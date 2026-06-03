Fiorello rilancia il caso Phobos e annuncia il ritorno di Amadeus

Fiorello punta i riflettori sul caso Phobos

Penultima puntata settimanale per La Pennicanza, dove Fiorello e Biggio hanno mescolato satira e provocazioni giornalistiche. Lo showman siciliano non ha perso l’occasione per tornare sul progetto Phobos in Umbria, lanciando un appello diretto ai telegiornali nazionali.

“Faccio un nuovo appello ai TG, dopo quello caduto nel vuoto di ieri”, ha dichiarato con il suo consueto mix di ironia e pungolo. La critica è chiara: mentre il Times di Londra ha dato spazio alla notizia, i media italiani sembrano ignorarla completamente.

Ascolti e maltempo romano

L’analisi degli ascolti della Festa della Repubblica ha offerto il primo spunto comico della giornata. Il 44,1% di share ha fatto esclamere a Fiorello: “Mettiamola al posto di Sanremo, diamo solo parate in tv!”. E ha aggiunto una battuta su La Russa che avrebbe proposto all’ad Rossi di lanciare Rai Cingolato.

Il maltempo capitolino non è sfuggito alla satira del conduttore. “C’è stata una tromba d’aria pazzesca, solo che qui gli alberi invece di cadere si sono rimessi in piedi!”, ha scherzato, raccontando come i romani abbiano ribattezzato il tornado A li morta*** tua.

Sanremo 2027 e il valzer degli ospiti

Sulla kermesse canora affidata a Stefano De Martino, Fiorello ha ironizzato sul numero crescente di rumors sugli ospiti. “Io ne ho già contati 47, manca solo Godzilla!”, ha commentato, snocciolando una lista che va da Emma a Belen, fino al cane Gennarino e Gerry Scotti.

La sua proposta alternativa punta su nomi meno scontati: “Io non prenderei nessuno di questi, per fare una sorpresa chiamerei personaggi come Milo Infante, Liorni“. Una scelta che rispecchia il gusto per l’inaspettato tipico del conduttore.

Il ritorno di Amadeus in Rai

L’annuncio finale ha catturato l’attenzione: domani Amadeus tornerà in via Asiago. Fiorello ha promesso di documentare il momento, invitando i fan a presentarsi alle 12:15 per dare il benvenuto al conduttore. Un evento che sa di spettacolo nel programma che va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e RaiPlay.