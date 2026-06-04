Demir Baybars rapisce Alya, che nel corso della settimana scopre un segreto legato a Boran mentre Cihan continua a metterla sotto pressione. Far Away va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa, con episodi su Mediaset Infinity.

Far Away (titolo originale Uzak Şehir) è la soap turca arrivata su Canale 5 il 3 giugno 2026, nello slot del daytime estivo. La settimana dall’8 al 12 giugno porta una svolta drammatica per la protagonista Alya, interpretata da Sinem Ünsal. La serie, tratta dal soggetto della libanese Al Hayba (2017) e in onda in Turchia dal novembre 2024, si presenta come una storia più cupa e complessa rispetto alle altre dizi del pomeriggio, costruita su famiglia, potere e legami difficili.

Il rapimento di Alya

Le anticipazioni della settimana indicano che Demir Baybars rapisce Alya, in una escalation di tensione che mette la protagonista al centro della vicenda. È la svolta che porta nel vivo la storia, con Alya che si trova improvvisamente in pericolo e gli equilibri familiari che iniziano a incrinarsi.

Il segreto su Boran

Sempre nell’arco della settimana, Alya scopre un segreto legato a Boran, un elemento destinato a incidere sugli equilibri della storia. Le pressioni intorno alla protagonista crescono, con Cihan che non le dà tregua. La rivelazione si inserisce nella trama familiare e di potere che caratterizza la serie, alzando ulteriormente la posta per Alya.

Una dizi nel daytime estivo di Canale 5

Far Away si inserisce nel pomeriggio rivoluzionato di Canale 5, che dal 3 giugno propone quattro soap consecutive: alle 13:40 Beautiful, alle 14:10 Forbidden Fruit, alle 14:45 Far Away e dalle 15:45 Racconto di una notte. Una strategia che conferma la centralità delle dizi turche nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dopo i successi di titoli come Terra Amara, Endless Love e La forza di una donna.

Una storia di famiglia e potere

Far Away costruisce il suo impianto su una trama di famiglia, conflitti e potere, con Alya al centro di pressioni che arrivano da più fronti. La serie ha conquistato il pubblico turco fin dalla messa in onda nel novembre 2024 e si propone ora al pubblico italiano, dove le dizi sono diventate un appuntamento stabile del pomeriggio televisivo.

Domande frequenti

Quando è iniziata Far Away in Italia?

Su Canale 5 il 3 giugno 2026, nel daytime estivo del pomeriggio.

A che ora va in onda Far Away?

Dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa su Canale 5, con episodi su Mediaset Infinity.

Chi è la protagonista?

Alya, interpretata da Sinem Ünsal.

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Cosa succede ad Alya questa settimana?

Viene rapita da Demir Baybars e scopre un segreto legato a Boran, mentre Cihan continua a metterla sotto pressione.

Da cosa è tratta Far Away?

Dal soggetto della serie libanese Al Hayba del 2017; in Turchia è in onda dal novembre 2024 con il titolo Uzak Şehir.