Lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona ospita una sfida dai significati opposti ma dalle pressioni altissime per entrambe le squadre. L’Hellas Verona, ormai quasi matematicamente retrocesso, cerca di giocare per l’orgoglio dei propri tifosi, mentre il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dallo schiaffo casalingo 0-3 contro l’Udinese, ha l’obbligo di reagire per non rimettere in discussione il terzo posto che vale la qualificazione alla Champions League. Calcio d’inizio domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00, diretta DAZN in esclusiva.

Un appuntamento scomodo per i rossoneri, che al Bentegodi hanno spesso faticato in passato e ora devono farlo con il morale in ribasso. Per il Verona, invece, l’obiettivo minimo è chiudere dignitosamente una stagione che sarà ricordata tra le più difficili nella recente storia del club scaligero.

Il momento delle due squadre

Il Verona di Sammarco vive una situazione praticamente disperata. Con 18 punti dopo 32 giornate, gli scaligeri sono ormai a sette lunghezze dal quartultimo posto, con cinque partite rimanenti al termine. La sconfitta 2-1 a Torino nell’ultimo turno, dopo la rete di Bowie, ha di fatto confermato la china discendente di una squadra che non ha mai trovato continuità nei risultati. Sammarco, subentrato in corso di stagione, sta cercando di salvare l’orgoglio di una piazza abituata a lottare ogni anno per la salvezza: i 18 punti dopo 32 giornate rappresentano il peggior bilancio del Verona nella recente storia in Serie A.

Il Milan di Allegri, dall’altra parte, arriva al Bentegodi nel momento più delicato della sua stagione. Il tonfo casalingo 0-3 contro l’Udinese è stato pesantissimo: mai nella storia, una squadra allenata da Allegri aveva subito una sconfitta casalinga di tre gol di scarto senza segnare. L’autorete di Bartesaghi ha aperto la strada, poi Ekkelenkamp e Atta hanno chiuso i conti.

Con 63 punti, i rossoneri sono terzi in classifica, ma il terzo posto è tutt’altro che sicuro: Juventus e Roma inseguono da vicino e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Allegri potrebbe valutare un cambio di modulo rispetto al 4-3-3 visto contro l’Udinese, con il possibile ritorno al 3-5-2 per dare più solidità. La grande incognita resta il reparto offensivo: Leao è reduce dai fischi di San Siro, mentre Pulisic è ancora a secco di gol in questo 2026.

I precedenti tra Verona e Milan

Il bilancio storico tra le due squadre in Serie A è nettamente a favore dei rossoneri. In 66 sfide, il Milan ha ottenuto 35 vittorie contro le 10 del Verona, con 21 pareggi a completare il quadro. Al Bentegodi il Verona ha però saputo spesso giocare alla pari, con diversi incroci equilibrati.

Il confronto di andata, giocato a San Siro il 28 dicembre 2025 nel lunch match della 17ª giornata, si era risolto con una vittoria di misura dei rossoneri. A San Siro il Milan ha un dominio pressoché assoluto: in 33 partite casalinghe contro il Verona i rossoneri non hanno mai perso, collezionando 20 vittorie e 13 pareggi. Un trend che conferma quanto il Milan negli scontri diretti contro il Verona abbia storicamente avuto la meglio, sia in casa sia in trasferta.

Le probabili formazioni

Verona, Sammarco cerca solidità difensiva

Il tecnico gialloblù dovrebbe confermare il 3-5-2 che è diventato lo scheletro della squadra nelle ultime uscite. Tra i pali Lorenzo Montipò, capitano e punto fermo della squadra. Difesa a tre con Edmundsson, Nelsson e Frese. Sulle corsie esterne Oyegoke (o Oyekoge) a destra e Belghali a sinistra.

A centrocampo la coppia di qualità Akpa Akpro-Gagliardini, con Bernede in regia. In attacco il duo formato da Abdoulaye Bowie, in gol a Torino, e il nigeriano Gift Orban, in cerca di riscatto dopo alcune gare negative. Ritorna in gruppo Tomáš Suslov, anche se non sarà titolare.

Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.

Milan, Allegri valuta il ritorno al 3-5-2

Il tecnico livornese deve reagire al tonfo con l’Udinese e potrebbe ridisegnare la squadra. Se confermerà il 4-3-3, davanti a Maignan difesa a quattro con Athekame, De Winter e Pavlovic al centro e Bartesaghi terzino sinistro. A centrocampo la mediana Ricci-Modric-Rabiot, con il croato in regia.

Nel tridente offensivo Saelemaekers a destra, Leao a sinistra e Pulisic come falso nueve. Un attacco che sulla carta ha tutto per fare male al Verona, ma che deve trovare la via del gol dopo il preoccupante digiuno di alcuni dei suoi elementi principali. Allegri potrebbe comunque considerare il ritorno al 3-5-2, che ha dato più solidità in passato.

Milan (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Sul fronte Verona, Sammarco non dovrebbe avere squalificati di rilievo. La rosa è comunque corta: alcuni elementi restano indisponibili per infortunio e Suslov, appena rientrato, non sarà della partita dal primo minuto. Bella-Kotchap resta in dubbio.

Il Milan non ha squalificati di rilievo ma deve gestire alcune situazioni legate ai ballottaggi. Allegri sta valutando se cambiare modulo: il 3-5-2 ha dato risultati positivi nella prima parte della stagione, mentre il 4-3-3 lanciato nelle ultime settimane non ha portato i punti sperati.

Dove vedere Verona-Milan in TV e in streaming

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q e TimVision Box, oltre che in streaming su computer, smartphone e tablet tramite app o browser. Collegamento pre-partita dalle 14:30.

Calcio d’inizio fissato per le ore 15:00 di domenica 19 aprile 2026, con telecronaca affidata al team DAZN.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, impianto storico da oltre 39.000 posti che ospita sia Verona sia Chievo (quest’ultimo non più in Serie A). L’arbitro della sfida dovrebbe essere Chiffi, che ha 12 precedenti con il Verona in Serie A. Il fischietto di Padova ha un rapporto equilibrato con gli scaligeri, ma in stagione ha dato parziali favorevoli al Milan in alcuni match.

Tra le curiosità rilevanti, c’è il dato dei 18 punti del Verona dopo 32 giornate, che rappresenta la peggiore partenza dei gialloblù nella loro storia recente in Serie A: un dato amaro che conferma il campanello d’allarme suonato per l’intero progetto gialloblù. Dall’altra parte, la prima sconfitta casalinga del Milan di Allegri con tre gol di scarto senza segnare è un record negativo nella carriera dell’allenatore toscano che si presenta al Bentegodi con più di un problema da risolvere.

Il pronostico

Il Milan è nettamente favorito nelle quote, con il segno 1 a crollare sotto l’1,50. Ma attenzione: il Milan ha perso punti in tante occasioni con le piccole in questa stagione (Cremonese, Pisa, Parma, Sassuolo), e il Verona in casa è comunque una squadra che può mordere. La chiave tattica sarà la capacità rossonera di sbloccare presto il risultato: se la squadra di Allegri dovesse non trovare la rete nei primi quarantacinque minuti, il Bentegodi potrebbe trasformarsi in un ambiente ostico.

Occhio anche alla situazione emotiva: il Milan arriva con fischi in sottofondo, mentre il Verona vorrebbe regalare una gioia ai propri tifosi. Per i rossoneri, comunque, non ci sono più margini: serve una vittoria per blindare almeno il terzo posto e non farsi risucchiare dalla corsa Champions.

Appuntamento per domenica 19 aprile alle 15:00, con diretta DAZN.