Il 12 aprile è una data che brilla di talento italiano e internazionale, tra cinema, sport, imprenditoria e musica. Sotto il segno dell’Ariete, questa giornata ha dato i natali a uno degli attori più amati del nostro Paese, a un imprenditore che divide l’opinione pubblica, a un campione del mondo di calcio, a un tennista da sogno e a star di Hollywood che hanno fatto la storia delle serie TV. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Luca Argentero: l’attore più amato d’Italia

Doc Nelle Tue Mani

Nato il 12 aprile 1978 a Torino, Luca Argentero è oggi uno degli attori più popolari e richiesti del panorama italiano. Il suo percorso è stato atipico: esordì nel 2003 come concorrente della terza edizione del Grande Fratello, ma seppe reinventarsi con grande intelligenza, costruendo una carriera solida e rispettata. Dopo anni di gavetta tra cinema e fiction televisive, la svolta definitiva è arrivata con il ruolo del dottor Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani, che lo ha consacrato come il volto più amato della serialità italiana con ascolti record. Al cinema ha recitato in film di successo come Saturno Contro, Oggi sposi e Io, loro e Lara. Sposato con la collega Cristina Marino, con cui ha due figli, Argentero rappresenta un raro caso di talento che ha saputo trasformare la popolarità televisiva in una carriera d’attore di alto livello.

Flavio Briatore: l’imprenditore del jet set

Nato il 12 aprile 1950 a Verzuolo, in provincia di Cuneo, Flavio Briatore è una delle figure più discusse e influenti dell’imprenditoria italiana. La sua carriera spazia dal mondo della Formula 1, dove ha ricoperto il ruolo di team manager per le scuderie Benetton e Renault contribuendo ai titoli mondiali di Michael Schumacher e Fernando Alonso, al settore dell’hospitality di lusso con il celebre Billionaire e la catena di pizzerie Crazy Pizza. Amato e criticato in egual misura, Briatore è un personaggio che non passa mai inosservato, capace di dividere l’opinione pubblica con le sue dichiarazioni e il suo stile di vita sfarzoso. La sua relazione con Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, lo ha reso un protagonista anche del gossip italiano.

Marcello Lippi: il condottiero del mondiale 2006

Nato a Viareggio il 12 aprile 1948, Marcello Lippi è l’allenatore che ha regalato all’Italia la gioia più grande del calcio moderno: la vittoria del Campionato del Mondo 2006 a Berlino, con la memorabile finale contro la Francia decisa ai calci di rigore. La sua carriera da tecnico è stata costellata di successi straordinari: alla guida della Juventus ha conquistato scudetti, Coppe Italia e soprattutto la Champions League nel 1996 ad Amsterdam. Il suo carisma, la sua capacità di gestire i grandi campioni e la sua leadership lo hanno reso uno degli allenatori più vincenti e rispettati della storia del calcio italiano e mondiale.

Matteo Berrettini: il tennista che ha fatto sognare l’Italia

Berrettini (Depositphotos)

Nato a Roma il 12 aprile 1996, Matteo Berrettini è uno dei tennisti più forti e amati della storia del tennis italiano. Con il suo servizio potente, il suo dritto devastante e il suo carisma naturale, ha scritto pagine indimenticabili per lo sport tricolore. Nel 2021 è diventato il primo italiano di sempre a raggiungere la finale di Wimbledon, dove si è arreso solo al leggendario Novak Djokovic. Ha raggiunto la sesta posizione nel ranking mondiale e ha vinto numerosi titoli ATP, contribuendo anche ai successi dell’Italia in Coppa Davis. Oltre al campo da tennis, Berrettini ha conquistato il pubblico anche per il suo fascino, diventando testimonial di grandi marchi internazionali.

Andy Garcia: il fascino cubano di Hollywood

Nato il 12 aprile 1956 a L’Avana, Cuba, Andy Garcia è un attore che ha portato il carisma e l’eleganza latina nel cuore di Hollywood. Trasferitosi negli Stati Uniti con la famiglia a soli cinque anni, ha costruito una carriera eccezionale con ruoli in film iconici come Il Padrino – Parte III, dove interpretò il cugino di Michael Corleone, Gli intoccabili, Quando un uomo ama una donna e la saga di Ocean’s Eleven. Candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista, Garcia è uno degli attori più eleganti e versatili del cinema americano, capace di passare dal thriller al dramma romantico con naturalezza assoluta.

Shannen Doherty: l’icona delle serie TV anni ’90

Nata il 12 aprile 1971 a Memphis, nel Tennessee, Shannen Doherty è stata una delle attrici più iconiche della televisione americana. Il suo nome è legato indissolubilmente a due serie cult che hanno segnato un’intera generazione: Beverly Hills 90210, dove interpretava la ribelle Brenda Walsh, e Streghe (Charmed), nel ruolo di Prue Halliwell. Personalità forte e spesso al centro di controversie, Doherty ha affrontato con enorme coraggio la sua battaglia contro il cancro al seno, raccontandola pubblicamente per sensibilizzare il mondo sulla malattia. Scomparsa nel luglio 2024 a soli 53 anni, ha lasciato un segno profondo nella cultura pop e nel cuore di milioni di fan.

Herbie Hancock: il genio del jazz

Il 12 aprile 1940 nasce a Chicago Herbie Hancock, uno dei pianisti e compositori più influenti della storia del jazz e della musica contemporanea. La sua carriera, che attraversa oltre sei decenni, lo ha visto rivoluzionare il jazz contaminandolo con il funk, l’elettronica e l’hip-hop. Il suo brano Rockit del 1983 è stato uno dei primi brani jazz a diventare un successo planetario anche nel mondo della musica pop e dei videoclip. Vincitore di numerosi Grammy Award, tra cui quello per l’Album dell’Anno nel 2008, Hancock è considerato un vero e proprio innovatore musicale, capace di anticipare tendenze e di ispirare generazioni di musicisti.

Gianni Sperti: dal ballo alla televisione

Nato il 12 aprile 1973 a Manduria, in provincia di Taranto, Gianni Sperti è un personaggio televisivo e ballerino che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione come opinionista a Uomini e donne di Maria De Filippi. Cresciuto a Pulsano, si è dedicato sin da ragazzo alla danza, lavorando come ballerino professionista in diversi programmi televisivi prima di approdare al ruolo di opinionista che lo ha reso celebre. La sua simpatia, le sue reazioni spontanee e la sua complicità con Tina Cipollari lo hanno reso uno dei volti più amati del programma pomeridiano di Canale 5.

Maurizio Ferrini: la Signora Coriandoli

Nato il 12 aprile 1953 a Cesena, Maurizio Ferrini è un comico e attore che ha regalato alla televisione italiana uno dei personaggi più esilaranti degli anni ’80 e ’90. Divenuto celebre grazie a Quelli della notte di Renzo Arbore, dove lanciò il tormentone “non capisco ma mi adeguo”, Ferrini raggiunse la consacrazione con la maschera della Signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga italiana che conquistò il pubblico di Domenica In. Ha condotto anche Striscia la Notizia e ha recitato in diversi film della commedia italiana.

Christian Panucci: il difensore di classe

Nato il 12 aprile 1973 a Savona, Christian Panucci è stato uno dei difensori più eleganti e completi del calcio italiano. La sua carriera lo ha visto vestire le maglie di grandi club come Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea e Roma, vincendo trofei in Italia e in Europa, tra cui la Champions League con il Milan nel 1994. Con la Nazionale italiana ha collezionato oltre 50 presenze, partecipando a Mondiali ed Europei. La sua classe e la sua versatilità tattica lo hanno reso uno dei terzini più apprezzati del calcio europeo.

Nadia Battocletti: la nuova regina dell’atletica italiana

Nata il 12 aprile 2000 a Cles, in Trentino, Nadia Battocletti è la stella dell’atletica italiana di mezzofondo e fondo. Figlia d’arte (il padre Giuliano è stato mezzofondista e oggi è il suo allenatore), Nadia ha conquistato risultati straordinari a livello europeo e mondiale. Campionessa d’Europa dei 5000 e 10000 metri ai Campionati Europei di Roma 2024 e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 10000 metri, Battocletti rappresenta il futuro luminoso dell’atletica italiana.

Tutti i vip nati il 12 aprile: la lista completa

Ecco un riepilogo delle personalità più note nate in questa data:

Luca Argentero (1978) – attore italiano

(1978) – attore italiano Flavio Briatore (1950) – imprenditore italiano

(1950) – imprenditore italiano Marcello Lippi (1948) – allenatore di calcio italiano

(1948) – allenatore di calcio italiano Matteo Berrettini (1996) – tennista italiano

(1996) – tennista italiano Andy Garcia (1956) – attore cubano-americano

(1956) – attore cubano-americano Shannen Doherty (1971) – attrice statunitense

(1971) – attrice statunitense Herbie Hancock (1940) – pianista e compositore statunitense

(1940) – pianista e compositore statunitense Gianni Sperti (1973) – personaggio televisivo italiano

(1973) – personaggio televisivo italiano Maurizio Ferrini (1953) – comico e attore italiano

(1953) – comico e attore italiano Christian Panucci (1973) – ex calciatore italiano

(1973) – ex calciatore italiano Nadia Battocletti (2000) – atleta italiana

(2000) – atleta italiana Jennifer Morrison (1979) – attrice statunitense

(1979) – attrice statunitense Tom Clancy (1947) – scrittore statunitense

Il 12 aprile si conferma una delle date più ricche di talento dell’intero mese, con personalità che spaziano dallo sport al cinema, dall’imprenditoria alla musica. L’energia e la determinazione dell’Ariete accomunano figure che hanno saputo emergere e lasciare un segno indelebile nei rispettivi campi.