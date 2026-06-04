Steffy prigioniera di Luna in una gabbia dentro un edificio destinato alla demolizione, la famiglia che si mobilita per la sua scomparsa e Finn che parte dai sospetti per ricostruire la verità. Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato intorno alle 13:45; la domenica la soap non va in onda.

Beautiful entra nel cuore della sua svolta thriller. La settimana dall’8 al 13 giugno 2026 trasforma la soap creata da William J. Bell in un giallo a tempo: Steffy è rinchiusa in una gabbia, la sua famiglia non sa dove sia e Finn è l’unico a non accontentarsi della spiegazione più comoda. La longeva produzione statunitense, in onda negli Stati Uniti dal 1987 e in Italia dal 1990, conferma di sapersi reinventare anche dopo oltre novemila puntate.

Per orientarsi serve un breve recap. Nelle puntate precedenti il bacio tra Hope e Finn ha incrinato il matrimonio della coppia centrale e riacceso lo scontro tra le famiglie Logan e Forrester. In parallelo è emersa la verità sulla paternità di Luna — Bill non è suo padre — e la ragazza ha mostrato il suo lato più oscuro, drogando e sequestrando Steffy dopo che questa aveva scoperto troppo. Durante la prigionia Luna ha confessato di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che venisse a galla il nome del suo vero padre. È da qui che riparte la settimana.

Steffy prigioniera, l’edificio sta per essere demolito

La settimana si apre con Steffy ancora rinchiusa nella gabbia, nell’appartamento che Luna condivideva con Poppy. Luna, sempre più instabile, giustifica il gesto sostenendo che Steffy aveva scoperto un segreto troppo grande per lasciarla libera. La situazione precipita quando si scopre che l’edificio in cui la giovane Forrester è prigioniera è destinato alla demolizione: il pericolo diventa reale e imminente. Steffy tenta in ogni modo di chiedere aiuto, ma Luna è convinta che nessuno la troverà e la lascia sola.

La famiglia si mobilita: la scomparsa diventa un giallo

All’esterno la scomparsa di Steffy diventa un caso. Tutti sono stupiti e preoccupati perché non chiama e non risponde ai messaggi. Taylor comprende il desiderio della figlia di prendersi una pausa dopo la crisi con Finn, ma è certa che non avrebbe mai smesso di dare notizie ai figli senza una ragione seria. La famiglia si attiva: Taylor telefona a Thomas, Ridge cerca informazioni da Thorne, ma nessuno sa dove sia Steffy. Ridge decide allora di contattare la polizia, pronta ad agire non appena sarà possibile formalizzare la denuncia.

Finn collega i tasselli: i sospetti su Luna

Finn è l’unico a intuire che la moglie non è semplicemente partita. Le sue indagini partono da casa di Bill, dove è stato ritrovato anche il telefono di Steffy: un dettaglio che rafforza i sospetti. Il comportamento di Luna continua a insospettirlo, soprattutto dopo le informazioni ricevute da Bill sui suoi atteggiamenti recenti — il bacio a Bill, le reazioni nervose, le bugie. Le prove restano indirette e parte della famiglia si aggrappa ancora all’ipotesi che Steffy abbia solo bisogno di allontanarsi, ma per Finn il quadro si fa sempre più chiaro: Luna viene collegata non solo alla scomparsa, ma anche ai delitti di Tom e Hollis.

Il fronte Forrester: Hope e Steffy ancora ai ferri corti

Sullo sfondo resta incandescente il clima alla Forrester Creations per le conseguenze del bacio tra Hope e Finn. Nonostante le scuse ripetute di Hope, Steffy non intende lasciarsi il passato alle spalle e tra le due donne è andato in scena più di un confronto acceso, con la priorità dichiarata da Steffy di proteggere la propria famiglia e il proprio matrimonio. Anche Taylor, tornata a Los Angeles, resta una presenza centrale negli equilibri familiari della settimana.

Dove sta andando la storia

La prigionia di Steffy e la corsa contro il tempo orientano il racconto verso le settimane successive, quando arriveranno la liberazione e la resa dei conti. Per ora la tensione è tutta nel contrasto tra una Steffy in pericolo reale e una famiglia che ancora non immagina cosa le sia accaduto, con Finn unico vero motore della verità.

Domande frequenti

A che ora va in onda Beautiful?

Su Canale 5 dal lunedì al sabato intorno alle 13:45; la domenica la soap non va più in onda. Episodi disponibili su Mediaset Infinity.

Perché Luna ha rapito Steffy?

Perché Steffy aveva scoperto il suo segreto; Luna l’ha drogata e rinchiusa in una gabbia per impedirle di rivelarlo, in un edificio destinato alla demolizione.

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Finn scopre che è stata Luna?

Finn raccoglie indizi sempre più convincenti partendo dal telefono di Steffy ritrovato a casa di Bill e dai comportamenti sospetti di Luna, ma le prove restano inizialmente indirette.

Cosa ha confessato Luna?

Di aver ucciso Tom e Hollis per nascondere l’identità del suo vero padre, che non è Bill.