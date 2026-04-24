Il 24 aprile è una data che unisce sport, cinema, moda, musica e letteratura in un mosaico di talento italiano e internazionale. Sotto il segno del Toro, questa giornata ha visto nascere uno dei difensori più eleganti del calcio italiano, la campionessa olimpica dello sci, una leggenda della musica mondiale e un genio dell’alta moda. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Alessandro Costacurta: l’eleganza del grande Milan

Nato a Orago, in provincia di Varese, il 24 aprile 1966, Alessandro Costacurta, detto “Billy”, è stato uno dei difensori più eleganti e longevi della storia del calcio italiano. Per vent’anni ha vestito la maglia del Milan, dal 1986 al 2007, diventando una colonna della leggendaria retroguardia rossonera che ha dominato l’Europa. Con il Milan ha conquistato cinque Champions League (allora Coppa dei Campioni), sette scudetti, tre Supercoppe europee e due Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana ha partecipato ai Mondiali del 1994 e del 1998. Dopo il ritiro, Costacurta si è affermato come apprezzato opinionista televisivo per Sky Sport, dove la sua competenza tattica e il suo stile pacato lo hanno reso un punto di riferimento del commento calcistico. Sposato con la conduttrice Martina Colombari, è una delle figure più eleganti e rispettate del panorama sportivo italiano.

Federica Brignone: la regina dello sci italiano

Nata a Milano il 24 aprile 1990, Federica Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre. Figlia d’arte — la madre Maria Rosa Quario è stata a sua volta campionessa di sci — Federica ha scritto pagine storiche dello sci alpino italiano: è stata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale nella stagione 2019/2020, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel gigante e ha accumulato il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo nella storia dello sci femminile italiano. La sua versatilità tecnica, che le permette di competere ad altissimi livelli in gigante, supergigante, combinata e discesa libera, e la sua grinta la rendono un’atleta straordinaria e un orgoglio dello sport italiano.

Natalia Ginzburg: la grande voce della letteratura italiana

Il 24 aprile 1916 nasce a Palermo Natalia Ginzburg, nata Levi, una delle scrittrici più importanti della letteratura italiana del Novecento. Con la sua prosa asciutta, intima e apparentemente semplice, ha raccontato la famiglia, i sentimenti e la società italiana con una profondità rara. Le sue opere più celebri — Lessico famigliare, vincitore del Premio Strega nel 1963, Le voci della sera, Caro Michele — sono diventate classici della letteratura italiana, tradotti in tutto il mondo. Intellettuale impegnata, ha lavorato come editor per la casa editrice Einaudi ed è stata eletta deputata al Parlamento italiano. Scomparsa nel 1991, Natalia Ginzburg resta una delle voci più autentiche e amate della nostra letteratura.

Susanna Agnelli: l’aristocratica al servizio dell’Italia

Nata a Torino il 24 aprile 1922, Susanna Agnelli è stata una delle donne più influenti della storia italiana del Novecento. Sorella di Gianni Agnelli, ha scelto una vita di impegno pubblico: prima come sindaca di Monte Argentario, poi come senatrice e infine come Ministro degli Esteri, la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Repubblica italiana. Autrice del bestseller autobiografico Vestivamo alla marinara, che racconta l’infanzia della famiglia Agnelli, è stata anche una figura di spicco della Croce Rossa e del volontariato internazionale. Scomparsa nel 2009, Susanna Agnelli resta un esempio di classe, impegno e dedizione al bene pubblico.

Cengiz Ünder: il talento turco amato dai tifosi italiani

Nato il 24 aprile 1997 a Sındırgı, in Turchia, Cengiz Ünder è un calciatore che ha lasciato un segno importante nel calcio italiano. Arrivato alla Roma nel 2017, ha conquistato subito i tifosi giallorossi con la sua velocità, il suo dribbling e i suoi gol spettacolari, in particolare quello indimenticabile segnato al Barcellona nei quarti di Champions League. Dopo l’esperienza romana ha proseguito la carriera in Francia, restando un personaggio molto amato dal pubblico italiano.

Samir Handanović: il muro dell’Inter

Nato il 24 aprile 1984 a Lubiana, in Slovenia, Samir Handanović è stato per oltre un decennio il portiere e capitano dell’Inter. Con le sue parate decisive e la sua leadership silenziosa, ha guidato i nerazzurri nella conquista dello scudetto 2020/21 e di diversi trofei nazionali. Considerato uno dei migliori portieri della storia della Serie A, Handanović ha vestito la maglia nerazzurra per oltre 400 partite, diventando un’icona per i tifosi interisti.

Barbra Streisand: la voce leggendaria di Hollywood

Nata il 24 aprile 1942 a Brooklyn, New York, Barbra Streisand è una delle artiste più premiate e versatili della storia dello spettacolo. Cantante, attrice, regista e produttrice, è tra i pochissimi artisti al mondo ad aver conquistato l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). La sua voce straordinaria l’ha resa una delle cantanti più vendute di tutti i tempi, mentre al cinema si è imposta con il suo esordio in Funny Girl, che le valse il Premio Oscar come miglior attrice. Ha poi diretto film acclamati come Yentl e Il principe delle maree. La sua carriera, che attraversa oltre sei decenni, è un monumento alla determinazione e al talento puro.

Jean-Paul Gaultier: l’enfant terrible della moda

Nato il 24 aprile 1952 a Arcueil, nei pressi di Parigi, Jean-Paul Gaultier è uno degli stilisti più creativi e provocatori della storia della moda. Ha trasformato il costume popolare in arte, rompendo i confini tra maschile e femminile, tra strada e haute couture. Il suo pezzo più iconico resta il corsetto con coppe a cono creato per Madonna durante il leggendario Blond Ambition Tour del 1990. Ha anche curato i costumi di film cult come Il quinto elemento di Luc Besson. Ritiratosi dalle sfilate nel 2020 dopo cinquant’anni di carriera, Gaultier resta un punto di riferimento assoluto per la moda contemporanea.

Shirley MacLaine: la diva senza tempo

Nata il 24 aprile 1934 a Richmond, in Virginia, Shirley MacLaine è un’attrice, ballerina e scrittrice statunitense dalla carriera leggendaria. Vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per Voglia di tenerezza nel 1984, MacLaine ha recitato in oltre 60 film, lavorando con i più grandi registi di Hollywood, da Billy Wilder ad Alfred Hitchcock. Sorella dell’attore Warren Beatty, è nota anche per il suo interesse per la spiritualità e la meditazione trascendentale, temi che ha approfondito in diversi bestseller. A 92 anni resta una delle grandi dame del cinema americano.

Kelly Clarkson: la prima American Idol

Nata il 24 aprile 1982 a Fort Worth, in Texas, Kelly Clarkson è una cantante e conduttrice televisiva statunitense che ha fatto la storia come la prima vincitrice di American Idol nel 2002. Da quel trampolino di lancio ha costruito una carriera straordinaria con hit planetarie come Since U Been Gone, Stronger e Because of You, vendendo oltre 25 milioni di album. Vincitrice di tre Grammy Award, Clarkson conduce oggi il suo talk show di successo, The Kelly Clarkson Show, confermandosi una delle personalità più amate della televisione americana.

Tutti i vip nati il 24 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

• Alessandro Costacurta (1966) – ex calciatore e opinionista italiano

• Federica Brignone (1990) – sciatrice italiana

• Natalia Ginzburg (1916) – scrittrice italiana

• Susanna Agnelli (1922–2009) – politica italiana

• Cengiz Ünder (1997) – calciatore turco

• Samir Handanović (1984) – ex portiere sloveno

• Barbra Streisand (1942) – cantante e attrice statunitense

• Jean-Paul Gaultier (1952) – stilista francese

• Shirley MacLaine (1934) – attrice statunitense, Premio Oscar

• Kelly Clarkson (1982) – cantante e conduttrice statunitenseIl 24 aprile celebra l’eccellenza in ogni campo: dallo sport italiano di Costacurta e Brignone alla letteratura di Natalia Ginzburg, dalla voce di Barbra Streisand alla creatività di Jean-Paul Gaultier. Il segno del Toro regala anche oggi personalità dalla determinazione incrollabile e dal talento senza confini.