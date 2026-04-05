Il 5 aprile è una giornata che ha dato i natali a personalità straordinarie del mondo dello sport, della letteratura, del cinema e della musica. Sotto il segno dell’Ariete, questa data raccoglie nomi di grande rilievo nel panorama italiano e internazionale. Dai leggendari divi di Hollywood ai protagonisti del calcio e della cultura contemporanea, scopriamo chi sono i vip e le celebrities che festeggiano il compleanno in questa giornata.

Simone Inzaghi: il mister che ha conquistato l’Italia

Simone Inzaghi (depositphotos)

Nato il 5 aprile 1976 a Piacenza, Simone Inzaghi è uno dei volti più noti e amati del calcio italiano. Dopo una carriera da calciatore trascorsa in gran parte con la maglia della Lazio, dove ha segnato gol importanti e vinto trofei, Inzaghi ha intrapreso con enorme successo la carriera da allenatore. Alla guida della Lazio prima e dell’Inter poi, si è affermato come uno dei tecnici più brillanti e vincenti del calcio italiano, conquistando scudetti, coppe nazionali e raggiungendo la finale di Champions League nel 2023. La sua capacità tattica e la gestione del gruppo lo rendono uno degli allenatori più rispettati d’Europa.

Pharrell Williams: il genio della musica e della moda

Il 5 aprile 1973 nasce a Virginia Beach, negli Stati Uniti, Pharrell Williams, una delle figure più poliedriche e influenti della musica contemporanea. Compositore, produttore, cantante, stilista e imprenditore, Pharrell ha saputo fondere generi musicali diversi con straordinaria maestria. Il suo brano Happy, colonna sonora del film Cattivissimo Me 2, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo diventando un inno alla gioia e alla positività. Oltre alla musica, Pharrell si è affermato come icona della moda, ricoprendo dal 2023 il ruolo di direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton.

Elena Ferrante: la scrittrice più misteriosa d’Italia

Il 5 aprile è tradizionalmente associato anche a Elena Ferrante, una delle autrici italiane più acclamate e lette a livello mondiale. Dietro questo pseudonimo si cela un’identità che resta ancora oggi uno dei più grandi misteri della letteratura contemporanea. La Ferrante è celebre soprattutto per la saga L’amica geniale, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo ed è stata adattata in una fortunata serie televisiva prodotta da HBO e Rai. La sua scrittura profonda e intimista racconta l’evoluzione sociale e culturale dell’Italia, con un focus particolare sulla condizione femminile e sulle dinamiche dell’amicizia.

Emilio Solfrizzi: il talento comico pugliese

Nato il 5 aprile 1963 a Bari, Emilio Solfrizzi è uno degli attori e comici più amati della televisione e del teatro italiano. Divenuto celebre grazie al duo con Antonio Stornaiolo, Solfrizzi ha conquistato il grande pubblico con fiction di successo e spettacoli teatrali che hanno messo in luce la sua straordinaria versatilità. Dalla comicità brillante ai ruoli più drammatici, il talento barese ha saputo costruire una carriera solida e duratura, diventando un punto di riferimento dello spettacolo italiano.

Gregory Peck: l’eleganza di Hollywood

Il 5 aprile 1916 nasce a La Jolla, in California, Gregory Peck, uno dei più grandi attori della storia del cinema. La sua interpretazione di Atticus Finch ne Il buio oltre la siepe è considerata una delle migliori performance cinematografiche di tutti i tempi e gli valse il Premio Oscar come miglior attore nel 1963. Con il suo fascino, la sua eleganza e la profondità delle sue interpretazioni, Peck è diventato un simbolo dell’età d’oro di Hollywood, lasciando un’eredità artistica inestimabile.

Spencer Tracy: il naturalismo sul grande schermo

Nato il 5 aprile 1900 a Milwaukee, Spencer Tracy è stato uno dei più grandi interpreti della storia del cinema americano. Vinse due Premi Oscar consecutivi come miglior attore protagonista per Capitani coraggiosi (1938) e La città dei ragazzi (1939), un’impresa riuscita soltanto a pochi nella storia dell’Academy. La sua recitazione naturale e coinvolgente ha ridefinito gli standard della recitazione cinematografica, influenzando generazioni di attori.

Bette Davis: gli occhi più famosi del cinema

Il 5 aprile 1908 nasce a Lowell, nel Massachusetts, Bette Davis, una delle attrici più iconiche e premiate della storia di Hollywood. Donna dal carattere forte e dalla personalità decisa, Davis ha conquistato due Premi Oscar e dieci nomination complessive, imponendosi come protagonista indiscussa del cinema classico americano. I suoi occhi intensi e la sua recitazione drammatica l’hanno resa un mito intramontabile del grande schermo.

Simona Tabasco: il nuovo volto del cinema italiano

Tra i talenti emergenti del cinema italiano figura Simona Tabasco, attrice napoletana che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua partecipazione alla serie The White Lotus di HBO, dove ha interpretato il ruolo di Lucia nella seconda stagione ambientata in Sicilia. La sua interpretazione convincente e la sua bellezza mediterranea l’hanno proiettata nel panorama internazionale.

Herbert Von Karajan: il maestro della musica classica

Il 5 aprile 1908 nasce a Salisburgo Herbert Von Karajan, uno dei più grandi direttori d’orchestra della storia. Per oltre trent’anni alla guida dei Berliner Philharmoniker, Karajan ha rivoluzionato il modo di intendere e diffondere la musica classica, vendendo milioni di dischi e diventando un’icona culturale del Novecento.

Lily James: la star britannica in ascesa

Nata il 5 aprile 1989 a Esher, in Inghilterra, Lily James è una delle attrici più apprezzate del cinema britannico contemporaneo. Celebre per il ruolo di Cenerentola nel film Disney del 2015 e per la sua interpretazione nella serie Downton Abbey, ha consolidato la sua carriera con ruoli in film di successo come Baby Driver e Mamma Mia! Ci risiamo.

Tutti i vip nati il 5 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Simone Inzaghi (1976) – allenatore di calcio italiano

(1976) – allenatore di calcio italiano Pharrell Williams (1973) – cantante e produttore statunitense

(1973) – cantante e produttore statunitense Elena Ferrante – scrittrice italiana

– scrittrice italiana Emilio Solfrizzi (1963) – attore e comico italiano

(1963) – attore e comico italiano Gregory Peck (1916) – attore statunitense

(1916) – attore statunitense Spencer Tracy (1900) – attore statunitense

(1900) – attore statunitense Bette Davis (1908) – attrice statunitense

(1908) – attrice statunitense Simona Tabasco – attrice italiana

– attrice italiana Herbert Von Karajan (1908) – direttore d’orchestra austriaco

(1908) – direttore d’orchestra austriaco Lily James (1989) – attrice britannica

(1989) – attrice britannica Melita Toniolo (1986) – showgirl e modella italiana

(1986) – showgirl e modella italiana Hayley Atwell (1982) – attrice britannica

(1982) – attrice britannica Roger Corman (1926) – regista e produttore statunitense

Il 5 aprile è una giornata che celebra la creatività, il talento e la determinazione tipiche del segno dell’Ariete, con personalità che hanno saputo lasciare un’impronta indelebile nei rispettivi ambiti.