Il 23 aprile è una data dal valore culturale immenso: è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, istituita dall’UNESCO perché in questo giorno nacque (e morì) William Shakespeare. Sotto il segno del Toro, questa giornata celebra compleanni che spaziano dalla musica alla televisione, dal teatro al wrestling, dalla moda alla grande letteratura. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Cristiano Malgioglio: l’icona pop più amata d’Italia

Nato a Ramacca, in provincia di Catania, il 23 aprile 1945, Giuseppe Cristiano Malgioglio è un personaggio unico e irripetibile nel panorama dello spettacolo italiano. Autore di brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana — primo tra tutti L’importante è finire, portato al successo da Mina — Malgioglio è molto più di un paroliere: è un’icona culturale. Con il suo ciuffo biondo, il suo stile eccentrico e la sua personalità travolgente, ha saputo reinventarsi nel corso dei decenni, diventando uno dei personaggi televisivi più amati grazie alle partecipazioni al Grande Fratello Vip e a Tale e Quale Show. La sua autenticità, la sua ironia e la sua libertà espressiva lo hanno trasformato in un fenomeno social, adorato dalle nuove generazioni. A 80 anni compiuti, Malgioglio resta una forza della natura, capace di far ridere e commuovere con la stessa spontaneità.

Milena Vukotic: l’eleganza assoluta del cinema italiano

Nata a Roma il 23 aprile 1935 da padre montenegrino e madre italiana, Milena Vukotic è una delle attrici più raffinate e longeve del cinema e della televisione italiana. Il grande pubblico la adora per il ruolo di Pina, la moglie del ragioniere Ugo Fantozzi nella celebre saga cinematografica di Paolo Villaggio, un personaggio entrato nell’immaginario collettivo degli italiani. Ma la Vukotic è stata anche musa del cinema d’autore: ha lavorato con Luis Buñuel in Il fascino discreto della borghesia e Il fantasma della libertà, con Robert Bresson e con i più grandi registi italiani. Negli ultimi anni è protagonista della serie Rai Un medico in famiglia, dove interpreta Nonna Enrica. La sua eleganza, la sua classe e la sua versatilità la rendono un tesoro del patrimonio artistico italiano.

Maria Teresa Ruta: l’energia inarrestabile della TV

Nata a Torino il 23 aprile 1960, Maria Teresa Ruta è una conduttrice televisiva, showgirl e personaggio dello spettacolo italiano dalla carriera lunghissima e variegata. Divenuta popolare negli anni ’80 e ’90 come conduttrice di programmi di successo, Ruta ha vissuto una clamorosa seconda giovinezza mediatica grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 5, dove è rimasta nella casa per oltre cinque mesi, conquistando il pubblico con la sua simpatia, la sua energia e la sua emotività. Madre dell’opinionista e conduttrice Guenda Goria, Maria Teresa Ruta è un personaggio amatissimo che incarna la resilienza e la positività.

Carlotta Natoli: l’attrice dal talento discreto

Nata a Roma il 23 aprile 1971, Carlotta Natoli è un’attrice italiana dal talento raffinato e dalla carriera solida tra cinema e televisione. Ha recitato in fiction di grande successo come Che Dio ci aiuti e Il commissario Montalbano, e al cinema ha lavorato con registi come Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana. Il suo stile recitativo misurato e intenso la rende una delle interpreti più affidabili e apprezzate del panorama italiano.

Giorgio Conte: il cantautore fratello d’arte

Nato ad Asti il 23 aprile 1941, Giorgio Conte è un cantautore e compositore italiano dal talento straordinario, spesso eclissato dalla fama del fratello maggiore Paolo Conte, ma non per questo meno meritevole. Autore di brani raffinati che mescolano chanson, folk e cantautorato italiano, Giorgio Conte ha costruito una carriera di tutto rispetto, apprezzata soprattutto in Francia dove è considerato un artista di culto. Le sue canzoni, pervase di ironia e poesia, raccontano la provincia italiana e la vita quotidiana con uno sguardo unico e delicato.

Ruggero Leoncavallo: il genio di Pagliacci

Il 23 aprile 1857 nasce a Napoli Ruggero Leoncavallo, compositore che ha regalato al mondo dell’opera lirica uno dei capolavori più rappresentati di sempre: Pagliacci. L’opera, con la celebre aria Vesti la giubba, è diventata un simbolo universale del dramma e della passione, eseguita nei teatri di tutto il mondo da oltre un secolo. Leoncavallo è stato uno dei massimi esponenti del verismo musicale italiano, insieme a Pietro Mascagni, contribuendo a un capitolo fondamentale della storia della musica.

Annamaria Bernardini De Pace: l’avvocata delle star

Nata a Lecce il 23 aprile 1948, Annamaria Bernardini De Pace è una delle avvocate più celebri d’Italia, specializzata in diritto di famiglia. Ha curato le separazioni e i divorzi di moltissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della politica e dell’imprenditoria, diventando un volto noto anche al grande pubblico grazie alle frequenti apparizioni televisive. La sua puglesità e il suo carattere deciso l’hanno resa una figura riconoscibile e rispettata del panorama giuridico e mediatico italiano.

William Shakespeare: il più grande scrittore di tutti i tempi

Il 23 aprile 1564 nasce (tradizionalmente) a Stratford-upon-Avon, in Inghilterra, William Shakespeare, universalmente considerato il più grande drammaturgo e poeta della letteratura mondiale. Le sue opere — da Amleto a Romeo e Giulietta, da Macbeth a Sogno di una notte di mezza estate, da Otello a La tempesta — hanno esplorato la profondità dell’animo umano con una potenza e una bellezza insuperati. A oltre quattro secoli dalla sua morte (avvenuta il 23 aprile 1616, nello stesso giorno della nascita), le sue opere continuano a essere rappresentate, studiate e amate in tutto il mondo, rendendolo la figura più influente della storia della letteratura.

Gigi Hadid: la top model con radici palestinesi

Nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, Jelena Noura Hadid, nota come Gigi Hadid, è una delle supermodelle più famose e influenti del mondo. Con radici palestinesi e olandesi, ha conquistato le passerelle internazionali sfilando per i più grandi marchi della moda come Versace, Chanel, Tommy Hilfiger e Victoria’s Secret. Oltre alla carriera nella moda, Gigi è nota per il suo impegno sociale e per il suo ruolo di madre. Insieme alla sorella Bella, rappresenta la nuova generazione della moda internazionale.

John Cena: dal wrestling a Hollywood

Nato il 23 aprile 1977 a West Newbury, nel Massachusetts, John Cena è uno dei wrestler più celebri della storia della WWE, con sedici titoli mondiali conquistati. Ma Cena ha saputo reinventarsi con successo come attore, recitando in film come Fast & Furious 9, The Suicide Squad e nella serie Peacemaker. Il suo carisma, il suo fisico imponente e il suo celebre motto “You can’t see me” lo hanno reso un’icona della cultura pop americana.

Dev Patel: il talento britannico da Oscar

Nato il 23 aprile 1990 a Londra da genitori di origine indiana, Dev Patel è un attore britannico candidato al Premio Oscar per il film Lion – La strada verso casa. Diventato famoso con The Millionaire di Danny Boyle, vincitore dell’Oscar come miglior film, Patel ha proseguito la carriera con ruoli in Hotel Mumbai, La storia personale di David Copperfield e Monkey Man, suo debutto alla regia. Il suo talento e la sua sensibilità lo rendono uno degli attori più interessanti della sua generazione.

Tutti i vip nati il 23 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

• Cristiano Malgioglio (1945) – cantautore e personaggio televisivo italiano

• Milena Vukotic (1935) – attrice italiana

• Maria Teresa Ruta (1960) – conduttrice televisiva italiana

• Carlotta Natoli (1971) – attrice italiana

• Giorgio Conte (1941) – cantautore italiano

• Ruggero Leoncavallo (1857) – compositore italiano

• Annamaria Bernardini De Pace (1948) – avvocata italiana

• William Shakespeare (1564) – drammaturgo e poeta inglese

• Gigi Hadid (1995) – supermodella statunitense

• John Cena (1977) – wrestler e attore statunitense

• Dev Patel (1990) – attore britannico

• Max Planck (1858) – fisico tedesco, Premio NobelIl 23 aprile, nella Giornata mondiale del libro, celebra l’arte della parola in tutte le sue forme: dalla penna immortale di Shakespeare ai testi di Malgioglio, dall’eleganza di Milena Vukotic alla forza di John Cena. Il segno del Toro regala anche oggi personalità di grande determinazione e sensibilità artistica.