Il 15 aprile è una data che porta con sé il peso della genialità e della bellezza più pura. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata ha visto nascere il più grande genio universale di tutti i tempi, un’icona intramontabile del cinema italiano, un cantautore che ha raccontato Roma in musica e star internazionali amatissime. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che festeggiano il compleanno in questa data unica.

Leonardo da Vinci: il genio assoluto nato in Toscana

Il 15 aprile 1452 nasce nel borgo di Vinci, tra Empoli e Pistoia, Leonardo di Ser Piero d’Antonio, conosciuto da tutto il mondo come Leonardo da Vinci, il più grande genio universale della storia dell’umanità. Pittore, scultore, architetto, ingegnere, inventore, anatomista, musicista e scienziato, Leonardo ha incarnato come nessun altro l’ideale dell’uomo rinascimentale. I suoi capolavori — la Gioconda, L’ultima cena, l’Uomo vitruviano — sono tra le opere d’arte più celebri e studiate di sempre. Le sue intuizioni scientifiche e i suoi progetti ingegneristici, dalle macchine volanti ai carri armati, hanno anticipato di secoli invenzioni che sarebbero diventate realtà solo nel Novecento. Figlio illegittimo di un notaio e di una donna di Anchiano, Leonardo crebbe tra la campagna toscana e Firenze, per poi lavorare a Milano alla corte di Ludovico il Moro e infine in Francia, dove morì nel 1519. Il 15 aprile resta una data che celebra non solo un uomo, ma il potenziale infinito della mente umana.

Claudia Cardinale: l’Angelica del cinema italiano

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da una famiglia di origini siciliane, Claudia Cardinale è stata una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e mondiale. Considerata l’unica attrice italiana della sua generazione capace di raggiungere una notorietà internazionale paragonabile a quella di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, Cardinale ha illuminato il grande schermo con la sua bellezza magnetica e la sua forte personalità. Protagonista di capolavori assoluti come Il Gattopardo di Luchino Visconti, 8½ di Federico Fellini, C’era una volta il West di Sergio Leone, La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini e Il giorno della civetta, ha lavorato con i più grandi registi del Novecento. Nella sua carriera lunga oltre sessant’anni ha recitato in più di 150 film, vincendo cinque David di Donatello, cinque Nastri d’Argento e un Leone d’Oro alla carriera a Venezia. Donna libera e anticonformista, ha incarnato un modello di femminilità mediterranea forte e indipendente. Claudia Cardinale si è spenta il 23 settembre 2025 a Nemours, nei pressi di Parigi, a 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cinema mondiale.

Luca Barbarossa: il cantautore che canta Roma e l’amore

Nato a Roma il 15 aprile 1961, Luca Barbarossa è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana. La sua carriera inizia giovanissimo, alternando il repertorio dei cantautori italiani alla musica folk americana, e decolla con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1988, dove vince nella sezione Giovani con L’amore rubato. Nel 2002 trionfa nuovamente all’Ariston nella categoria Big con il brano Fino in fondo. Le sue canzoni, che raccontano con delicatezza e ironia l’amore, la vita quotidiana e la sua amata Roma, lo hanno reso un artista apprezzato e rispettato. Da anni è anche una voce familiare della radio italiana, conducendo con successo il programma Radio2 Social Club, dove la sua passione per la musica e la sua simpatia conquistano ogni giorno migliaia di ascoltatori.

Gianni Letta: il consigliere nell’ombra della politica italiana

Nato ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 15 aprile 1935, Gianni Letta è uno dei personaggi più influenti della politica e del giornalismo italiano degli ultimi cinquant’anni. Laureato in giurisprudenza, ha intrapreso una brillante carriera giornalistica prima di diventare uno dei più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi, ricoprendo il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in diversi governi. Diplomatico raffinato, mediatore instancabile e figura chiave del raccordo tra politica, istituzioni e Vaticano, Letta è stato spesso definito il “consigliere nell’ombra” della politica italiana, capace di tessere relazioni e risolvere crisi con discrezione ed efficacia.

Juliana Moreira: la showgirl brasiliana che ha conquistato l’Italia

Nata il 15 aprile 1982 a Salvador de Bahia, in Brasile, Juliana Moreira è una modella, conduttrice e showgirl che ha fatto dell’Italia la sua seconda casa. Arrivata nel nostro Paese a soli 16 anni, ha rapidamente conquistato il pubblico grazie al suo fascino esotico e alla sua simpatia contagiosa. Divenuta celebre come inviata di Striscia la Notizia e come conduttrice di diversi programmi televisivi, Juliana si è stabilita definitivamente in Italia dove ha costruito la sua famiglia con il comico Edoardo Stoppa. La sua capacità di integrarsi perfettamente nella cultura italiana, pur mantenendo le radici brasiliane, l’ha resa uno dei volti più amati della televisione.

Fernanda Lessa: dalla passerella alla rinascita

Nata il 15 aprile 1977 a Lambari, in Brasile, Fernanda Lessa è una modella e DJ che ha conquistato l’Italia tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Con il suo fascino esotico e il portamento deciso, ha calcato le passerelle internazionali e ha conquistato il pubblico televisivo italiano con la sua autenticità. Negli ultimi anni ha parlato apertamente della sua lotta contro le dipendenze, trasformando le sue fragilità in un messaggio di coraggio e rinascita. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha fatta conoscere a un pubblico ancora più ampio.

Emma Watson: da Hermione Granger all’attivismo

Nata a Parigi il 15 aprile 1990 da genitori britannici, Emma Watson è un’attrice e attivista che ha conquistato il mondo intero grazie al ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. Scelta per il ruolo a soli nove anni, Watson è cresciuta sotto i riflettori, diventando una delle attrici più famose al mondo. Dopo Harry Potter ha saputo costruire una carriera adulta con ruoli in film come Noi siamo infinito, Bling Ring e La Bella e la Bestia. Laureata alla Brown University, si è affermata anche come attivista per i diritti delle donne, diventando ambasciatrice di buona volontà per UN Women e lanciando la campagna HeForShe per la parità di genere.

Emma Thompson: l’eleganza e il talento britannico

Nata il 15 aprile 1959 a Londra, Emma Thompson è un’attrice e sceneggiatrice britannica di straordinario talento, vincitrice di due Premi Oscar: come miglior attrice per Casa Howard nel 1993 e come miglior sceneggiatura non originale per Ragione e sentimento nel 1996. Con la sua eleganza, la sua intelligenza e il suo umorismo inconfondibile, Thompson è una delle figure più rispettate del cinema e del teatro britannico. La sua filmografia comprende capolavori come Quel che resta del giorno, Love Actually, Saving Mr. Banks e la saga di Harry Potter, dove interpreta la professoressa Sibilla Cooman.

Luke Evans: il Gaston di Hollywood

Nato il 15 aprile 1979 a Pontypool, nel Galles, Luke Evans è un attore che ha saputo conquistare Hollywood con il suo carisma e la sua versatilità. Celebre per il ruolo di Gaston nel remake live-action di La Bella e la Bestia della Disney e per l’interpretazione di Bard l’Arciere nella trilogia de Lo Hobbit, Evans ha recitato anche in film d’azione come la saga di Fast & Furious. Il suo talento, forgiato sui palcoscenici del West End londinese, gli ha permesso di passare con disinvoltura dal teatro al blockbuster.

Maisie Williams: Arya Stark di Game of Thrones

Nata il 15 aprile 1997 a Bristol, in Inghilterra, Maisie Williams è l’attrice che ha dato vita a uno dei personaggi più amati della storia delle serie TV: Arya Stark in Game of Thrones. Scelta per il ruolo a soli 12 anni, Williams ha interpretato per otto stagioni la giovane guerriera dei Stark, conquistando una nomination agli Emmy Award e diventando un’icona della cultura pop mondiale. Dopo il successo della serie, ha continuato la sua carriera tra cinema, televisione e il mondo dell’imprenditoria digitale.

Seth Rogen: il re della commedia

Nato il 15 aprile 1982 a Vancouver, in Canada, Seth Rogen è un attore, sceneggiatore, regista e produttore che ha ridefinito la commedia americana degli anni 2000. Con il suo umorismo irriverente e la sua risata contagiosa, Rogen è diventato uno dei volti più amati della commedia hollywoodiana grazie a film come Molto incinta, Superbad, Strafumati e Cattivi vicini. Come produttore e sceneggiatore ha firmato anche progetti più ambiziosi, dimostrando una versatilità artistica che va ben oltre il ruolo di comico.

Luis Fonsi: la voce di Despacito

Nato il 15 aprile 1978 a San Juan, Porto Rico, Luis Fonsi è il cantante che con Despacito ha realizzato il video musicale più visualizzato nella storia di YouTube, superando i sette miliardi di visualizzazioni. Il brano, pubblicato nel 2017, è diventato un fenomeno globale che ha riportato la musica latina al centro della scena internazionale. Con la sua voce calda e romantica, Fonsi ha costruito una carriera ventennale di successi tra pop e reggaeton.

Tutti i vip nati il 15 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Leonardo da Vinci (1452) – genio universale italiano

(1452) – genio universale italiano Claudia Cardinale (1938–2025) – attrice italiana

(1938–2025) – attrice italiana Luca Barbarossa (1961) – cantautore italiano

(1961) – cantautore italiano Gianni Letta (1935) – giornalista e politico italiano

(1935) – giornalista e politico italiano Juliana Moreira (1982) – showgirl brasiliana naturalizzata italiana

(1982) – showgirl brasiliana naturalizzata italiana Fernanda Lessa (1977) – modella e DJ brasiliana

(1977) – modella e DJ brasiliana Emma Watson (1990) – attrice e attivista britannica

(1990) – attrice e attivista britannica Emma Thompson (1959) – attrice britannica, due volte Premio Oscar

(1959) – attrice britannica, due volte Premio Oscar Luke Evans (1979) – attore gallese

(1979) – attore gallese Maisie Williams (1997) – attrice britannica

(1997) – attrice britannica Seth Rogen (1982) – attore e produttore canadese

(1982) – attore e produttore canadese Luis Fonsi (1978) – cantante portoricano

Il 15 aprile è una data che appartiene al genio: dal talento universale di Leonardo da Vinci alla bellezza immortale di Claudia Cardinale, dalla voce di Luca Barbarossa alla magia di Emma Watson. Lo spirito dell’Ariete celebra in questa giornata la creatività, il coraggio e la voglia di lasciare un segno indelebile nel mondo.