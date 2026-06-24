Dal 1° ottobre 2026 il mercato dell’auto usata dovrà fare i conti con una nuova scadenza destinata a pesare sulle scelte di chi compra, vende o utilizza quotidianamente una vettura diesel. In Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna scatteranno infatti nuove limitazioni alla circolazione per le auto diesel Euro 5 nei principali centri urbani, con effetti concreti soprattutto per chi vive o lavora nelle grandi città del Nord.

Il tema non riguarda una piccola nicchia di automobilisti. Secondo un’analisi CARFAX sui controlli targa effettuati in Italia attraverso carfax.it tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026, oltre 14mila veicoli verificati su più di 100mila appartengono alla classe Euro 5. In pratica, circa un’auto su sette tra quelle controllate rientra nella categoria destinata a subire le prossime restrizioni.

Un dato che accende un campanello d’allarme soprattutto per chi oggi sta valutando l’acquisto di un’auto usata. La classe ambientale, spesso considerata un dettaglio tecnico, diventa invece una delle prime informazioni da verificare prima di firmare un contratto.

Perché il blocco diesel Euro 5 cambia il mercato dell’usato

Le vetture diesel Euro 5 sono state immatricolate principalmente tra il 2011 e l’agosto 2015. Si tratta quindi di auto ancora molto presenti sulle strade italiane, spesso proposte sul mercato dell’usato a prezzi apparentemente interessanti.

Il problema è che dal 2026 il loro utilizzo potrebbe diventare molto più limitato nelle aree urbane interessate dalle restrizioni. Chi acquista oggi un diesel Euro 5 senza verificare bene dove potrà circolare rischia di ritrovarsi con una vettura difficile da usare negli spostamenti quotidiani, soprattutto nei giorni feriali e nei centri più grandi.

Il tema non è soltanto ambientale, ma anche economico. Una limitazione alla circolazione può incidere sul valore residuo dell’auto, sulla facilità di rivendita e sulla convenienza reale dell’acquisto. Un prezzo basso, in altre parole, potrebbe nascondere un costo futuro più alto.

I dati CARFAX: età media, chilometri e fattori di rischio

L’analisi CARFAX evidenzia anche un altro aspetto importante: le auto diesel Euro 5 controllate non sono soltanto più esposte alle restrizioni, ma presentano mediamente una storia più complessa rispetto al campione generale.

Le vetture Euro 5 verificate hanno infatti un’età media di 12 anni, contro i 9 anni del totale dei veicoli controllati. Anche il chilometraggio medio è più alto: 146.000 chilometri, quasi 30.000 in più rispetto alla media generale di 117.000 chilometri.

Il dato più significativo riguarda però i fattori di rischio. Il 64% delle auto Euro 5 controllate presenta almeno un elemento critico nella propria storia, contro il 52% del campione complessivo. Inoltre, il 57% risulta associato a incidenti o danni documentati, mentre la media generale si ferma al 43%.

Numeri che raccontano un segmento dell’usato più anziano, più sfruttato e spesso più delicato da valutare. Proprio per questo la verifica della storia del veicolo diventa un passaggio fondamentale.

I marchi più presenti tra le auto Euro 5 controllate

Tra i marchi più frequenti nei controlli CARFAX relativi alle vetture Euro 5, Fiat guida la classifica con il 13% del totale. Seguono Audi con il 10%, BMW con il 9%, Mercedes con l’8% e Volkswagen con l’8%.

Cinque marchi che, da soli, rappresentano quasi la metà delle vetture diesel Euro 5 verificate sulla piattaforma.

La presenza di fattori di rischio varia però in modo evidente da brand a brand. Audi e BMW risultano rispettivamente al 77% e al 78%, Mercedes al 74%, Volkswagen al 65%, mentre Fiat, pur essendo il marchio più diffuso, si ferma al 60%.

Il dato va letto anche alla luce del chilometraggio medio: tra i brand premium, molte vetture superano i 160.000 chilometri. Auto spesso robuste e ancora appetibili, ma che richiedono controlli accurati prima dell’acquisto.

Panda, 500, Giulietta, Golf e BMW X tra i modelli più controllati

Scendendo nel dettaglio dei modelli, la Fiat Panda è la vettura Euro 5 più controllata in assoluto. Rappresenta il 3% del totale dei controlli e il 25% dei controlli relativi alle Fiat Euro 5.

Segue la Fiat 500, anch’essa al 3%, mentre l’Alfa Romeo Giulietta rappresenta un caso particolarmente interessante: il 59% di tutte le Giulietta verificate su carfax.it appartiene proprio alla classe Euro 5.

Completano la lista la Volkswagen Golf e i modelli della serie X di BMW, entrambe intorno al 2% dei controlli. Si tratta di auto molto diverse tra loro, dalle citycar ai SUV premium, ma accomunate da un’età media di circa 12 anni e da una percentuale rilevante di fattori di rischio.

I chilometraggi oscillano dai 114.000 km medi della Fiat 500 ai 167.000 km dei SUV BMW. Anche in questo caso, il dato conferma quanto sia importante non fermarsi al prezzo o all’aspetto estetico dell’auto.

Comprare un’auto usata diesel oggi: cosa controllare prima

Chi sta valutando l’acquisto di un’auto usata dovrebbe oggi prestare particolare attenzione a tre aspetti: classe ambientale, chilometraggio reale e storia del veicolo.

La classe ambientale permette di capire se l’auto sarà interessata dalle prossime limitazioni. Il chilometraggio aiuta a valutare l’usura complessiva. La storia del veicolo, invece, può far emergere incidenti, danni pregressi, incongruenze nei dati o altri elementi che il venditore potrebbe non comunicare in modo chiaro.

Come sottolinea Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, il blocco dei diesel Euro 5 rappresenta un passaggio importante per il mercato italiano dell’usato. In questo scenario, chi compra una vettura di seconda mano deve poter fare scelte realmente informate.

Il controllo targa diventa quindi uno strumento utile non solo per conoscere la classe ambientale, ma anche per ricostruire la storia dell’auto prima della trattativa.

Una scelta da fare con più consapevolezza

Il diesel Euro 5 non sparirà dalle strade da un giorno all’altro, ma dal 2026 diventerà più complicato utilizzarlo nelle principali aree urbane del Nord Italia. Per questo, chi compra oggi un’auto usata deve ragionare non solo sul prezzo d’acquisto, ma anche sulla reale possibilità di utilizzo nei prossimi anni.

Un’auto conveniente sulla carta potrebbe diventare meno vantaggiosa se non potrà circolare dove serve davvero. Al contrario, una verifica preventiva può aiutare a evitare brutte sorprese e a scegliere un veicolo più adatto alle proprie esigenze quotidiane.

Il mercato dell’usato resta una risorsa importante per molte famiglie, ma il nuovo scenario impone un cambio di approccio: prima di acquistare, meglio controllare tutto. Classe ambientale compresa.