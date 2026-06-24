Nella seconda giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026, all’Estadio Akron di Guadalajara la Colombia di Lorenzo batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo: decisivo il terzino Daniel Muñoz al 76′, su assist di Quintero. Vittoria che vale la matematica qualificazione ai sedicesimi, ma serve un super Mpasi per tenere a galla i congolesi fino all’ultimo. Arbitro l’italiano Maurizio Mariani.

La Colombia stacca il pass per la fase a eliminazione diretta. All’Estadio Akron di Guadalajara (noto anche come Estadio Guadalajara), nella sfida della seconda giornata del Gruppo K, i Cafeteros superano 1-0 una Repubblica Democratica del Congo ordinata e combattiva. A decidere è ancora una volta Daniel Muñoz, il terzino già a segno all’esordio contro l’Uzbekistan, che firma il gol qualificazione al 76′ con un destro incrociato, su assist di Juan Fernando Quintero. La direzione di gara è stata affidata all’arbitro italiano Maurizio Mariani, coadiuvato dai connazionali Bindoni e Tegoni e con Marco Di Bello al VAR.

Colombia padrona del campo, ma Mpasi dice no

La nazionale guidata da Néstor Lorenzo controlla la partita fin dai primi minuti, confermando in blocco l’undici visto contro l’Uzbekistan. Le occasioni fioccano subito: già al 4′ Muñoz si ritrova solo davanti alla porta ma non concretizza, poi sulla ribattuta di un tiro di Arias colpisce un palo a porta quasi spalancata. Al 18′ il terzino trova anche la rete di testa, dopo una straordinaria parata di Mpasi, ma il gol viene annullato per fuorigioco al VAR.

Il portiere congolese Lionel Mpasi è il grande protagonista della prima ora di gioco: para tutto, neutralizza le ripetute conclusioni di Luis Díaz – il più attivo dei suoi – e tiene la sua squadra a galla nonostante un divario evidente. La Colombia chiude il solo primo tempo con cinque tiri nello specchio già nel primo quarto d’ora e ben nove giocatori diversi al tiro, ma all’intervallo il punteggio resta fermo sullo 0-0, certificando l’efficienza difensiva degli uomini di Sébastien Desabre.

La mossa di Lorenzo: dentro Quintero, e arriva il gol

Come già accaduto all’esordio, sono i cambi a sbloccare la partita. Lorenzo inserisce Juan Fernando Quintero al posto di James Rodríguez: il fantasista prende in mano il ritmo del gioco e, al 76′, confeziona l’assist decisivo. Daniel Muñoz, lanciato sulla corsia, batte di prima intenzione il fino ad allora insuperabile Mpasi con un preciso destro incrociato. È il gol che vale tre punti d’oro e la qualificazione.

La Colombia sfiorerebbe anche il raddoppio con un gran gol in solitaria di Luis Díaz, annullato però dal VAR: è la seconda rete cancellata nella serata dei Cafeteros. Nel recupero il Congo si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio e, al 91′, costruisce l’occasione più nitida: conclusione insidiosa su cui Camilo Vargas si supera, salvando sul palo e blindando l’1-0 finale.

Muñoz uomo copertina, il dato sugli expected goals

La prestazione del terzino del Crystal Palace è la chiave della serata: già a segno contro l’Uzbekistan, Muñoz si conferma una risorsa offensiva preziosa per Lorenzo, capace di inserirsi e di pungere dalla fascia. Il dominio colombiano è fotografato anche dai dati sugli expected goals, nettamente a favore dei sudamericani, e dal totale di 14 conclusioni complessive. Per la Repubblica Democratica del Congo restano i rimpianti per un primo tempo in cui Mpasi aveva tenuto in piedi la squadra, e la consapevolezza di essere comunque ancora in corsa.

Il tabellino

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, J. Rodríguez (Quintero), Díaz; L. Suárez. Ct: Lorenzo.

CONGO RD (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau (Sadiki); Bakambu, Wissa. Ct: Desabre.

Marcatore: 76′ Muñoz. Arbitro: Maurizio Mariani (Italia). VAR: Marco Di Bello.

Cosa cambia nel Gruppo K

Con questo successo la Colombia conquista la matematica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, salendo a 6 punti e blindando il primo posto nel girone dopo il 3-1 inflitto all’Uzbekistan all’esordio. La Repubblica Democratica del Congo, ferma a 1 punto dopo il pari con il Portogallo, vede complicarsi il cammino e dovrà fare risultato all’ultima giornata contro l’Uzbekistan, sperando in una combinazione di risultati favorevole. La Colombia chiuderà invece il girone contro il Portogallo, in un possibile spareggio per il primato.

Domande frequenti

Come è finita Colombia-Congo ai Mondiali 2026? La Colombia ha vinto 1-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, nella seconda giornata del Gruppo K.

Chi ha segnato il gol di Colombia-Congo e in che minuto? Ha segnato Daniel Muñoz al 76′, su assist di Juan Fernando Quintero.

Dove si è giocata Colombia-Congo? All’Estadio Akron di Guadalajara (Estadio Guadalajara), in Messico, nella notte italiana del 24 giugno 2026 (calcio d’inizio alle 4:00 italiane).

La Colombia è qualificata ai sedicesimi? Sì, con la vittoria sul Congo la Colombia ha conquistato la matematica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, salendo a 6 punti e in testa al Gruppo K.