal canto suo, non perde occasione per difendere i propri interessi e la sua capacità di anticipare le mosse degli avversari la rende una delle figure più temute della serie. La rivalità tra le due donne resta uno dei principali motori narrativi, e in questa settimana promette nuovi colpi di scena.

Una stagione che gioca sull’ambiguità dei sentimenti

Forbidden Fruit costruisce il suo fascino sull’incertezza: alleanze che si ribaltano, sentimenti che si nascondono dietro convenienze e personaggi che cambiano fronte. La settimana dall’8 al 13 giugno conferma questa cifra, lasciando aperta la domanda centrale — quale strada sceglierà davvero Yildiz tra il cuore, che la porta verso Kerim, e le pressioni che la spingono di nuovo verso Halit.

Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit?

Su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30, con episodi disponibili su Mediaset Infinity.

Chi si sposa questa settimana?

Lila e Yigit annunciano l’intenzione di sposarsi al più presto, con l’approvazione delle famiglie, compreso Halit.

Qual è il titolo originale di Forbidden Fruit?

Yasak Elma; questa è la quarta stagione in onda su Canale 5.