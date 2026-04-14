Vip e celebrities nati il 14 aprile: le star che festeggiano oggi

Il 14 aprile è una data che unisce bellezza, talento, rock e cultura in un mosaico affascinante di personalità italiane e internazionali. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata ha dato i natali a una delle attrici più belle e talentuose del cinema italiano, a leggende del rock, a premi Oscar e a figure che hanno segnato la storia della fotografia e della scienza. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Miriam Leone: da Miss Italia a stella del cinema

Piovanotto Marco/ABACA / IPA

Nata a Catania il 14 aprile 1985, Miriam Leone è una delle attrici più talentuose e affascinanti del panorama italiano contemporaneo. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia 2008, ha saputo trasformarsi con intelligenza e determinazione in un’attrice di primo piano, lasciandosi alle spalle l’etichetta di reginetta di bellezza. La sua carriera cinematografica e televisiva è costellata di ruoli memorabili: dalla serie 1992 (e i suoi sequel 1993 e 1994) al film Diabolik dei Manetti Bros., dove ha interpretato una magnetica Eva Kant, fino a Corro da te e La dea fortuna. La sua eleganza siciliana, unita a una bravura recitativa in costante crescita, l’hanno resa uno dei volti più amati e rispettati dello spettacolo italiano. Sposata con il musicista Paolo Carullo, Miriam Leone rappresenta il perfetto esempio di come talento e bellezza possano convivere in armonia.

Sarah Michelle Gellar: l’ammazzavampiri più amata della TV

Nata il 14 aprile 1977 a New York, Sarah Michelle Gellar è un’attrice che ha segnato un’intera generazione grazie al ruolo della protagonista nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri. Per sette stagioni, dal 1997 al 2003, Gellar ha dato vita a uno dei personaggi femminili più iconici della storia della televisione, una giovane donna forte, indipendente e coraggiosa che combatteva il male soprannaturale. Oltre a Buffy, ha recitato in film come Cruel Intentions, Scooby-Doo e The Grudge. Sposata con l’attore Freddie Prinze Jr. dal 2002, Gellar resta una delle attrici più amate dagli appassionati di serie TV e cultura pop.

Rod Steiger: l’intensità pura del cinema

Il 14 aprile 1925 nasce a Westhampton, nello stato di New York, Rod Steiger, uno degli attori più intensi e rispettati della storia di Hollywood. La sua interpretazione nel film La calda notte dell’ispettore Tibbs gli valse il Premio Oscar come miglior attore nel 1968, ma la sua filmografia è ricchissima di ruoli memorabili: da Fronte del porto a Il dottor Živago, da Giù la testa di Sergio Leone a Il sergente. La sua tecnica recitativa, ispirata al metodo Stanislavskij, e la sua capacità di trasformarsi completamente nei personaggi lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di attori. Scomparso nel 2002, Steiger resta una delle colonne portanti del cinema americano del Novecento.

Ritchie Blackmore: la chitarra che ha inventato il rock

Nato il 14 aprile 1945 a Weston-super-Mare, in Inghilterra, Ritchie Blackmore è uno dei chitarristi più influenti e virtuosi della storia del rock. Fondatore dei leggendari Deep Purple e successivamente dei Rainbow, Blackmore ha contribuito a creare il suono dell’hard rock e dell’heavy metal con riff indimenticabili come quello di Smoke on the Water, uno dei brani più famosi della storia della musica. Il suo stile, che fonde la potenza del rock con influenze classiche e barocche, ha influenzato generazioni di chitarristi. Negli ultimi decenni si è dedicato alla musica rinascimentale e folk con il progetto Blackmore’s Night, dimostrando una versatilità artistica fuori dal comune.

Robert Doisneau: il poeta della fotografia

Il 14 aprile 1912 nasce a Gentilly, nei pressi di Parigi, Robert Doisneau, uno dei più grandi fotografi del Novecento e massimo rappresentante della cosiddetta “fotografia umanista”. Le sue immagini in bianco e nero, che ritraggono la vita quotidiana delle strade di Parigi con poesia e ironia, sono diventate icone della cultura visiva mondiale. Il suo scatto più celebre, Le baiser de l’Hôtel de Ville (il bacio davanti al municipio), è una delle fotografie più riprodotte e amate di sempre, simbolo universale dell’amore e della romantica atmosfera parigina. Scomparso nel 1994, Doisneau ha lasciato un patrimonio artistico di oltre 450.000 negativi.

Julie Christie: l’icona del cinema britannico

Nata il 14 aprile 1940 a Chabua, in India (allora colonia britannica), Julie Christie è un’attrice britannica che ha incarnato lo spirito libero e anticonformista del cinema degli anni ’60 e ’70. Vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per Darling nel 1966, Christie ha recitato in capolavori come Il dottor Živago, Fahrenheit 451 e Don’t Look Now. Il suo fascino elegante e la sua scelta di ruoli impegnati e non convenzionali l’hanno resa un’icona del cinema d’autore. Più di recente, la sua interpretazione in Away from Her – Lontano da lei le è valsa un’ulteriore nomination all’Oscar, confermando un talento senza tempo.

Kid Yugi: la nuova voce del rap pugliese

Nato il 14 aprile 2001 a Brindisi con il nome di Francesco Stasi, Kid Yugi è uno dei rapper italiani più interessanti della nuova generazione. Con il suo stile dark e le sue liriche crude e viscerali, si è imposto rapidamente nella scena musicale italiana, distinguendosi per un immaginario horror e cinematografico che lo rende unico nel panorama rap italiano. Il suo album I nomi del diavolo ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, portandolo sui palchi dei più importanti festival italiani. Un talento pugliese che sta conquistando l’Italia intera.

Silvio Muccino: attore e regista di famiglia

Nato a Roma il 14 aprile 1982, Silvio Muccino è un attore, regista e sceneggiatore italiano, fratello minore del celebre regista Gabriele Muccino. Si è fatto conoscere dal grande pubblico con ruoli in film di successo come Ricordati di me e Manuale d’amore, per poi cimentarsi anche con la regia. Vincitore del David Giovani nel 2008 per Parlami d’amore, Muccino ha dimostrato una poliedricità artistica che gli ha permesso di muoversi con disinvoltura tra recitazione, regia e scrittura.

Abigail Breslin: la piccola star che è cresciuta

Nata il 14 aprile 1996 a New York, Abigail Breslin è un’attrice statunitense che ha conquistato il mondo del cinema da bambina con la sua straordinaria interpretazione in Little Miss Sunshine, che le valse una nomination al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista a soli dieci anni. Da quel momento, Breslin ha continuato a costruire una carriera solida con ruoli in film e serie televisive, tra cui Scream Queens e Zombieland, dimostrando di saper crescere artisticamente mantenendo intatto il suo talento.

Peter Capaldi: il Dottore scozzese

Nato il 14 aprile 1958 a Glasgow, in Scozia, Peter Capaldi è un attore, regista e sceneggiatore britannico diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo del Dodicesimo Dottore nella leggendaria serie della BBC Doctor Who. Prima di entrare nel TARDIS, Capaldi si era già fatto notare per la sua interpretazione di Malcolm Tucker nella serie politica The Thick of It, ruolo che gli valse un BAFTA Award. Il suo talento eclettico e la sua capacità di passare dalla commedia al dramma lo rendono uno degli attori britannici più rispettati.

Alessandro Orsini: il sociologo che divide

Nato il 14 aprile 1975, Alessandro Orsini è un sociologo e professore universitario italiano diventato uno dei volti più discussi del dibattito pubblico italiano. Esperto di terrorismo internazionale e geopolitica, le sue analisi sulle crisi internazionali, in particolare sul conflitto russo-ucraino, lo hanno reso un ospite fisso dei principali talk show televisivi, dove le sue posizioni spesso controcorrente generano dibattiti accesi e polarizzanti.

Tutti i vip nati il 14 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Miriam Leone (1985) – attrice italiana, Miss Italia 2008

(1985) – attrice italiana, Miss Italia 2008 Sarah Michelle Gellar (1977) – attrice statunitense

(1977) – attrice statunitense Rod Steiger (1925) – attore statunitense, Premio Oscar

(1925) – attore statunitense, Premio Oscar Ritchie Blackmore (1945) – chitarrista britannico (Deep Purple)

(1945) – chitarrista britannico (Deep Purple) Robert Doisneau (1912) – fotografo francese

(1912) – fotografo francese Julie Christie (1940) – attrice britannica, Premio Oscar

(1940) – attrice britannica, Premio Oscar Kid Yugi (2001) – rapper italiano

(2001) – rapper italiano Silvio Muccino (1982) – attore e regista italiano

(1982) – attore e regista italiano Abigail Breslin (1996) – attrice statunitense

(1996) – attrice statunitense Peter Capaldi (1958) – attore britannico

(1958) – attore britannico Alessandro Orsini (1975) – sociologo e opinionista italiano

(1975) – sociologo e opinionista italiano Chris Wood (1988) – attore statunitense

Il 14 aprile è una giornata che celebra la bellezza, la creatività e il coraggio di chi ha saputo distinguersi nel mondo dell’arte, dello spettacolo, della musica e della cultura. Dall’eleganza siciliana di Miriam Leone alla potenza rock di Ritchie Blackmore, dalla poesia fotografica di Doisneau al talento pugliese di Kid Yugi, il segno dell’Ariete regala anche oggi personalità indimenticabili.