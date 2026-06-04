Auto cinesi, i giovani italiani le vogliono davvero: cosa sta cambiando nel modo di scegliere l’auto

Le auto cinesi stanno cambiando immagine agli occhi dei giovani italiani. Da prodotto guardato con diffidenza a possibile scelta concreta per la mobilità quotidiana, il passo sembra ormai compiuto. Oggi 3 giovani su 4 dichiarano infatti di essere pronti ad acquistare una vettura prodotta in Cina, soprattutto se ibrida e con un prezzo inferiore ai 30.000 euro.

È quanto emerge dalla nuova instant survey “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?”, realizzata nel mese di maggio da Areté, società di consulenza operativa e strategica per il settore automotive.

Il dato racconta molto più di una semplice preferenza d’acquisto: fotografa un cambiamento culturale. Per una generazione cresciuta tra tecnologia, smartphone, piattaforme digitali e confronti online, il marchio storico pesa ancora, ma non basta più. A contare sono innovazione, dotazioni, prezzo, sostenibilità e percezione di qualità.

Dalla diffidenza alla curiosità: perché le auto cinesi piacciono ai giovani

Fino a pochi anni fa, i brand cinesi venivano spesso associati a prodotti economici e poco riconoscibili. Oggi la percezione è cambiata. Le nuove generazioni vedono nelle auto cinesi una proposta più moderna, competitiva e vicina alle proprie esigenze.

Il 75% degli intervistati si dice pronto ad acquistare un’auto “made in China”. La ragione principale non è soltanto il prezzo, ma il mix tra tecnologia e qualità del prodotto, indicato dal 53% del campione. Il 43%, invece, guarda alla convenienza rispetto alla media del mercato.

Questo significa che l’auto cinese non viene più scelta solo perché costa meno, ma perché viene percepita come tecnologicamente avanzata, ben equipaggiata e coerente con una mobilità più contemporanea.

Il prezzo giusto? Sotto i 30.000 euro

Il prezzo resta comunque un elemento decisivo. Per molti giovani, la soglia psicologica è chiara: un’auto cinese diventa davvero interessante se rimane sotto i 30.000 euro.

In un momento in cui acquistare un’auto nuova è diventato sempre più impegnativo, il rapporto tra costo, dotazioni e tecnologia diventa centrale. I marchi cinesi sembrano intercettare proprio questa esigenza: offrire vetture moderne, spesso elettrificate, con un prezzo percepito come più accessibile.

Ibrida prima scelta, ma l’elettrico cresce

Quando si parla di motorizzazioni, i giovani sembrano avere le idee abbastanza chiare. Quasi la metà sceglierebbe un’auto ibrida, nelle diverse configurazioni disponibili, mentre il 34% guarda all’elettrico puro.

Solo il 20% continuerebbe a preferire un modello a benzina. Un dato che conferma come la transizione verso la mobilità elettrificata sia ormai entrata nell’immaginario delle nuove generazioni, anche se l’ibrido resta probabilmente percepito come la soluzione più equilibrata tra innovazione, autonomia e praticità.

L’auto resta centrale nella vita quotidiana

La survey evidenzia anche un altro aspetto importante: nonostante si parli spesso di mobilità alternativa, sharing e mezzi pubblici, l’automobile resta ancora centrale nella quotidianità dei giovani italiani.

Oltre la metà degli intervistati utilizza l’auto ogni giorno per i propri spostamenti, mentre l’83% ne possiede già una. L’auto continua quindi a rappresentare libertà, autonomia e praticità, soprattutto in un Paese dove gli spostamenti quotidiani non sempre possono contare su alternative efficienti.

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I dubbi: assistenza e affidabilità

Non mancano però le resistenze. Tra chi resta scettico verso i marchi cinesi, i principali dubbi riguardano il servizio post-vendita, considerato potenzialmente debole dal 23% degli intervistati, e l’affidabilità generale dei veicoli, indicata dal 22%.

Sono perplessità comprensibili, legate soprattutto alla conoscenza ancora limitata dei brand, alla rete di assistenza e alla tenuta nel tempo dei modelli. La sfida per i costruttori cinesi sarà quindi conquistare non solo l’attenzione, ma anche la fiducia.

Il digitale influenza sempre di più la scelta

Anche il modo di informarsi prima dell’acquisto è cambiato. Il 41% dei giovani si affida a siti specializzati e piattaforme online, mentre il 18% continua a preferire il confronto diretto con il concessionario. Il 17%, invece, costruisce la propria opinione attraverso i social media.

La decisione d’acquisto nasce quindi sempre più online, tra recensioni, prove, video, comparazioni e contenuti social. Un comportamento perfettamente in linea con una generazione abituata a valutare prodotti e servizi attraverso il digitale prima ancora di entrare in showroom.

Una nuova idea di mobilità

Il successo crescente delle auto cinesi tra i giovani italiani racconta una trasformazione più ampia. Non è solo una questione di marchi, ma di mentalità.

La nuova generazione di automobilisti sembra meno legata ai simboli tradizionali dell’auto e più attenta a ciò che una vettura offre concretamente: tecnologia, prezzo, comfort, consumi, sostenibilità e facilità d’uso.

Le auto cinesi si inseriscono proprio in questo spazio, proponendosi come alternative moderne in un mercato che sta cambiando rapidamente. La domanda, a questo punto, non è più se riusciranno a farsi notare, ma quanto sapranno consolidare la fiducia conquistata.