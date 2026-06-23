L’Andaras Traveling Film Festival torna con la sua ottava edizione e porta il cinema breve di viaggio lungo la Costa delle Miniere, tra Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias.

Dal 30 giugno al 5 luglio 2026, il festival proporrà sei giornate di proiezioni, incontri, ospiti, masterclass e appuntamenti aperti al pubblico, confermando la propria identità itinerante e il legame profondo con i territori della Sardegna.

Il tema scelto per questa edizione è “Frontiere”: geografiche, culturali, sociali e interiori. Luoghi reali o invisibili, spazi di passaggio in cui il viaggio diventa trasformazione, cambio di prospettiva e occasione per interrogarsi su identità, appartenenza, memoria e cambiamento.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Federico Frusciante, critico cinematografico scomparso di recente.

Andaras 2026: 50 film da 23 Paesi

Il cuore del festival sarà il concorso internazionale, con 50 film selezionati provenienti da 23 Paesi.

La selezione conferma la volontà di Andaras di valorizzare una pluralità di sguardi, con attenzione particolare agli autori emergenti e ai percorsi produttivi indipendenti.

Forte anche la presenza italiana, con 19 opere selezionate, di cui 7 legate alla Sardegna. Spazio importante alle nuove generazioni: in concorso ci saranno 21 filmmaker under 35, 9 opere prime e 6 progetti studenteschi.

Le opere sono state scelte tra centinaia di candidature arrivate da oltre 86 Paesi e molte hanno già attraversato circuiti internazionali prestigiosi, tra cui Sundance, Venezia, Clermont-Ferrand, Berlinale, Locarno, Palm Springs, Nashville, Seattle, Tampere, Busan, Encounters, Raindance, Annecy, Rotterdam e Shanghai.

Paolo Rossi e la masterclass “Recitazione d’emergenza”

Tra le novità più attese del programma c’è la masterclass “Recitazione d’emergenza”, curata da Paolo Rossi e Caterina Gabanella per l’Andaras Summer School of Cinema.

L’appuntamento si svolgerà dal 3 al 5 luglio e proporrà tre giorni di full immersion dedicati al lavoro attoriale.

Attraverso improvvisazioni, esercizi pratici, narrazione e lavoro collettivo, i partecipanti esploreranno il rapporto tra persona, attore e personaggio, imparando a trasformare ascolto, imprevisto ed errore in strumenti creativi.

Una proposta formativa intensa, pensata dentro e fuori dal palcoscenico, guidata da uno degli artisti più originali e versatili della scena italiana.

Adriano Giannini protagonista a Iglesias

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci sarà Adriano Giannini, protagonista della serata del 3 luglio alle 19.00 a Iglesias.

Attore, regista, doppiatore e recentemente autore del libro illustrato Piro, Giannini sarà al centro di un incontro dedicato a un percorso artistico che ha spesso attraversato linguaggi, generi e confini diversi.

La sua presenza si inserisce perfettamente nel tema dell’edizione, dedicata alle frontiere e alla capacità del viaggio, artistico e personale, di trasformare lo sguardo.

Valeria Solarino, Amnesty e il cinema civile

Il 4 luglio alle 21.45 a Portixeddu, nel territorio di Fluminimaggiore, spazio al cinema civile e ai diritti umani con Valeria Solarino e Amnesty International Italia.

In programma la proiezione de La solidarietà non è reato, cortometraggio diretto da Solarino che racconta la storia di Sean Binder, giovane attivista tedesco accusato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

Sotto indagine dal 2018, Binder è stato recentemente assolto da tutte le accuse in quello che è stato definito uno dei processi più importanti legati alla criminalizzazione della solidarietà.

Linda Campostrini e il viaggio come scelta di vita

Il 5 luglio alle 19.30 sarà protagonista Linda Campostrini, autrice del libro Sorridi, e vai, pubblicato da Rizzoli.

Nel volume racconta tredici anni trascorsi attraversando il mondo, tra incontri, sfide e scoperte che hanno trasformato il cammino in un modo di abitare il presente.

A seguire sarà proiettato A Goal to Dream di Marco Panini e Yared Ganzerli, film dedicato a un gruppo di giovani ragazze pakistane accomunate dal sogno del calcio professionistico, presentato in collaborazione con il festival Endorfine Rosa Shocking.

L’apertura tra musica, fotografia e graphic novel

Ad aprire il festival il 30 giugno sarà la banda musicale Santa Cecilia di Fluminimaggiore, seguita dall’inaugurazione della mostra fotografica La Bella Corinne di Alberto Masala, dedicata al rapporto tra paesaggio, natura e presenza umana nel territorio sardo.

In programma anche l’incontro con Riccardo Atzeni, autore della graphic novel Devo andare nello Spazio, presentata in anteprima al Salone del Libro di Torino ed edita da Bao Publishing.

Il 1 luglio a Buggerru, invece, spazio alla musica in spiaggia al tramonto con la performance live dei Don Leone, immersi nelle atmosfere blues elettrico del duo sardo.

Le sezioni del festival

Il programma del concorso sarà articolato in diverse sezioni, pensate per accogliere linguaggi, generi e sguardi differenti.

Tra queste:

Narrative Shorts , dedicata alla pluralità del racconto cinematografico;

, dedicata alla pluralità del racconto cinematografico; Docu Shorts , sezione dedicata allo sguardo documentario;

, sezione dedicata allo sguardo documentario; Andaras Noas – New Paths , per film su partenze, ritorni e trasformazioni;

, per film su partenze, ritorni e trasformazioni; Gazes from the World , con opere che attraversano territori, comunità e identità;

, con opere che attraversano territori, comunità e identità; Strange Worlds , dedicata a immaginari sperimentali e non lineari;

, dedicata a immaginari sperimentali e non lineari; Animation , spazio per l’animazione come linguaggio trasversale;

, spazio per l’animazione come linguaggio trasversale; Sardinian Gazes , dedicata agli sguardi che nascono in Sardegna o la attraversano;

, dedicata agli sguardi che nascono in Sardegna o la attraversano; First Routes – New Generations , pensata per le nuove generazioni;

, pensata per le nuove generazioni; Off Course, sezione libera per opere fuori rotta.

Sardinian Gazes, il cinema Made in Sardegna

Grande attenzione sarà riservata al cinema Made in Sardegna con la sezione Sardinian Gazes.

Qui troveranno spazio film che esplorano il territorio, le comunità e le trasformazioni dell’isola, restituendone complessità, memoria e immaginario attraverso prospettive intime e contemporanee.

Tra i titoli in programma figurano Cammini?, Domus de Janas, Io non dimentico, Prove tecniche di empatia, Sbentiare, S’Ùrtimu e L’ultimo ingrediente.

Una sezione che conferma il legame profondo del festival con la Sardegna e con un cinema capace di raccontare l’isola oltre gli stereotipi.

Le giurie di Andaras 2026

Saranno due le giurie chiamate a decretare i vincitori.

La giuria Classica sarà composta dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, dallo scrittore e sceneggiatore Lucio Besana e dalla critica cinematografica e divulgatrice de Il Post, Bianca Ferrari.

La giuria Andaras sarà invece composta dagli attori Valeria Solarino e Lorenzo Richelmy, insieme a Federico Gironi, critico cinematografico per Coming Soon.

Joe Juanne Piras: “Il cinema costruisce ponti”

Il direttore artistico Joe Juanne Piras sottolinea la crescita qualitativa delle opere ricevute e la capacità dei filmmaker di guardare il presente con profondità e sensibilità.

Secondo Piras, il cinema continua a essere un territorio di incontro, anche quando nasce da collaborazioni tra Paesi attraversati da tensioni, conflitti o distanze politiche.

La presenza di opere nate da collaborazioni tra realtà come USA-Iran e Cuba-USA diventa così un segnale importante: l’arte può costruire ponti dove la realtà spesso costruisce muri.

Per la prima volta nella storia del festival, inoltre, sarà presente un cortometraggio ucraino dedicato a un aspetto poco conosciuto della guerra.

Un festival itinerante tra cinema, luoghi e comunità

Andaras Traveling Film Festival conferma la propria natura diffusa: non un festival chiuso in una sola sala, ma un percorso che attraversa paesi, paesaggi e comunità.

Nato da un’idea di Marco Corrias, con la direzione artistica di Joe Juanne Piras, il festival è un evento del Comune di Fluminimaggiore, in collaborazione con i Comuni di Iglesias e Buggerru.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Andaras. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e della Società Umanitaria.

Il cinema come attraversamento

Con il tema Frontiere, Andaras 2026 mette al centro l’idea del cinema come viaggio, attraversamento e incontro.

Dalla Costa delle Miniere alle opere internazionali in concorso, dagli ospiti alle masterclass, il festival racconta un cinema che non si limita a mostrare luoghi, ma prova ad abitarli, ascoltarli e trasformarli in esperienza collettiva.

Un progetto che sceglie territori spesso lontani dai grandi circuiti culturali e li trasforma in spazi di dialogo, ricerca e confronto. Perché ogni viaggio, al cinema come nella vita, comincia sempre da una frontiera da attraversare.