Il 17 aprile è una data ricca di talento italiano e internazionale, tra musica, televisione, sport, cinema e giornalismo. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata celebra compleanni di artiste dalle voci inconfondibili, conduttrici amatissime dal grande pubblico, campioni di Formula 1, attori premio Oscar e leggende della letteratura mondiale. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Giusy Ferreri: la voce graffiante della musica italiana

Vip e celebrities nati il 17 aprile: le star che festeggiano oggi

Nata a Palermo il 17 aprile 1979, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, Giusy Ferreri è una delle voci più riconoscibili e originali del panorama musicale italiano. Il suo debutto nel 2008 alla prima edizione italiana di X Factor, dove si è classificata seconda, l’ha subito proiettata al successo grazie al brano Non ti scordar mai di me, scritto da Tiziano Ferro, che ha dominato le classifiche per settimane. Da allora Giusy ha collezionato una serie impressionante di hit: Volevo te, Novembre, Partiti adesso e soprattutto Roma-Bangkok in coppia con Baby K, uno dei singoli italiani più venduti di tutti i tempi. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e nel 2021 ha trionfato come tormentone estivo con Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro. La sua voce dal timbro unico e graffiante, fedele a se stessa senza cedere alle mode, la rende un’artista fuori dagli schemi del pop italiano.

Paola Perego: la conduttrice amata di Monza

Vip e celebrities nati il 17 aprile: le star che festeggiano oggi

Nata a Monza il 17 aprile 1966, Paola Perego è una delle conduttrici televisive più familiari e apprezzate del pubblico italiano. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, l’ha portata a condurre programmi di enorme successo come Forum, Il grande gioco dell’oca e La talpa, fino al ruolo di presentatrice di Domenica In e di Superbrain. Negli ultimi anni, insieme al marito Lucio Presta, ha dato vita al programma Citofonare Rai2 con Simona Ventura, confermandosi una delle professioniste più affidabili della TV italiana. Ha raccontato anche pubblicamente la sua battaglia contro gli attacchi di panico, diventando un punto di riferimento per molte persone che vivono la stessa difficoltà.

Fabio Caressa: la voce del calcio italiano

Nato a Roma il 17 aprile 1967, Fabio Caressa è uno dei telecronisti sportivi più amati e riconoscibili d’Italia. Voce storica di Sky Sport, Caressa è entrato nella memoria collettiva degli italiani con la sua indimenticabile telecronaca della finale dei Mondiali 2006, quando insieme a Beppe Bergomi raccontò il trionfo dell’Italia contro la Francia a Berlino con il celebre urlo “Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”. Il suo stile appassionato, la sua preparazione tecnica e la chimica con “Lo Zio” Bergomi hanno fatto scuola, rendendolo un punto di riferimento del giornalismo sportivo televisivo. È sposato con la collega Benedetta Parodi e ha tre figli.

Riccardo Patrese: il gentleman della Formula 1

Nato a Padova il 17 aprile 1954, Riccardo Patrese è stato uno dei piloti italiani più longevi e rispettati nella storia della Formula 1. Con le sue 256 partenze, a lungo è stato detentore del record di presenze nel Circus. Durante la sua carriera, durata dal 1977 al 1993, ha conquistato sei vittorie e il terzo posto nel Campionato Mondiale del 1992 alla guida della Williams. Soprannominato “il gentleman” per la sua eleganza in pista e fuori, Patrese ha vestito le casacche di scuderie prestigiose come Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams e Benetton, scrivendo pagine importanti del motorsport tricolore.

Raffaele Palladino: il nuovo tecnico della Fiorentina

Lisa Guglielmi / IPA Sport / IPA

Nato il 17 aprile 1984 a Mugnano di Napoli, Raffaele Palladino è uno degli allenatori emergenti del calcio italiano. Dopo una carriera da calciatore professionista in Serie A con Juventus, Genoa e Parma, ha intrapreso con enorme successo la carriera da tecnico. Il suo lavoro sulla panchina del Monza, che ha portato alla salvezza e a due stagioni in Serie A con un gioco brillante, gli è valso nel 2024 la chiamata della Fiorentina, una delle panchine più prestigiose del campionato italiano. Il suo calcio offensivo e la sua capacità di valorizzare i giovani lo rendono uno dei tecnici più interessanti del panorama nazionale.

Sandro Piccinini: la voce di “imbucala, imbucala!”

Nato il 17 aprile 1959 a Roma, Sandro Piccinini è uno dei giornalisti sportivi più famosi e amati d’Italia. Volto storico di Mediaset, è diventato celebre per le sue telecronache appassionate e soprattutto per la sua celebre esclamazione “imbucala, imbucala!” durante le azioni d’attacco, diventata un vero tormentone tra gli appassionati di calcio. Con la sua ironia e la sua competenza, Piccinini ha commentato le partite più importanti della Serie A e della Champions League per decenni, consolidandosi come una delle voci più riconoscibili del giornalismo sportivo italiano.

Valeria D’Obici: l’attrice del David di Donatello

Nata il 17 aprile 1952 a Pola, Valeria D’Obici è un’attrice italiana dal talento raffinato, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 1981 per Passione d’amore di Ettore Scola, nel quale interpretò un ruolo intenso e commovente. Con una carriera lunga e variegata tra cinema, televisione e teatro, D’Obici ha lavorato con i più grandi registi italiani, mantenendo sempre una misura artistica di altissimo livello.

Mauro della Porta Raffo: l’intellettuale enciclopedico

Nato a Roma il 17 aprile 1944, Mauro della Porta Raffo è un noto giornalista, scrittore e opinionista italiano di grandissima cultura, appassionato di storia americana e politica internazionale. Autore di numerosi libri e collaboratore di diverse testate, è una voce autorevole nel panorama culturale italiano, capace di spaziare con competenza tra ambiti diversi con uno stile elegante e rigoroso.

Federica Torti: la showgirl amata della TV italiana

Nata il 17 aprile 1979 a Pisa, Federica Torti è una showgirl e conduttrice televisiva italiana diventata popolare grazie alla sua partecipazione come valletta a programmi di successo come Colorado e per il suo lavoro in trasmissioni sportive. Con il suo fascino naturale e la sua simpatia, si è affermata come uno dei volti più apprezzati dello spettacolo italiano.

Victoria Beckham: dalla Spice Girl all’impero della moda

Nata il 17 aprile 1974 a Harlow, in Inghilterra, Victoria Beckham, nata Victoria Adams, è stata Posh Spice, la più elegante e riservata delle Spice Girls, il gruppo femminile britannico che ha segnato gli anni ’90 diventando un fenomeno culturale globale. Dopo lo scioglimento della band, Victoria ha saputo reinventarsi con straordinario successo nel mondo della moda, diventando una delle stiliste più rispettate con il suo brand omonimo, premiato con numerosi riconoscimenti internazionali. Sposata dal 1999 con il leggendario calciatore David Beckham, con cui ha quattro figli, Victoria incarna l’evoluzione di una celebrità pop in imprenditrice di successo.

Jennifer Garner: la spia di Alias a Hollywood

Nata il 17 aprile 1972 a Houston, in Texas, Jennifer Garner è un’attrice statunitense che ha conquistato la fama mondiale con il ruolo di Sydney Bristow nella serie Alias, che le è valso un Golden Globe. Con il suo talento e la sua versatilità, Garner ha recitato in film di successo come 30 anni in un secondo, Juno, Dallas Buyers Club e Peppermint. Ex moglie dell’attore Ben Affleck, con cui ha avuto tre figli, è una delle attrici più amate e rispettate di Hollywood.

Sean Bean: il Boromir del Signore degli Anelli

Nato il 17 aprile 1959 a Sheffield, in Inghilterra, Sean Bean è un attore britannico diventato celebre per i suoi ruoli in saghe epiche e serie di successo. Il suo Boromir ne Il Signore degli Anelli e il suo Eddard Stark in Game of Thrones sono tra le interpretazioni più memorabili della sua carriera. Noto anche per il ruolo di Alec Trevelyan nel film di James Bond GoldenEye, Bean ha dimostrato una straordinaria presenza scenica in decine di produzioni cinematografiche e televisive.

Rooney Mara: la Lisbeth Salander di Millennium

Nata il 17 aprile 1985 a Bedford, nello stato di New York, Rooney Mara è un’attrice statunitense candidata al Premio Oscar per l’interpretazione di Lisbeth Salander nel film Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher. La sua recitazione intensa e misurata l’ha resa una delle attrici più rispettate della sua generazione, con ruoli in film d’autore come Lei di Spike Jonze e Carol di Todd Haynes. È sposata con l’attore Joaquin Phoenix, con cui ha due figli.

Phoebe Dynevor: la Daphne di Bridgerton

Nata il 17 aprile 1995 a Manchester, Phoebe Dynevor è un’attrice britannica diventata celebre grazie al ruolo di Daphne Bridgerton nella prima stagione della serie Netflix Bridgerton, una delle produzioni più viste nella storia della piattaforma streaming. La sua interpretazione della giovane duchessa l’ha proiettata tra le attrici più richieste di Hollywood.

Tutti i vip nati il 17 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Giusy Ferreri (1979) – cantante italiana

(1979) – cantante italiana Paola Perego (1966) – conduttrice televisiva italiana

(1966) – conduttrice televisiva italiana Fabio Caressa (1967) – telecronista sportivo italiano

(1967) – telecronista sportivo italiano Riccardo Patrese (1954) – ex pilota di Formula 1 italiano

(1954) – ex pilota di Formula 1 italiano Raffaele Palladino (1984) – allenatore di calcio italiano

(1984) – allenatore di calcio italiano Sandro Piccinini (1959) – telecronista sportivo italiano

(1959) – telecronista sportivo italiano Valeria D’Obici (1952) – attrice italiana

(1952) – attrice italiana Mauro della Porta Raffo (1944) – giornalista e scrittore italiano

(1944) – giornalista e scrittore italiano Federica Torti (1979) – showgirl italiana

(1979) – showgirl italiana Victoria Beckham (1974) – stilista e cantante britannica

(1974) – stilista e cantante britannica Jennifer Garner (1972) – attrice statunitense

(1972) – attrice statunitense Sean Bean (1959) – attore britannico

(1959) – attore britannico Rooney Mara (1985) – attrice statunitense

(1985) – attrice statunitense Phoebe Dynevor (1995) – attrice britannica

(1995) – attrice britannica Nick Hornby (1957) – scrittore britannico

(1957) – scrittore britannico Ira von Fürstenberg (1940) – attrice e principessa italo-tedesca

Il 17 aprile è una data che unisce musica, sport, moda, cinema e giornalismo in un mosaico di personalità straordinarie. Dallo spirito inconfondibile di Giusy Ferreri alla professionalità di Paola Perego, dalla passione di Fabio Caressa all’eleganza di Victoria Beckham, il segno dell’Ariete regala anche oggi compleanni di grande rilievo.