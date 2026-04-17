Doppio appuntamento con Verissimo nel weekend del 18 e 19 aprile su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie in studio la coppia dei Cesaroni, la campionessa dello sci mondiale, icone del cinema e della musica napoletana e due storie di cronaca che chiedono giustizia e risposte.

Verissimo sabato 18 aprile alle 16.30: tutti gli ospiti

Matteo Branciamore e Marta Filippi – Coppia nella vita e nella nuova edizione de “I Cesaroni – Il ritorno” su Canale 5, dove interpretano Marco Cesaroni e Virginia. Dopo il successo del debutto del 13 aprile, racconteranno in studio il dietro le quinte della serie e la particolarità di essere partner anche fuori dal set.

Laura Pirovano – Prima intervista in studio per la campionessa di sci, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera. Un traguardo storico per lo sci italiano femminile, arrivato al culmine di una stagione straordinaria che l’ha consacrata tra le migliori discesiste del mondo.

Natasha Stefanenko – Modella, attrice e conduttrice, racconterà la sua vita tra Italia e Russia. Laura Freddi sarà in studio con la figlia Ginevra, in un momento di intimità familiare. Cate Lumina, ultima eliminata dal serale di Amici, porterà la sua esperienza nel talent di Maria De Filippi.

Chiara Balistreri – Il momento più forte della puntata: il grido di aiuto della giovane donna che è tornata a far sentire la propria voce dopo che il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni, ha ottenuto di scontare il resto della pena ai domiciliari presso la casa della madre. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza e sull’efficacia delle misure cautelari.

Verissimo domenica 19 aprile alle 16.30: gli ospiti della puntata

Giuliana De Sio – Un’attrice simbolo di autenticità e grande fascino, protagonista di un cinema italiano che non cerca compromessi. Da Io, Chiara e lo Scuro a Non ti muovere, una carriera costruita su ruoli intensi e una personalità fuori dagli schemi.

Nino D’Angelo – Una delle voci simbolo di Napoli, artista che ha attraversato quarant’anni di musica italiana con una produzione che spazia dal neomelodico alla canzone d’autore. Un patrimonio della cultura partenopea che si racconta con la sua lunga carriera.

Sabrina Salerno – Per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela: una storia personale toccante, la scoperta di un legame di sangue che apre un capitolo inedito nella vita dell’icona degli anni Ottanta.

Paola Iezzi – Metà del duo Paola & Chiara, presenterà il nuovo singolo da solista “Stessa direzione”.

Roberta e Roberto Venturelli – I genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020. Nonostante il caso sia stato appena archiviato, i genitori non si arrendono e continueranno a cercarlo. Una storia che non ha ancora trovato risposte e che Verissimo riporta all’attenzione del pubblico.

Quando e dove vedere Verissimo

Verissimo va in onda sabato 18 aprile e domenica 19 aprile alle 16.30 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.