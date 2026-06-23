Drusilla Foer apre Il Libro Possibile 2025 a Vieste

È Drusilla Foer la protagonista dell’anteprima ufficiale della XXV edizione de Il Libro Possibile. L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno a Vieste, in piazza Marina Piccola, a partire dalle 21, con la location affacciata sul faro che diventerà il palcoscenico naturale di una serata fuori dagli schemi. L’evento arriva a pochi giorni dalla serata-evento del 19 giugno a Irsina, realizzata nell’ambito del progetto Basilicata Regione Amica, e a meno di due settimane dal via dell’edizione estiva del festival in Puglia.

Chi è Drusilla Foer: un personaggio, non un personaggio qualunque

Vale la pena ricordarlo per chi ancora non l’avesse incontrata: Drusilla Foer è una creazione di Gianluca Gori, artista e performer fiorentino che ha costruito nel tempo un’identità scenica raffinata, colta e ironica. Una “signora” cosmopolita, elegante, capace di muoversi tra il teatro, la televisione e il dibattito pubblico sui diritti civili con una coerenza di stile che pochi personaggi dello spettacolo italiano possono vantare. Non è una maschera: è una voce.

A presentare la serata sarà Mauro Pulpito, conduttore pugliese da anni punto di riferimento degli eventi live del festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Parla con Dru: musica, ironia e qualcosa di inatteso

Lo spettacolo si intitola Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni, prodotto da Savà Produzioni Creative. Il formato è quello di un incontro confidenziale: una sorta di dialogo-intervista in cui Drusilla si racconta, risponde alle domande del moderatore e a quelle del pubblico, talvolta svelandosi in modo inaspettato. La leggerezza non esclude la profondità, anzi spesso la facilita.

Non mancheranno i momenti musicali: Madame Foer interpreterà dal vivo alcune delle sue canzoni predilette, con quella capacità di trasformare ogni brano in qualcosa di intimo e personale. La serata funge da primo assaggio del festival 2026, con un invito esplicito a celebrare la libertà di essere se stessi e l’arte come espressione autentica.

Il festival: dal 8 luglio tra Polignano a Mare e Vieste

L’edizione estiva de Il Libro Possibile prende il via l’8 luglio a Polignano a Mare, dove resterà fino all’11, per poi spostarsi a Vieste dal 21 al 25 luglio. In programma oltre 300 ospiti nazionali e internazionali, distribuiti su palchi che attraversano narrativa, attualità, geopolitica, economia, scienza, ambiente, legalità e spettacolo.

Il tema scelto per la XXV edizione è “Discorso all’Umanità”, mutuato dal celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin: una chiamata alla responsabilità collettiva, alla gentilezza, alla conoscenza come antidoto alla paura. La parola, nei suoi molteplici formati, resta lo strumento centrale del festival.

Gli ospiti di Polignano a Mare

Il programma della tappa pugliese è già definito. Tra i nomi confermati per Polignano a Mare figurano, in ordine alfabetico: Laura Adriani, Wael Al-Dahdouh, Elda Alvigini, Stefania Auci, Benedetta Barone, Luca Bianchini, Marco Bonini, Cristiano Borsi, Annarita Briganti, Sonia Bruganelli, Antonio Calabrò, Carlo Calabrò, Gianluca Caporaso, Stefano Cappellini, Lucio Caracciolo, Gianrico Carofiglio, Erica Cassano, Javier Castillo, Tommaso Cerno, Salvatore Cernuzio, Gianmarco Chiocci, Cinzia Cognetti, Vania Colasanti, Beppe Convertini, la Signora Coriandoli, Roberto Costantini, Carlo Cottarelli, Giuseppe Cruciani, Franco Currò, Virman Cusenza.

E ancora: Cosimo Damiano Damato, Giuseppe De Bellis, Ferruccio De Bortoli, Erri De Luca, Loris De Marco, Veronica De Romanis, Marina Di Guardo, Domenico Dodaro, Michele Emiliano, Fabrizio Fergola, Tiziana Ferrario, Maurizio Ferrini, Fabio Ferrucci, Francesca Fialdini, Luciano Floridi, Antonio Forcellino, Umberto Galimberti, Gabriella Genisi, Marco Ghiani, Massimo Giannini, Massimo Giletti, Giuseppe Giofrè, Giovanni Grasso, Pietro Grasso, Andrea Grieco, Ilaria Grillini, Paolo Kessisoglu, Maria Latella, Cathy La Torre, Daniele Manca, Stefano Mancuso, Domenico Matarrese, Alessandro Maurizi, Leonardo Mendolicchio, Stefano Moriggi, Pegah Moshir Pour.

La lista prosegue con: Fabrizio Nonis, Alessio Orsingher, Emiliano Pagani, Federico Palmaroli, Tiziana Panella, Vittorio Emanuele Parsi, Riccardo Pedicone, Alberto Pellai, Michele Pennetti, Giorgio Perinetti, Valerio Perrone, Andrea Pezzi, Agnese Pini, Mariangela Pira, Pluc, Arianna Porcelli Safonov, Alfio Quarteroni, Hazel Riley, Pino Rinaldi, Gianni Riotta, Nabil Salameh, Francesca Santolini, Monica Savaresi, Roberto Saviano, Vincenzo Schettini, Simonetta Sciandivasci, Pasquale Sgrò, Viola Silvi, Massimiliano Smeriglio, Luca Sommi, Salvo Sottile, Antonio Spadaro, Giuseppe Stigliano, Stanza Zen, Barbara Tamborini, Widad Tamimi, Emilio Targia, Paolo Taticchi, Dianora Tinti, Elisa Toffoli, Lorenzo Tondo, Pera Toons, Mario Tozzi, Marco Travaglio, Marco Tronchetti Provera, Francesco Vecchi, Dario Vergassola, Simone Vero, Stefano Vitelli, Federica Zacchia, Ivan Zazzaroni.

Il 3 luglio apre Afrojack: l’opening party in musica

Prima del festival vero e proprio, il conto alla rovescia si accende anche con la musica da club. Venerdì 3 luglio alle 18.30 è in programma uno special sunset show con Afrojack, dj e produttore olandese tra i più noti sulla scena internazionale. I biglietti per l’Opening Party sono già disponibili su circuito Ticketmaster.

Venticinque anni di cultura in piazza

Il Libro Possibile nasce nel 2002 da un progetto dell’Associazione Culturale Artes e quest’anno taglia il traguardo dei venticinque anni. La formula è rimasta la stessa: portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali, renderla accessibile, farla vivere nelle piazze. Dopo l’Opening Stage di Londra, l’edizione 2026 torna nelle sedi storiche pugliesi di Polignano a Mare e Vieste. L’idea di fondo, semplice quanto tenace, è che i libri non siano oggetti da conservare in silenzio, ma luoghi da abitare insieme.