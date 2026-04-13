Il 13 aprile è una data che attraversa secoli di genialità e talento, dalla letteratura Nobel agli scacchi, dal cinema alla moda, fino allo sport e alla televisione. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata ha dato i natali a menti brillanti, inventori geniali, campioni leggendari e personaggi che hanno lasciato un’impronta profonda nella cultura e nello spettacolo. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Garri Kasparov: il più grande scacchista di tutti i tempi

Nato il 13 aprile 1963 a Baku, nell’allora Unione Sovietica (oggi Azerbaigian), Garri Kasparov è considerato da molti il più grande giocatore di scacchi della storia. Divenuto il più giovane campione del mondo nel 1985 a soli 22 anni, Kasparov ha dominato il mondo degli scacchi per oltre due decenni, rivoluzionando il gioco con il suo stile aggressivo e la sua preparazione straordinaria. La sua leggendaria sfida del 1997 contro il supercomputer Deep Blue di IBM è diventata un evento storico, simbolo del confronto tra intelligenza umana e artificiale. Dopo il ritiro dalla competizione nel 2005, Kasparov si è dedicato alla politica e alla scrittura, diventando un attivista per i diritti umani e la democrazia in Russia.

Samuel Beckett: il premio Nobel che reinventò il teatro

Il 13 aprile 1906 nasce a Foxrock, nei pressi di Dublino, Samuel Beckett, uno dei giganti assoluti della letteratura e del teatro del Novecento. Insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1969, Beckett ha rivoluzionato il teatro contemporaneo con la sua opera più celebre, Aspettando Godot, dramma che ha ridefinito il concetto stesso di rappresentazione scenica. Il suo stile minimalista, le sue riflessioni profonde sull’esistenza umana e la sua capacità di esprimere l’assurdo della condizione umana lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile per la letteratura mondiale. Scrittore bilingue, compose le sue opere sia in inglese che in francese, scegliendo spesso il francese come lingua primaria.

Antonio Meucci: l’inventore italiano del telefono

Il 13 aprile 1808 nasce a San Frediano, nel quartiere popolare di Firenze, Antonio Meucci, lo scienziato e inventore italiano a cui si deve l’invenzione del telefono. Per decenni il merito fu attribuito ad Alexander Graham Bell, ma nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha riconosciuto ufficialmente il ruolo di Meucci come inventore del dispositivo telefonico. La sua storia è quella di un genio incompreso: emigrato negli Stati Uniti, sviluppò il suo telettrofono già nel 1871, ma non riuscì a brevettarlo per mancanza di fondi. La sua vicenda rappresenta una delle più grandi ingiustizie della storia della scienza, oggi finalmente riparata.

Ron Perlman: il volto iconico di Hellboy

Nato il 13 aprile 1950 a New York, Ron Perlman è un attore dal fisico imponente e dal talento straordinario, diventato un’icona del cinema fantastico e d’azione. Il suo ruolo più celebre è quello del demone Hellboy nei film di Guillermo del Toro, ma Perlman è altrettanto amato per l’interpretazione di Clay Morrow nella serie cult Sons of Anarchy. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e indimenticabili, spesso nascosti dietro ore di trucco prostetico, lo ha reso uno degli attori caratteristi più apprezzati di Hollywood. La sua filmografia conta oltre 250 titoli tra cinema e televisione.

Guillermo Mariotto: lo stilista vulcanico di Ballando con le Stelle

Nato a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966, Guillermo Mariotto è un stilista e personaggio televisivo che ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo ruolo di giudice nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Direttore creativo della storica Maison Gattinoni dal 1988, Mariotto ha portato sulle passerelle internazionali la sua visione creativa fatta di colori, eccesso e teatralità. Le sue reazioni imprevedibili, i suoi giudizi taglienti e il suo carattere vulcanico lo hanno reso uno dei personaggi più amati e discussi della televisione italiana. Controverso e mai banale, Mariotto incarna la passione per la moda e per lo spettacolo in modo unico.

Lodovica Comello: da Violetta alla conduzione

Nata il 13 aprile 1990 a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, Lodovica Comello è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva che ha conquistato il pubblico giovane grazie al ruolo di Francesca nella serie Disney Violetta, diventata un fenomeno internazionale. Dopo il successo della serie argentina, Comello ha intrapreso una carriera musicale e si è affermata come conduttrice, presentando programmi come Italia’s Got Talent su Sky. La sua energia, il suo talento multiforme e la sua simpatia naturale l’hanno resa uno dei volti più freschi e versatili della televisione italiana.

Thomas Jefferson: il padre fondatore degli Stati Uniti

Il 13 aprile 1743 nasce a Shadwell, in Virginia, Thomas Jefferson, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d’America e il principale autore della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776. Terzo presidente degli Stati Uniti dal 1801 al 1809, Jefferson fu un intellettuale poliedrico: politico, diplomatico, architetto, archeologo e filosofo. La sua visione della libertà e dei diritti individuali ha plasmato la democrazia americana e ha influenzato il pensiero politico occidentale per i secoli successivi. È considerato una delle menti più brillanti della storia americana.

Carles Puyol: il capitano del Barcellona e della Spagna

Nato il 13 aprile 1978 a La Pobla de Segur, in Catalogna, Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti e carismatici della storia del calcio. Bandiera del Barcellona, dove ha trascorso l’intera carriera professionista, Puyol ha vinto tutto ciò che c’era da vincere: sei campionati spagnoli, tre Champions League, due Coppe del Mondo per club. Con la Nazionale spagnola è stato protagonista del trionfo al Mondiale 2010 in Sudafrica e dell’Europeo 2008, segnando il gol decisivo nella semifinale mondiale contro la Germania. Il suo spirito combattivo, la sua leadership e la sua lealtà al club lo rendono una leggenda del calcio.

Alberto Zangrillo: il medico che divide l’opinione pubblica

Nato il 13 aprile 1958 a Genova, Alberto Zangrillo è un medico, docente universitario e presidente del Genoa CFC. Professore ordinario di Anestesia e Rianimazione all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è stato a lungo medico personale di Silvio Berlusconi. Durante la pandemia di Covid-19, le sue dichiarazioni sullo stato del virus lo hanno reso una delle figure più discusse del panorama mediatico italiano. Oltre alla carriera medica, il suo impegno come presidente del Genoa lo ha portato sotto i riflettori anche nel mondo del calcio.

Giusy Buscemi: da Miss Italia al cinema

Nata il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in Sicilia, Giusy Buscemi è un’attrice italiana che ha conquistato la notorietà vincendo il titolo di Miss Italia 2012. Dopo la corona, ha saputo trasformarsi in un’attrice di talento, recitando in fiction televisive di successo come Che Dio ci aiuti, Don Matteo e I Medici. La sua bellezza mediterranea e la sua bravura recitativa l’hanno resa uno dei volti più apprezzati della serialità italiana.

Brigitte Macron: la première dame di Francia

Nata il 13 aprile 1953 ad Amiens, in Francia, Brigitte Macron (nata Trogneux) è la moglie del presidente francese Emmanuel Macron e première dame di Francia. Ex insegnante di lettere e teatro al liceo, la sua storia d’amore con il futuro presidente, iniziata quando lei era la sua professoressa, ha fatto il giro del mondo. Come première dame, Brigitte Macron si è impegnata in cause legate all’istruzione, alla cultura e alla lotta contro il bullismo scolastico, diventando una figura pubblica rispettata e influente.

Valentina Cervi: l’attrice figlia d’arte

Nata a Roma il 13 aprile 1976, Valentina Cervi è un’attrice italiana di grande talento, figlia del regista Tonino Cervi e nipote del leggendario attore Gino Cervi. Ha esordito giovanissima e si è fatta notare con il ruolo da protagonista nel film Artemisia – Passione estrema. La sua carriera si è sviluppata tra cinema italiano e produzioni internazionali, con una partecipazione alla serie HBO True Blood che l’ha fatta conoscere anche al pubblico americano.

Tutti i vip nati il 13 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Garri Kasparov (1963) – campione di scacchi russo

(1963) – campione di scacchi russo Samuel Beckett (1906) – scrittore e drammaturgo irlandese, Premio Nobel

(1906) – scrittore e drammaturgo irlandese, Premio Nobel Antonio Meucci (1808) – inventore italiano del telefono

(1808) – inventore italiano del telefono Ron Perlman (1950) – attore statunitense

(1950) – attore statunitense Guillermo Mariotto (1966) – stilista e personaggio televisivo italo-venezuelano

(1966) – stilista e personaggio televisivo italo-venezuelano Lodovica Comello (1990) – attrice e conduttrice italiana

(1990) – attrice e conduttrice italiana Thomas Jefferson (1743) – presidente degli Stati Uniti

(1743) – presidente degli Stati Uniti Carles Puyol (1978) – ex calciatore spagnolo

(1978) – ex calciatore spagnolo Alberto Zangrillo (1958) – medico e presidente del Genoa

(1958) – medico e presidente del Genoa Giusy Buscemi (1993) – attrice italiana, Miss Italia 2012

(1993) – attrice italiana, Miss Italia 2012 Brigitte Macron (1953) – première dame di Francia

(1953) – première dame di Francia Valentina Cervi (1976) – attrice italiana

(1976) – attrice italiana Lou Bega (1975) – cantante tedesco

(1975) – cantante tedesco Allison Williams (1988) – attrice statunitense

Il 13 aprile è una data che celebra il genio in tutte le sue forme: dalla mente strategica di Kasparov all’inventiva di Meucci, dal teatro rivoluzionario di Beckett alla creatività vulcanica di Mariotto. Lo spirito indomabile dell’Ariete accomuna personalità che hanno saputo sfidare le convenzioni e lasciare un segno indelebile nella storia.