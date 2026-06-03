Antonio Marino pubblica “Musica Lontana”: nuovo brano 5 giugno

Il 5 giugno segna una data importante per Antonio Marino: il cantautore napoletano pubblica “Musica Lontana”, brano che apre un capitolo inedito della sua carriera. Un artista che ha saputo attraversare musica, teatro e televisione, costruendo negli anni un percorso fatto di passione e resilienza.

Da una giornata in spiaggia nasce la nuova canzone

La genesi di “Musica Lontana” racconta molto del carattere di Marino. Il brano nasce da un episodio apparentemente banale: una giornata al mare che si trasforma in momento di riflessione. “Cercavo il silenzio con le cuffie, sognavo una spiaggia vuota. Invece ho finito per chiacchierare con tutti”, spiega l’artista di Pozzuoli.

Il sound mescola salsa e reggaeton senza tradire le radici mediterranee che da sempre caratterizzano la sua musica. Il testo mantiene una semplicità che non scade mai nel banale, costruito su una melodia che sa essere diretta ed efficace.

Una carriera costruita tra palcoscenici e talent show

Marino ha calcato i principali teatri italiani, partecipando a produzioni di successo come “C’era una volta… Scugnizzi” con Sal Da Vinci e “Il Pianeta Proibito” con Lorella Cuccarini, sotto la regia di Luca Tommassini. La sua presenza sui palcoscenici internazionali ha portato all’Italia importanti riconoscimenti nei festival musicali d’oltreconfine.

I talent show hanno segnato tappe fondamentali del suo percorso. Da X Factor Italia a The Voice of Italy, fino ad All Together Now Italia: risultati sempre di alta qualità, spesso a un passo dalla vittoria finale. Quello che potrebbe sembrare un limite si è rivelato invece un elemento distintivo della sua determinazione artistica.

Il ritorno con The Voice Generations

Quest’anno la partecipazione a The Voice Generations in coppia con Flora Donzelli ha confermato il suo talento. La giovane artista di 24 anni, già finalista a Italia’s Got Talent, ha affiancato l’esperienza di Marino in un progetto che ha raggiunto la finalissima del programma.

La svolta personale che ha cambiato tutto

Il percorso di Marino non è stato privo di sfide personali significative. Dopo The Voice of Italy del 2018 ha dovuto affrontare un carcinoma tiroideo in stadio avanzato, seguito da un complesso processo di riabilitazione vocale. La battaglia contro la malattia ha rappresentato un momento di profonda riflessione.

Gli interventi di chirurgia bariatrica hanno poi segnato una trasformazione fisica radicale che ha influenzato direttamente anche la sua vita professionale. Lo stesso artista sottolinea come questo cambiamento abbia portato nuove opportunità e maggiore dinamismo nella carriera.

Teatro e musica: la doppia anima artistica

Parallelamente all’attività musicale, Marino continua a collaborare con realtà teatrali di primo piano come il Teatro Sannazaro di Napoli. Questa versatilità conferma una delle caratteristiche più apprezzate del suo profilo artistico: la capacità di muoversi con naturalezza tra generi e linguaggi diversi.

Il vocal coaching rappresenta un altro aspetto della sua professionalità, mettendo al servizio di altri artisti l’esperienza maturata in anni di studio e performance dal vivo.