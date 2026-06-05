Dal 29 maggio al 4 giugno 2026 il trio mediterraneo riconquista il primo posto della classifica radiofonica EarOne, scavalcando i Pinguini Tattici Nucleari e The Kolors. Tra le grandi scalate, il +7 di Olivia Rodrigo e l’ingresso in top 10 di Achille Lauro con “Comuni Immortali”.

C’è un suono di Sud che continua a dettare legge nelle radio italiane. Nella settimana 23.2026 della Classifica AirPlay Radio per punteggio elaborata da EarOne — relativa ai passaggi dal venerdì 29 maggio a giovedì 4 giugno 2026 — “Al mio paese” di Serena Brancale, Levante e Delia riconquista la vetta, risalendo dalla seconda posizione della settimana precedente. Un ritorno al numero uno che certifica la straordinaria tenuta radiofonica di una collaborazione tutta al femminile diventata uno dei manifesti sonori di questa primavera-estate.

La parte alta della classifica racconta una stagione interessante: il pop d’autore italiano fa muro nelle prime posizioni, mentre il pop internazionale preme da dietro con nomi pesantissimi — da Lady Gaga a Olivia Rodrigo, da Madonna a Sabrina Carpenter, fino a Harry Styles. È la fotografia di un’estate radiofonica che premia identità e scrittura, ma che lascia spazio anche ai tormentoni globali in rampa di lancio.

La Top 10 EarOne della settimana 23.2026

Questa la fotografia completa delle dieci canzoni più trasmesse dalle radio italiane per punteggio:

AL MIO PAESE – Serena Brancale, Levante, Delia (Isola degli Artisti / Warner) — ▲ dalla #2, peak #1 Sorry Scusa Lo Siento – Pinguini Tattici Nucleari (Sony) — ▲ dalla #6, peak #2 Rolling Stones – The Kolors (Warner) — = stabile alla #3, peak #1 Runway – Lady Gaga, Doechii (EMI) — = stabile alla #4, peak #1 Bring Your Love – Madonna, Sabrina Carpenter (Warner / Island) — ▲ dalla #7, peak #5 Buon vento – Jovanotti, Alfa (Island) — ▲ dalla #8, peak #6 drop dead – Olivia Rodrigo (EMI) — ▲ dalla #14, peak #7 Summer Funk – Francesco Gabbani (BMG) — ▲ dalla #10, peak #6 American Girls – Harry Styles (Sony) — ▼ dalla #5, peak #2 Comuni Immortali – Achille Lauro (Warner) — ▲ dalla #21, peak #10

#1 – Serena Brancale, Levante e Delia: il Sud che diventa numero uno

In vetta torna “Al mio paese”, pubblicato il 3 aprile 2026 per Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano è scritto dalle tre interpreti insieme a Federica Abbate e Alessandro La Cava, con la produzione di Carlo Avarello e Gorbaciof (Manuel Finotti). È l’ottavo singolo estratto da Sacro, il terzo album in studio di Brancale, e non è la prima volta che conquista il primo posto: aveva già toccato il #1 EarOne a maggio (settimana 19), proprio nei giorni del compleanno della cantautrice barese.

La traiettoria della vetta nelle ultime settimane racconta bene quanto sia combattuta la zona alta: dopo il dominio di “Al mio paese” a maggio, la testa della classifica era passata a “Rolling Stones” dei The Kolors (settimana 20) e poi a “Buona domenica” di Sayf (settimana 22), con Brancale, Levante e Delia rimaste comunque sempre nelle primissime posizioni. Ora il sorpasso si completa di nuovo, segno di una canzone che non accenna a perdere rotazione.

Il pezzo è una celebrazione di radici e appartenenza, un incontro tra tre voci femminili che fondono stili e sensibilità diverse in un racconto che richiama Sud, libertà e identità mediterranea — un’estate cantata senza i cliché da spiaggia. Per chi guarda da Sud, c’è un dettaglio in più: Serena Brancale è barese, e il suo “Sacro Tour” — partito da Londra il 30 aprile 2026 — è destinato a chiudersi il 3 ottobre 2026 al Palaflorio di Bari. Un cerchio che si chiude proprio in Puglia, mentre il brano continua a dominare l’airplay nazionale.

#2 e #3 – Il pop d’autore italiano fa muro sul podio

Sotto la vetta si compone un podio interamente di matrice cantautorale italiana. Salgono di quattro posizioni i Pinguini Tattici Nucleari con “Sorry Scusa Lo Siento” (dalla #6 alla #2, nuovo peak), il singolo uscito il 15 maggio 2026 per Epic / Sony Music Italy che segna il ritorno della band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti dopo l’album Hello World e che anticipa il Tour Stadi 2027. Non un tormentone estivo qualsiasi: la band l’ha definita una “canzone estiva anomala”, una favola gotica che intreccia amore, atmosfere spettrali e il tema dell’incomunicabilità, con un immaginario nato dalla passione per l’urbex (l’esplorazione di luoghi abbandonati). Una scelta controcorrente che sta pagando anche in radio.

Stabili al terzo gradino i The Kolors con “Rolling Stones”, il tormentone funky-pop di Stash Fiordispino scritto da Davide Petrella ed Edoardo D’Erme (Calcutta). Già numero uno nelle settimane scorse, resta uno dei singoli italiani più resistenti dell’anno e conferma la traiettoria ascendente del gruppo dopo la consacrazione di “Italodisco”.

#4 e #5 – Le regine del pop globale: Gaga, Madonna e Sabrina Carpenter

Classifica AirPlay EarOne settimana 23.2026: Serena Brancale, Levante e Delia tornano in vetta con "Al mio paese"

Ai piedi del podio, immobile alla #4, l’unica coppia internazionale della parte altissima: Lady Gaga e Doechii con “Runway”, prodotto tra gli altri da Andrew Watt e Bruno Mars, brano che aveva già raggiunto il #1 in airplay e che continua a macinare passaggi con grande regolarità.

Sale invece dalla #7 alla #5 “Bring Your Love” di Madonna e Sabrina Carpenter, l’incontro tra due generazioni del pop al femminile (Warner / Island). Una collaborazione di peso che cresce settimana dopo settimana e che porta in alto due delle popstar più discusse del momento.

#6, #7 e #8 – Jovanotti, l’esplosione di Olivia Rodrigo e il tormentone di Gabbani

In crescita anche Jovanotti e Alfa con “Buon vento” (dalla #8 alla #6), l’incontro tra il veterano Lorenzo Cherubini e uno dei nomi più caldi delle nuove generazioni, perfetto carburante per le playlist estive.

Ma il movimento più vistoso della top 10 porta la firma di Olivia Rodrigo: “drop dead” balza dalla #14 alla #7 (+7), centrando il nuovo peak. Il singolo — primo estratto dal terzo album in studio della popstar statunitense, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, atteso per il 12 giugno 2026 — era già in rotazione nelle radio italiane da metà aprile, e l’accelerazione airplay arriva ora a ridosso dell’uscita del disco. Scritto con Amy Allen e prodotto da Dan Nigro (storico collaboratore di SOUR e GUTS), il brano aveva debuttato al #1 della Billboard Hot 100 e in vetta alla classifica global di Spotify.

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Risale dalla #10 alla #8 “Summer Funk” di Francesco Gabbani, che firma il suo classico singolo estivo confermando una solida presenza nelle programmazioni radiofoniche.

#9 – Harry Styles, l’unico in calo nella parte alta

Nella zona nobile della classifica l’unica flessione è quella di Harry Styles: “American Girls”, secondo estratto dal nuovo progetto discografico, scivola dalla #5 alla #9 dopo settimane di rotazione intensa, pur restando saldamente in top 10. Un assestamento fisiologico più che un cedimento, dopo aver toccato il peak alla #2.

#10 – Achille Lauro entra in top 10 con “Comuni Immortali”

Achille Lauro – ph Marcello Junior Dino

Chiude la classifica il balzo più clamoroso della settimana: Achille Lauro con “Comuni Immortali” entra in top 10 risalendo dalla #21 alla #10 (+11), nuovo ingresso tra i grandi. Il brano è la focus track della riedizione speciale del settimo album dell’artista, Comuni mortali, ribattezzata Comuni Immortali e uscita il 17 aprile 2026 per Warner Music Italy. Lauro l’ha descritta come la dedica a un amore impossibile e irrisolto, dal respiro quasi epico, “l’uomo che sfiderebbe qualunque cosa per rivivere qualcosa”. Il pezzo fa da ponte verso la nuova era live: dopo le date negli stadi del 2026 (Rimini, Roma e Milano), l’artista è atteso da una tournée ancora più ambiziosa.

Un’estate radiofonica tra identità e tormentoni globali

Il quadro complessivo della settimana 23.2026 conferma una radio italiana che premia l’identità e il sound d’autore: in vetta una canzone che profuma di Sud e radici, sul podio due tra le proposte più riconoscibili del pop italiano contemporaneo, e una pattuglia internazionale di peso che spinge da dietro. È una top 10 in movimento, dove i nuovi singoli pensati per l’estate — da Olivia Rodrigo ad Achille Lauro, passando per Gabbani — stanno rapidamente guadagnando terreno. La sfida per la vetta, settimana dopo settimana, resta apertissima.

Domande frequenti sulla classifica EarOne 23.2026

Qual è la canzone più trasmessa in radio nella settimana 23.2026? “Al mio paese” di Serena Brancale, Levante e Delia, prima nella classifica AirPlay EarOne per punteggio relativa al periodo 29 maggio – 4 giugno 2026.

Cos’è la classifica AirPlay EarOne? È la rilevazione che misura i passaggi radiofonici dei brani sulle emittenti italiane (ed estere) monitorate da EarOne, elaborata settimanalmente per punteggio.

Qual è la scalata più importante della settimana? Achille Lauro con “Comuni Immortali”, che entra in top 10 risalendo di undici posizioni (dalla #21 alla #10). Tra i brani già in classifica, spicca il +7 di Olivia Rodrigo con “drop dead” (dalla #14 alla #7).

Chi sale sul podio della settimana 23.2026? Oltre a Serena Brancale, Levante e Delia al primo posto, salgono al secondo i Pinguini Tattici Nucleari con “Sorry Scusa Lo Siento” e restano terzi i The Kolors con “Rolling Stones”.

Quando esce il nuovo album di Olivia Rodrigo? You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, di cui “drop dead” è il primo singolo, è atteso per il 12 giugno 2026.