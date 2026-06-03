Da New York a Orlando, regno della fantasia Disney

Dallo skyline di Manhattan all’incanto di Walt Disney World Resort

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C’è una città che continua a reinventarsi senza mai perdere la propria anima. New York è molto più di una metropoli: è un simbolo globale, un laboratorio di idee, culture e architetture che da secoli attrae persone provenienti da ogni angolo del pianeta. Qui convivono storia e innovazione, tradizione e avanguardia, in un equilibrio che rende ogni visita diversa dalla precedente. Nel 2025 la Grande Mela ha accolto circa 65 milioni di visitatori, confermandosi tra le destinazioni più amate al mondo. Un risultato che testimonia la straordinaria capacità della città di rinnovarsi costantemente, offrendo sempre nuove esperienze pur mantenendo intatto il fascino che l’ha resa una delle capitali internazionali del turismo.

Le attrazioni da vedere (e rivedere)

Lo skyline è il primo biglietto da visita della città. Un profilo urbano riconoscibile in ogni parte del mondo, dove i grattacieli dialogano con il cielo e raccontano l’evoluzione di New York attraverso le epoche. Salire sull’Empire State Building resta una delle esperienze più emozionanti: dall’86° piano la città si svela in tutta la sua imponenza. Non meno spettacolare è la vista dal Top of the Rock, da cui si può ammirare Central Park distendersi come una grande oasi verde nel cuore di Manhattan. A completare il panorama c’è il One World Trade Center, simbolo della rinascita della città e testimonianza della sua capacità di guardare avanti.

Impossibile non dedicare una visita alla Statua della Libertà, emblema universale del sogno americano, o attraversare a piedi il Ponte di Brooklyn, da cui si gode una delle prospettive più suggestive sullo skyline. E poi c’è Times Square, un concentrato di energia, luci e schermi che trasforma ogni momento della giornata in uno spettacolo permanente.

Tra i simboli della New York contemporanea spicca anche la High Line, uno dei più riusciti interventi di riqualificazione urbana degli ultimi decenni. Realizzato lungo una ex linea ferroviaria sopraelevata, questo parco sospeso attraversa oltre due chilometri di città tra giardini, opere d’arte contemporanea e scorci insoliti su Manhattan. Da non perdere anche la Grand Central Terminal, autentico capolavoro architettonico inaugurato nel 1913. Il celebre soffitto astronomico, l’orologio centrale e gli eleganti spazi interni ne fanno una delle stazioni ferroviarie più iconiche del mondo. Profondamente toccante è la visita al National September 11 Memorial & Museum. Le due grandi vasche riflettenti che occupano l’area delle Torri Gemelle rappresentano un luogo di memoria e raccoglimento, mentre il museo racconta attraverso documenti, reperti e testimonianze una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.

Grandi musei e l’anima culturale della città

New York è anche una delle capitali mondiali della cultura. I suoi musei rappresentano un patrimonio straordinario che attira milioni di visitatori ogni anno. L’American Museum of Natural History, reso celebre anche dalla saga cinematografica “Una notte al museo” con Ben Stiller, continua a sorprendere con esposizioni immersive dedicate alla natura, alla scienza e all’universo. Il Museum of Modern Art, conosciuto in tutto il mondo come MoMA, custodisce alcuni dei più importanti capolavori dell’arte moderna e contemporanea, mentre il Metropolitan Museum of Art accompagna il visitatore in un viaggio che attraversa migliaia di anni di storia e civiltà. Tra le istituzioni culturali più iconiche della città spicca anche il Guggenheim Museum. Progettato dal celebre architetto Frank Lloyd Wright, il suo edificio è considerato esso stesso un’opera d’arte. Al suo interno trovano spazio opere di artisti del calibro di Kandinskij, Chagall, Modigliani, Picasso, Cézanne e Mondrian.

Tra quartieri iconici e nuove identità

L’essenza di New York si scopre anche passeggiando nei suoi quartieri, ognuno caratterizzato da una personalità ben definita. SoHo continua a conquistare visitatori e residenti grazie alle sue gallerie d’arte, ai negozi di design e alle eleganti facciate in ghisa. Brooklyn si conferma uno dei distretti più dinamici e creativi della città, tra street art, mercati indipendenti e una vivace scena culturale. Il Queens racconta il volto più multiculturale della metropoli, con comunità provenienti da ogni parte del mondo che convivono e contribuiscono alla straordinaria ricchezza culturale della città. Il Bronx, invece, conserva alcune delle radici più autentiche dell’identità newyorkese, tra musica, arte urbana e tradizioni popolari.

Le novità che ridisegnano NYC

La città continua a trasformarsi e ad arricchirsi di nuove attrazioni. Il New Museum ha ampliato i propri spazi espositivi, offrendo nuove opportunità agli appassionati di arte contemporanea. L’Ellis Island Immigration Museum propone oggi innovativi archivi digitali interattivi che consentono ai visitatori di approfondire la storia delle migrazioni verso gli Stati Uniti. Sempre più apprezzato è il Museum of Food and Drink, che celebra la cultura gastronomica e lo street food della città attraverso percorsi multisensoriali e mostre immersive. Tra le novità più attese spicca anche la riapertura del Delacorte Theater all’interno di Central Park, storico punto di riferimento per gli spettacoli all’aperto.

Grande attenzione anche per il rinnovato One Times Square, simbolo universale del Capodanno newyorkese e della celebre discesa della sfera che accompagna l’arrivo del nuovo anno. Dopo un importante intervento di riqualificazione, l’edificio ospita oggi un innovativo museo immersivo e un osservatorio panoramico che permettono di vivere la storia di Times Square attraverso tecnologie interattive e realtà aumentata. A contribuire al rinnovamento dello skyline è anche The Spiral, innovativo grattacielo sostenibile che rappresenta una delle espressioni più moderne dell’architettura contemporanea newyorkese.

La città vista dall’alto

Gli osservatori panoramici e le terrazze rooftop continuano a essere tra le esperienze più richieste dai visitatori. Le nuove piattaforme di osservazione combinano tecnologia, installazioni multimediali e viste mozzafiato, trasformando il semplice panorama in una vera esperienza immersiva. Anche Central Park si rinnova con percorsi guidati che permettono di scoprire aree meno conosciute e angoli spesso lontani dagli itinerari turistici tradizionali.

Un’oasi di relax nel cuore della metropoli: QC NY Spa

Dopo giornate trascorse tra musei, attrazioni e passeggiate, il relax trova casa alla QC NY Spa, situata sulla suggestiva Governors Island con vista privilegiata sul Financial District. L’esclusiva spa italiana rappresenta un autentico rifugio di benessere nel cuore della città. Percorsi termali, saune aromatiche, bagni di vapore e trattamenti rigeneranti si affiancano ai nuovi spazi ospitati all’interno del Building 111 che comprende bistrot, stanza alla lavanda, stanza del sale, stanza del ghiaccio e aree relax con letti ad acqua. Un luogo ideale per rallentare i ritmi e concedersi una pausa senza rinunciare al fascino unico di New York.

Pianificare il viaggio

Di fronte all’enorme offerta di attrazioni e attività, pianificare il viaggio diventa fondamentale. Uno strumento particolarmente utile è il CityPASS, che consente di ottenere un risparmio superiore al 40% sugli ingressi alle principali attrazioni della città e permette, in molti casi, di ridurre sensibilmente i tempi di attesa grazie alla prenotazione anticipata. Con la fotografa Carla Pagliai (https://www.instagram.com/supercarlarock) e l’influencer Lorenzo Castelluccio (https://www.instagram.com/lorenzo.castelluccio) di “Loro Comunicazione” (https://www.instagram.com/lorocomunicazionesrl) abbiamo trasformato ogni momento del viaggio in immagini e contenuti capaci di raccontare emozioni, dettagli e atmosfere di una città che non smette mai di sorprendere. I trasferimenti da e per l’aeroporto di Fiumicino sono stati curati da Danilo Avallone (https://www.instagram.com/danylautistavip – Roma, Milano e Napoli).

La metropolitana che non si ferma mai

Per muoversi rapidamente tra i cinque distretti della città, la New York City Subway rappresenta ancora oggi la soluzione più pratica ed efficiente. A differenza dell’Italia è attiva 24 ore su 24 e collega praticamente ogni angolo della metropoli. Il sistema di pagamento è ormai completamente digitalizzato grazie a Omny, che consente di accedere direttamente ai tornelli utilizzando carte di credito, bancomat o smartphone contactless, senza necessità di acquistare biglietti cartacei.

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Consigli pratici per il viaggio

A New York il pagamento elettronico è ormai la regola. Carte di credito, bancomat e sistemi contactless sono accettati praticamente ovunque, mentre l’utilizzo del contante è sempre meno frequente. Per godere al meglio delle principali attrazioni è consigliabile prenotare con anticipo le visite più richieste e programmare l’accesso ai luoghi simbolo nelle prime ore del mattino oppure nel tardo pomeriggio, quando l’affluenza tende a diminuire.

Volare a New York con Delta Air Lines

Per questa estate, Delta Air Lines opera voli diretti per New York (JFK) dai principali aeroporti italiani: Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Venezia, Napoli, Catania e, come novità assoluta, Olbia. Roma e Milano garantiscono frequenze giornaliere. Delta Air Lines, una delle compagnie più premiate al mondo per puntualità e affidabilità, trasporta quasi 200 milioni di passeggeri l’anno verso 275 destinazioni internazionali. La compagnia punta a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050 ed è stata tra le prime a introdurre il free wi-fi su tutti i voli internazionali. Ispirato ai più alti standard dell’aviazione internazionale, il servizio business class premium Delta One per i voli a lungo raggio e selezionate tratte nazionali offre un’esperienza di viaggio all’insegna del lusso, del comfort e dell’attenzione ai dettagli. A bordo, ogni passeggero può godere di poltrone completamente reclinabili a 180 gradi che si trasformano in veri e propri letti flat-bed, con accesso diretto al corridoio e configurazioni studiate per garantire la massima privacy. Il comfort è ulteriormente elevato da biancheria da letto pregiata, morbidi piumini, cuscini ergonomici e materiali sostenibili di alta qualità. L’esperienza culinaria è uno dei punti di forza: piatti di alto livello, curati da chef, vengono serviti con grande attenzione alla presentazione e alla qualità degli ingredienti. Il servizio include una selezione raffinata di vini, liquori e bevande premium. Non manca l’intrattenimento: ogni posto è dotato di schermo personale ad alta definizione con un’ampia libreria di contenuti. Gli amenity kit includono prodotti skincare di alta gamma. Il servizio a bordo è impeccabile. A terra, l’esperienza continua con accesso prioritario ai controlli, imbarco anticipato e ingresso alle lounge esclusive come il Delta Sky Club, dove gli ospiti possono rilassarsi in ambienti eleganti, gustare proposte gastronomiche varie e di grande qualità.

Dove soggiornare a Manhattan

Hilton New York Times Square con Turisanda 1924

Affacciato sul cuore pulsante di Manhattan, l’Hilton New York Times Square rappresenta una soluzione ideale per chi desidera vivere la città da una posizione strategica. L’hotel offre spettacolari viste panoramiche sulla metropoli grazie alla sua Sky Lobby e alle camere ampie e confortevoli, progettate per garantire un soggiorno all’insegna del relax dopo intense giornate alla scoperta della città. Particolarmente apprezzata la colazione, mentre la posizione consente di raggiungere facilmente alcuni dei luoghi più iconici di New York, tra cui l’Empire State Building, il Madison Square Garden, Bryant Park, la Grand Central Station e i celebri teatri di Broadway. Le fermate della metropolitana situate nelle immediate vicinanze permettono di spostarsi agevolmente in tutta Manhattan e negli altri distretti della città. La struttura è pet friendly e dispone di una palestra moderna e perfettamente attrezzata per gli ospiti che desiderano mantenere le proprie abitudini sportive anche durante il viaggio. La struttura alberghiera, i trasferimenti e gli itinerari personalizzati del reportage da New York sono stati organizzati da Turisanda 1924 (www.turisanda.it), storico marchio del turismo italiano che, con oltre un secolo di esperienza, continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore dei viaggi di qualità. Parte del gruppo Alpitour World, tra i principali operatori turistici europei, Turisanda 1924 si distingue per la capacità di costruire esperienze tailor made, modellate sulle esigenze e sulle passioni di ogni viaggiatore. Dalla selezione delle strutture ricettive ai trasferimenti, fino alle attività esclusive sul territorio, ogni dettaglio viene studiato per offrire un’esperienza personalizzata e curata. Accanto all’offerta premium si sviluppano anche le linee Presstour e Made by Turisanda, pensate per chi cerca formule più flessibili mantenendo elevati standard qualitativi.

Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie grazie a Voyager Family, la collezione dedicata ai viaggi di gruppo con partenze organizzate, programmi equilibrati e guide esperte parlanti italiano, capaci di rendere la scoperta del mondo un’esperienza condivisa tra adulti e bambini.

DA NEW YORK ALLA FLORIDA

Con un comodo volo Delta Air Lines, in circa tre ore si raggiunge Orlando, nel cuore della Florida, il celebre “Sunshine State”, dove il clima favorevole e le grandi attrazioni turistiche richiamano milioni di visitatori ogni anno. Qui la dimensione urbana lascia spazio a un universo completamente diverso, fatto di immaginazione, spettacolo e tecnologia.

L’ingresso nel mondo Disney

Prepararsi a visitare il Walt Disney World Resort significa entrare nel più grande complesso di parchi tematici del mondo. Inaugurato nel 1971, il resort si estende su una superficie immensa e rappresenta una delle destinazioni turistiche più visitate a livello internazionale. Un luogo dove fantasia, innovazione e intrattenimento convivono dando vita a un’esperienza capace di coinvolgere visitatori di ogni età. Il tour operator Going è il distributore ufficiale per l’Italia di Walt Disney World Resort. Alcune proposte sono disponibili su www.going.it, con la possibilità di personalizzare itinerari negli Stati Uniti includendo l’esperienza dei parchi Disney.

Un universo di attrazioni

Il resort ospita sei parchi tra tematici e acquatici. I quattro parchi principali sono Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom. A questi si aggiungono i due parchi acquatici Disney’s Typhoon Lagoon e Disney’s Blizzard Beach. L’offerta comprende, inoltre, oltre trenta hotel e ville tematiche, quasi 29 mila camere, campi da golf immersi nella natura, un importante complesso sportivo e Disney Springs, il grande centro dedicato allo shopping, alla ristorazione e all’intrattenimento.

MAGIC KINGDOM, IL CUORE DELLA MAGIA

Primo parco inaugurato all’interno del resort, Magic Kingdom continua a rappresentare il simbolo più riconoscibile dell’universo Disney. Dominato dall’iconico Castello di Cenerentola, il parco si sviluppa attraverso sette aree tematiche che permettono ai visitatori di immergersi nei mondi che hanno accompagnato generazioni di spettatori. Tra le attrazioni più amate figura Pirates of the Caribbean, esperienza che ha ispirato l’omonima saga cinematografica con protagonista il celebre pirata Jack Sparrow.

EPCOT, TRA FUTURO E CULTURE DEL MONDO

Inaugurato nel 1982, Epcot nasce dalla visione futuristica di Walt Disney e rappresenta il punto d’incontro tra innovazione tecnologica, sostenibilità e scoperta delle culture internazionali. Tra padiglioni tematici, eventi e festival, il parco ospita anche attrazioni dedicate a produzioni di grande successo come Oceania, Encanto, Frozen e Guardiani della Galassia.

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS: IL CINEMA PRENDE VITA

Disney’s Hollywood Studios trasporta i visitatori nel cuore dell’industria dell’intrattenimento. Dalle atmosfere della vecchia Hollywood fino agli scenari futuristici di Star Wars: Galaxy’s Edge, il parco permette di vivere esperienze immersive ispirate ad alcune delle saghe più amate dal pubblico. Grande successo riscuote anche Toy Story Land, area interamente dedicata ai celebri personaggi Pixar.

ANIMAL KINGDOM, NATURA E AVVENTURA

Inaugurato nel 1998, Disney’s Animal Kingdom unisce l’esperienza del parco tematico a quella di una vera riserva naturale. Simbolo del parco è il maestoso Tree of Life, una gigantesca scultura alta 44 metri che ospita al suo interno un teatro. Tra le aree più spettacolari spicca Pandora – The World of Avatar, ispirata all’universo cinematografico creato da James Cameron, che grazie a scenografie e tecnologie all’avanguardia regala un’esperienza immersiva straordinaria.

Soggiornare nella savana africana

Per rendere ancora più coinvolgente la permanenza nel resort, una delle soluzioni più affascinanti è il Disney’s Animal Kingdom Lodge. Questa struttura deluxe si ispira ai tradizionali villaggi africani e offre ambienti ricchi di dettagli che richiamano l’artigianato e la cultura del continente. Le camere sono arredate con mobili in legno intagliato a mano e materiali di pregio che si integrano armoniosamente con tutti i comfort contemporanei. Dalle terrazze e dalle aree comuni è possibile osservare numerose specie animali che vivono negli spazi naturali che circondano il resort, rendendo il soggiorno ancora più suggestivo.

Due viaggi, un’emozione unica

New York e Orlando rappresentano due anime differenti degli Stati Uniti. Da una parte la metropoli che corre verso il futuro, con i suoi grattacieli, i musei, la cultura e l’energia che la rendono unica al mondo. Dall’altra il regno dell’immaginazione, dove la fantasia prende forma ogni giorno attraverso attrazioni, spettacoli e ambientazioni capaci di coinvolgere grandi e piccoli. Due destinazioni lontane per atmosfera, ma accomunate dalla stessa capacità di sorprendere. Un itinerario che unisce scoperta, divertimento, innovazione e meraviglia, lasciando nel viaggiatore il ricordo di un’esperienza completa, intensa e difficilmente dimenticabile.

DI IGOR RIGHETTI (https://www.instagram.com/righettigor)

Foto di Carla Pagliai (https://www.instagram.com/supercarlarock) e dell’influencer Lorenzo Castelluccio (https://www.instagram.com/lorenzo.castelluccio) per “Loro Comunicazione” (https://www.instagram.com/lorocomunicazionesrl)