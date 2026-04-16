Il 16 aprile è una data ricchissima di talento italiano e internazionale, dallo spettacolo alla musica, dalla politica al cinema, dalla gastronomia allo sport. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata ha visto nascere uno dei più amati chef d’Italia, un Papa entrato nella storia, un’icona della canzone italiana e leggende del cinema mondiale. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Antonino Cannavacciuolo: lo chef dal cuore e dalle mani d’oro

Antonino Cannavacciuolo, Cucine da incubo

Nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli, Antonino Cannavacciuolo è oggi uno degli chef più amati e popolari d’Italia. Proprietario del ristorante Villa Crespi sul Lago d’Orta, insignito di tre stelle Michelin, Cannavacciuolo unisce la tradizione della cucina napoletana a tecniche moderne e raffinate, creando piatti che raccontano storie di territorio, famiglia ed emozioni. La sua personalità carismatica e genuina lo ha reso un volto amatissimo della televisione italiana grazie a programmi di enorme successo come MasterChef Italia, Cucine da incubo e Antonino Chef Academy. Il suo stile diretto ma sempre rispettoso, unito alla proverbiale “pacca sulla spalla” distribuita ai concorrenti, lo ha trasformato in un’icona pop capace di avvicinare milioni di italiani al mondo dell’alta cucina.

Ettore Bassi: il volto rassicurante della fiction italiana

Nato a Bari il 16 aprile 1970, Ettore Bassi è uno degli attori più amati della televisione italiana. Figlio d’arte, ha costruito una carriera solida e rispettata grazie a interpretazioni in fiction di enorme successo come Carabinieri, Un medico in famiglia e La porta rossa. Con il suo sguardo intenso e la sua bravura recitativa, Bassi è diventato uno dei volti più familiari del piccolo schermo italiano, capace di alternare ruoli drammatici a interpretazioni più leggere. Anche conduttore televisivo, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, dimostrando una volta di più la sua versatilità artistica. Un talento pugliese che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano.

Nilla Pizzi: la regina di Sanremo

Nata a Sant’Agata Bolognese il 16 aprile 1919 con il nome di Adionilla Negrini, Nilla Pizzi è stata una delle più grandi interpreti della musica italiana del Novecento. Considerata la prima vera diva del Festival di Sanremo, vinse la prima edizione della kermesse nel 1951 con Grazie dei fiori, e l’anno successivo conquistò l’intero podio dell’edizione 1952 con Vola colomba, Papaveri e papere e Una donna prega. La sua voce calda e potente, unita a un’eleganza intramontabile, ha segnato un’epoca della musica leggera italiana. Nilla Pizzi resta un’icona del nostro patrimonio culturale, scomparsa nel 2011 all’età di 91 anni, ma viva nella memoria collettiva di milioni di italiani.

Giampiero Mughini: l’intellettuale dalla penna graffiante

Nato il 16 aprile 1941 a Catania, Giampiero Mughini è uno dei giornalisti, opinionisti e scrittori più controversi e affascinanti del panorama culturale italiano. Intellettuale dalla personalità fortissima e dallo stile inconfondibile, è noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive, spesso al Maurizio Costanzo Show e nei programmi sportivi, dove il suo lessico ricercato, il tono provocatorio e le sue analisi graffianti hanno fatto la storia del dibattito italiano. Appassionato di calcio, in particolare della Juventus, e collezionista raffinato, Mughini è autore di decine di libri che spaziano dalla politica alla letteratura, dalla storia al costume. Una voce libera e indomabile che da oltre mezzo secolo anima il panorama culturale italiano.

Leo Nucci: la voce del baritono più amato al mondo

Nato il 16 aprile 1942 a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, Leo Nucci è uno dei più grandi baritoni della storia dell’opera lirica italiana e mondiale. Interprete verdiano per eccellenza, ha calcato i palcoscenici dei teatri più prestigiosi del pianeta, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, dalla Royal Opera House di Londra al Teatro Colón di Buenos Aires. La sua interpretazione di Rigoletto, ripresa oltre 500 volte in carriera, è considerata un punto di riferimento assoluto. Con la sua voce potente e il suo fraseggio elegante, Nucci ha portato l’arte del bel canto italiano in tutto il mondo, raccogliendo ovazioni e riconoscimenti per oltre cinquant’anni di carriera.

Moni Ovadia: la poetica della cultura yiddish

Nato a Plovdiv, in Bulgaria, il 16 aprile 1946 da una famiglia ebraica di origine sefardita, Moni Ovadia è un attore, scrittore, musicista e regista italiano che ha dedicato gran parte della sua carriera a far conoscere la cultura ebraica e yiddish. Con spettacoli teatrali come Oylem Goylem, che ha girato il mondo, Ovadia ha saputo raccontare l’ebraismo dell’Europa orientale attraverso le sue storie, le sue musiche e la sua straordinaria sensibilità. Intellettuale impegnato, voce critica nel dibattito pubblico italiano, è anche autore di numerosi libri e protagonista di trasmissioni radiofoniche e televisive.

Irene Tinagli: la parlamentare europea del PD

Nata a Empoli il 16 aprile 1974, Irene Tinagli è una politica ed economista italiana, figura di spicco del Partito Democratico e parlamentare europea. Laureata in Economia e dottoressa di ricerca alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, ha costruito una solida carriera accademica prima di impegnarsi attivamente in politica. Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo, Tinagli è una delle voci italiane più autorevoli nelle sedi di Bruxelles e Strasburgo, nominata vicesegretario nazionale del PD da Enrico Letta nel 2021.

Luca Pancalli: il presidente dello sport paralimpico

Nato il 16 aprile 1964 a Roma, Luca Pancalli è dal 2005 presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ruolo in cui ha rivoluzionato il movimento sportivo paralimpico italiano, portandolo ai massimi livelli internazionali. Ex campione di nuoto e pentatlon moderno, Pancalli ha conquistato otto medaglie paralimpiche nella sua carriera atletica, di cui una d’oro a Seul 1988. Dopo l’addio alle gare, si è dedicato alla dirigenza sportiva, trasformando il CIP in un modello di eccellenza e inclusione riconosciuto in tutto il mondo.

Alessandra Viero: il volto di Quarto Grado

Nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza, Alessandra Viero è una giornalista e conduttrice televisiva diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Quarto Grado, il programma di cronaca nera di Rete 4, prima come inviata e poi come co-conduttrice al fianco di Gianluigi Nuzzi. La sua bravura nel raccontare i fatti più complessi con rigore e sensibilità l’ha resa uno dei volti più apprezzati del giornalismo d’inchiesta televisivo italiano.

Felisja Piana “Fishball”: l’influencer sarda da milioni di follower

Nata il 16 aprile 1994 a Sassari, Felisja Piana in arte Fishball è una modella e content creator italiana che con il suo stile unico e il suo approccio alternativo ha conquistato milioni di follower sui social media. Con il suo look riconoscibile e la sua personalità forte, Fishball si è imposta come una delle influencer più originali e seguite del panorama italiano, lavorando con grandi brand di moda e bellezza.

Joseph Ratzinger / Papa Benedetto XVI: il pontefice teologo

Nato il 16 aprile 1927 a Marktl am Inn, in Germania, Joseph Aloisius Ratzinger è stato uno dei più grandi teologi del Novecento e ha guidato la Chiesa Cattolica come Papa Benedetto XVI dal 2005 al 2013. Eletto al soglio pontificio dopo la morte di Giovanni Paolo II, ha fatto la storia nel 2013 diventando il primo Papa a rinunciare al pontificato in epoca moderna. Intellettuale di straordinaria profondità, autore di saggi fondamentali per la teologia contemporanea, Ratzinger è scomparso il 31 dicembre 2022, lasciando un segno profondo nella storia della Chiesa.

Charlie Chaplin: il genio immortale del cinema

Il 16 aprile 1889 nasce a Londra Charles Spencer Chaplin, il più grande comico della storia del cinema e uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Creatore del personaggio iconico del Vagabondo, con bombetta, baffetti e bastone, Chaplin ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con capolavori come Il monello, La febbre dell’oro, Luci della città, Tempi moderni e Il grande dittatore, pungente satira del nazismo. Attore, regista, sceneggiatore e compositore, il suo genio ha attraversato l’epoca del muto e del sonoro, diventando simbolo universale del cinema e della capacità dell’arte di far ridere e commuovere al tempo stesso.

Claire Foy: la regina Elisabetta di The Crown

Nata il 16 aprile 1984 a Stockport, in Inghilterra, Claire Foy è un’attrice britannica diventata celebre in tutto il mondo grazie al ruolo della giovane Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni della serie Netflix The Crown. La sua interpretazione le è valsa un Emmy Award, due Screen Actors Guild Award e un Golden Globe, consacrandola come una delle attrici più talentuose della sua generazione. Ha recitato anche in First Man al fianco di Ryan Gosling e in Millennium – Quello che non uccide.

Anya Taylor-Joy: la regina degli scacchi

Nata il 16 aprile 1996 a Miami, negli Stati Uniti, ma cresciuta tra Argentina e Inghilterra, Anya Taylor-Joy è un’attrice anglo-argentina che ha conquistato il mondo grazie al ruolo di Beth Harmon nella miniserie Netflix La regina degli scacchi, che le è valso un Golden Globe. Con il suo sguardo magnetico e la sua bravura recitativa, Taylor-Joy è diventata una delle stelle più luminose del cinema contemporaneo, protagonista di film come The Witch, Split e Furiosa: A Mad Max Saga.

Sadie Sink: la Max di Stranger Things

Nata il 16 aprile 2002 in Texas, Sadie Sink è l’attrice statunitense che interpreta Max Mayfield nella serie cult Stranger Things di Netflix. La sua interpretazione, in particolare nella quarta stagione con l’indimenticabile sequenza sulle note di Running Up That Hill di Kate Bush, le è valsa il riconoscimento mondiale. Giovanissima e piena di talento, rappresenta una delle attrici più promettenti della nuova generazione di Hollywood.

Tutti i vip nati il 16 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Antonino Cannavacciuolo (1975) – chef italiano, tre stelle Michelin

(1975) – chef italiano, tre stelle Michelin Ettore Bassi (1970) – attore italiano

(1970) – attore italiano Nilla Pizzi (1919) – cantante italiana

(1919) – cantante italiana Giampiero Mughini (1941) – giornalista e scrittore italiano

(1941) – giornalista e scrittore italiano Leo Nucci (1942) – baritono italiano

(1942) – baritono italiano Moni Ovadia (1946) – attore e musicista italiano

(1946) – attore e musicista italiano Irene Tinagli (1974) – politica italiana

(1974) – politica italiana Luca Pancalli (1964) – dirigente sportivo italiano

(1964) – dirigente sportivo italiano Alessandra Viero (1981) – giornalista italiana

(1981) – giornalista italiana Felisja Piana “Fishball” (1994) – influencer italiana

(1994) – influencer italiana Joseph Ratzinger / Papa Benedetto XVI (1927–2022) – pontefice tedesco

(1927–2022) – pontefice tedesco Charlie Chaplin (1889) – attore e regista britannico

(1889) – attore e regista britannico Claire Foy (1984) – attrice britannica

(1984) – attrice britannica Anya Taylor-Joy (1996) – attrice anglo-argentina

(1996) – attrice anglo-argentina Sadie Sink (2002) – attrice statunitense

(2002) – attrice statunitense Peter Ustinov (1921) – attore britannico

(1921) – attore britannico Rafael Benítez (1960) – allenatore di calcio spagnolo

Il 16 aprile celebra il talento in tutte le sue forme: dalla grande cucina italiana alla teologia, dalla lirica al cinema muto, dal giornalismo alla serialità contemporanea. Lo spirito intraprendente dell’Ariete accomuna personalità che hanno saputo innovare e lasciare un segno profondo nella cultura e nello spettacolo italiano e internazionale.