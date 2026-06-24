Secondo le voci raccolte da Affaritaliani, la storica conduttrice avrebbe comunicato al suo team la volontà di lasciare il programma di Rai 3 al termine della stagione. Nessuna conferma ufficiale, ma il motivo sarebbe uno solo: la stanchezza dopo ventidue anni alla guida della trasmissione.

È un’indiscrezione, e come tale va presa, ma ha il peso di una possibile fine di un’era. Federica Sciarelli, da oltre vent’anni volto di “Chi l’ha visto?”, avrebbe deciso di lasciare la conduzione dello storico programma del mercoledì sera di Rai 3. A riportarlo è il sito Affaritaliani, secondo cui la giornalista avrebbe comunicato la propria scelta ai vertici dell’azienda e ai collaboratori più stretti. Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali né dalla diretta interessata né dalla Rai.

Cosa dicono le voci

Secondo la ricostruzione di Affaritaliani, la decisione sarebbe stata comunicata da Sciarelli al suo team durante la preparazione di una delle ultime puntate della stagione. Il motivo non sarebbe legato a frizioni interne o a un passaggio alla concorrenza, ma a una ragione più semplice e umana: la stanchezza, dopo l’impegno di un format che occupa dieci mesi all’anno.

Le stesse fonti sottolineano che un eventuale addio riguarderebbe il programma, non necessariamente l’azienda: Sciarelli dovrebbe infatti restare in Rai per altri progetti, eventualmente più brevi. La rete, da parte sua, proverebbe a convincerla a restare, come già avvenuto in passato.

Un binomio lungo ventidue anni

Federica Sciarelli conduce “Chi l’ha visto?” dal settembre 2004, quando raccolse il testimone da Daniela Poggi. Da allora il suo nome e quello del programma sono diventati quasi inscindibili: la trasmissione, dedicata ai casi di persone scomparse e alla cronaca, si è imposta negli anni come uno dei presidi più riconoscibili del servizio pubblico, capace di unire racconto televisivo e funzione civile.

L’attuale stagione segna anche la conclusione del contratto biennale firmato nel 2024, quando la Rai prolungò la collaborazione con la giornalista — con una formula da esterna analoga a quelle previste per altri volti dell’informazione — dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. Una scelta che aveva garantito continuità alla trasmissione.

Le voci ricorrenti e i possibili eredi

Non è la prima volta che si parla di un addio di Sciarelli. Già nel 2024, al momento del pensionamento, la conduttrice aveva manifestato l’intenzione di farsi da parte, salvo poi accettare di proseguire. In un’intervista rilasciata l’anno scorso aveva confermato la presenza per la stagione successiva, aprendo però alla possibilità di passare il testimone a una delle sue storiche inviate.

Tra i nomi circolati come possibili eredi figurano alcune professioniste cresciute all’interno del programma, come Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga. Tra le ipotesi riportate dalla stampa nelle ultime ore sono comparsi anche altri nomi della Rai, mentre resta aperta — ed è l’opzione che la stessa Sciarelli ha più volte detto di gradire — la soluzione interna, affidata a chi conosce a fondo il linguaggio e la delicatezza dei temi trattati dalla trasmissione.

In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che si tratta, per ora, di un’indiscrezione. La parola definitiva spetterà alla diretta interessata e alla Rai, presumibilmente in occasione della presentazione dei palinsesti.