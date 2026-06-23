Bud Spencer e Terence Hill tornano su Sky Cinema: la maratona dei film cult dal 26 giugno

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema rende omaggio a una delle coppie più amate e iconiche del cinema italiano: Bud Spencer e Terence Hill.

Dal 26 giugno al 3 luglio, su Sky Cinema Collection, arriva Bud Spencer & Terence Hill Mania, una programmazione speciale dedicata ai film cult interpretati dalla storica coppia. I titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e all’interno di una collezione on demand dedicata.

Un’occasione per rivivere avventure, scazzottate memorabili, inseguimenti, battute entrate nell’immaginario collettivo e quella chimica cinematografica che ha conquistato generazioni di spettatori.

Bud Spencer e Terence Hill, una coppia entrata nella leggenda

Bud Spencer e Terence Hill non sono stati soltanto due attori di successo. Insieme hanno costruito un linguaggio cinematografico immediatamente riconoscibile, fatto di comicità fisica, ritmo, ironia, amicizia e azione.

I loro film hanno attraversato decenni senza perdere forza, diventando appuntamenti televisivi familiari, titoli da rivedere più volte e simboli di un cinema popolare capace di divertire pubblici di ogni età.

La collection di Sky Cinema celebra proprio questo patrimonio: un cinema semplice solo in apparenza, ma capace di creare personaggi, situazioni e scene rimaste nella memoria collettiva.

…Altrimenti ci arrabbiamo!, il cult con la dune buggy

Tra i film in programmazione ci sarà …Altrimenti ci arrabbiamo!, diretto da Marcello Fondato, uno dei titoli più celebri della coppia.

La storia ruota attorno alla contesa di una dune buggy rossa e gialla, diventata nel tempo un vero oggetto di culto. Gare, inseguimenti e scazzottate trasformano il film in una delle commedie d’azione più amate del repertorio di Bud Spencer e Terence Hill.

Banana Joe e Chi trova un amico trova un tesoro

Spazio anche a Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane costretto a difendere il proprio villaggio dai soprusi di un potente boss locale.

Una commedia avventurosa dal tono scanzonato, costruita sul carisma di Bud Spencer e sulla sua capacità di unire forza fisica, ironia e umanità.

In Chi trova un amico trova un tesoro, invece, Bud Spencer e Terence Hill approdano su un’isola misteriosa alla ricerca di un tesoro nascosto, tra pirati, imprevisti e battibecchi irresistibili.

I due superpiedi quasi piatti e Miami Supercops

La programmazione includerà anche I due superpiedi quasi piatti, film in cui la coppia veste i panni di due poliziotti improvvisati coinvolti in un traffico criminale internazionale.

È uno dei titoli più amati dal pubblico, grazie al mix di equivoci, azione e comicità che caratterizza molte delle loro storie più popolari.

Arriva anche Miami Supercops – I poliziotti dell’8ª strada, action comedy ambientata in Florida, dove Bud Spencer e Terence Hill tornano a indagare tra gangster, sparatorie e momenti comici.

Nati con la camicia, Non c’è due senza quattro e Pari e dispari

Tra i titoli della collection ci sarà anche Nati con la camicia, in cui i due protagonisti interpretano due vagabondi scambiati per agenti segreti e trascinati in una rocambolesca avventura internazionale.

Non mancherà Non c’è due senza quattro, film in cui Bud Spencer e Terence Hill interpretano un doppio ruolo nei panni di due sosia chiamati a sostituire due ricchi uomini d’affari minacciati da un complotto.

Infine spazio a Pari e dispari, commedia ambientata nel mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, tra truffe, inseguimenti e l’immancabile sintonia della coppia.

Un omaggio al cinema popolare italiano

Bud Spencer & Terence Hill Mania è molto più di una semplice maratona televisiva. È un omaggio a un pezzo di cinema popolare italiano che continua a parlare a pubblici diversi.

Le loro avventure hanno fatto ridere bambini, adulti e famiglie, diventando parte della memoria televisiva e cinematografica di più generazioni.

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, Sky Cinema sceglie di celebrare quella leggenda attraverso i film che hanno reso immortale il duo: storie di amicizia, giustizia, risate e pugni dati sempre con il sorriso.

Quando vedere Bud Spencer & Terence Hill Mania

Bud Spencer & Terence Hill Mania sarà in onda dal 26 giugno al 3 luglio su Sky Cinema Collection.

La collection sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, per permettere al pubblico di rivedere alcuni dei film più celebri della coppia.

Un appuntamento speciale per tornare a quelle atmosfere fatte di scazzottate coreografate, battute fulminanti e avventure senza tempo. Perché Bud Spencer e Terence Hill restano, ancora oggi, una delle coppie più amate della storia del cinema italiano.