Verona-Fiorentina 0-1: gol di Fagioli per i viola

La Fiorentina trova la strada del gol contro l’Hellas Verona, conquistando tre punti fondamentali nella sfida del Bentegodi che si conclude 0-1 per i viola. Una vittoria preziosa che permette alla squadra di Paolo Vanoli di allontanarsi dalla zona salvezza in una partita giocata a viso aperto.

Il protagonista: Fagioli decide la partita

Il gol decisivo porta la firma di Fagioli, che servito da Harrison con il destro preciso battezza il palo interno destro e manda in porta. Un’azione pregevole che spezza l’equilibrio di una gara molto equilibrata. Il centrocampista della Fiorentina dimostra ancora una volta la sua qualità tecnica con una conclusione che non lascia scampo a Montipò.

Già nel primo tempo Fagioli aveva fatto tremare il Bentegodi con una splendida conclusione al volo dal limite che si stampa sulla traversa, anticipando quello che sarebbe stato il momento decisivo del match. La prestazione del giocatore evidenzia una crescita costante nelle ultime uscite.

De Gea protagonista assoluto

Il match si apre con la traversa di Fagioli che non basta a caricare una Fiorentina che appare sottotono, con il Verona che ne approfitta e va più volte vicino al vantaggio con Bernede, Orban e Oyegoke. David De Gea si rivela fondamentale per mantenere l’equilibrio della partita.

Il portiere spagnolo neutralizza le occasioni più pericolose del Verona, come la grandissima parata su Bernede che va via a Comuzzo e il salvataggio su Orban che calcia forte verso la porta. Prestazione di altissimo livello che conferma l’importanza dell’estremo difensore per la Fiorentina.

Primo tempo ricco di emozioni

Il primo tempo tra Verona e Fiorentina finisce 0-0, con i padroni di casa che hanno dominato in campo creando tante occasioni da gol. Un equilibrio sostanziale che riflette la posta in palio per entrambe le squadre nella lotta salvezza.

Gran tiro da dentro l’area di Bernede indirizzato sul primo palo, grande parata di De Gea, che con riflessi respinge la conclusione, mentre Belghali fa tutto sulla corsia mancina, poi appoggia a Bowie, che con la porta davanti sbaglia goffamente il tiro col piattone, fallendo una grande chance per andare in vantaggio.

Situazione di classifica delicata

La Fiorentina si trova 15° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte), mentre il Verona chiude la classifica a quota 18 punti con 3 vittorie, 9 pareggi e 19 sconfitte. Una vittoria che vale doppio per i viola, che si portano a +14 sui scaligeri.

La zona retrocessione è lì, a soli due punti, e ogni passo falso rischia di pesare come un macigno in una volata sempre più corta e affollata. Per il Verona, invece, è una delle ultime occasioni per restare agganciato alla Serie A, una partita da dentro o fuori.

La crescita della Fiorentina

Da inizio febbraio 2026, solo cinque squadre hanno guadagnato più punti della Fiorentina in Serie A: 12 in sette match per i viola (al pari di Juventus e Bologna, ma con una gara in meno). Un trend positivo che conferma il buon lavoro di Vanoli e la reazione della squadra dopo un avvio di stagione difficile.

La vittoria del Bentegodi rappresenta un passo importante verso la salvezza per la Fiorentina, che dimostra di saper vincere anche nei momenti di maggiore pressione.