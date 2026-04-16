Dopo il grande debutto da oltre 4 milioni di spettatori, la fiction Rai 1 con Claudio Bisio torna stasera con gli episodi “Il caso degli spiriti” e “Ad opera di ignoti”. Il commissario Vasco Benassi indaga sulla morte del muratore Gianni Cantelli, mentre Gaetana fa un’amara scoperta sul figlio Macchio

Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 21:30 su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction con protagonista Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi. La serie, ambientata nell’immaginaria Muntagò tra i paesaggi dell’Appennino bolognese, è diretta da Renato De Maria ed è prodotta da Picomedia con Rai Fiction. Il debutto dello scorso giovedì ha registrato 4.008.000 spettatori con il 23,7% di share, risultando il programma più visto della serata. Stasera andranno in onda il terzo e quarto episodio, intitolati “Il caso degli spiriti” e “Ad opera di ignoti”. Ecco le anticipazioni complete.

Il terzo episodio: “Il caso degli spiriti”, il muratore impiccato nel campanile

Il terzo episodio apre con un caso apparentemente chiaro che però non convince il commissario. Gianni Cantelli, un muratore benvoluto da tutti gli abitanti di Muntagò, viene trovato impiccato nel campanile del borgo medievale “La Scola”. Tutti gli indizi portano al suicidio, ma Benassi – frustrato per la mancanza di casi da risolvere e per la sua vita sentimentale complicata dopo il bacio (e lo schiaffo) con la sindaca Nicole Poli – non ci sta e si immerge nell’indagine. La squadra scopre presto che Gianni era stato truffato da Garbuglio, un imprenditore agricolo senza scrupoli, e che la sua depressione era legata ai debiti accumulati. Parallelamente, emergono tensioni personali tra i membri della squadra che complicano il quadro investigativo.

Gaetana e il figlio Macchio: la scoperta che cambia tutto

La vera svolta emotiva dell’episodio riguarda Gaetana, la cugina di Vasco interpretata da Valentina Lodovini. La donna scopre con amarezza che suo figlio Macchio ha partecipato all’annaffiatura di una piantagione illegale di Magico, uno dei personaggi sospetti della comunità. Messo davanti all’evidenza, il ragazzo viene convinto dalla madre a testimoniare contro i veri responsabili. Una scelta dolorosa per Gaetana, che deve bilanciare il ruolo di madre con la necessità di far emergere la verità. Una linea narrativa che aggiunge profondità familiare al racconto investigativo, nel solco della migliore tradizione del crime italiano.

Il quarto episodio: “Ad opera di ignoti” e il ritorno di Amaranta

Nel quarto episodio il commissario può contare sull’aiuto della giovane e determinata poliziotta Amaranta, interpretata da Chiara Celotto, con cui si crea un legame sempre più solido sul piano professionale (e forse non solo). Insieme passano al vaglio tutti i possibili sospettati, da Scintilla al carrozziere Manetta, cercando di ricostruire un puzzle più intricato del previsto. Le indagini si intrecciano con le dinamiche personali dei personaggi, dando vita a una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Per Benassi è anche un momento di svolta personale: dopo una prima puntata in cui il suo personaggio è stato definito “un mix tra Montalbano e Rocco Schiavone”, il commissario comincia a mostrare un lato più vulnerabile e umano.

Vasco Benassi: il commissario tra luci e ombre

Il personaggio costruito da Claudio Bisio è volutamente ambivalente: un uomo fatto di luci e ombre, che è buono ma vuole essere cinico, maniaco delle regole salvo poi trasgredirle per primo, disordinato, un appassionato di donne che ama tutte senza amarne mai davvero una. Trasferito da Bologna a Muntagò dopo un errore professionale commesso anni prima, Benassi si ritrova nel paese dell’Appennino dove è cresciuto, costretto a fare i conti con le ferite del passato, vecchi amori e traumi mal superati, che stasera si intrecceranno ancora di più con la sua vita professionale.

Il cast e le location della fiction

Nel cast di Uno sbirro in Appennino accanto a Claudio Bisio e Valentina Lodovini troviamo Chiara Celotto (Amaranta), Elisa Di Eusanio, Michele Savoia, Ivan Zerbinati, Lorenzo Minutillo, Jacopo Dei, Selvaggia Quattrini, Stefano Abbati e Antonio Gerardi. Le riprese sono state girate nei suggestivi paesaggi dell’Appennino bolognese, con il borgo medievale de La Scola (frazione di Grizzana Morandi) tra le location più iconiche. L’Appennino, con le sue tradizioni popolari, i paesini, i laghi e i boschi, non è solo sfondo ma vero protagonista della serie: casi polizieschi ancorati al territorio, calati in un clima di commedia e racconto familiare.

Quando finisce la serie: il calendario completo

Uno sbirro in Appennino è composta da quattro puntate (otto episodi complessivi) che vanno in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Ecco il calendario completo: prima puntata (9 aprile, già trasmessa con oltre 4 milioni di spettatori); seconda puntata (stasera, 16 aprile, episodi 3 e 4); terza puntata (23 aprile, episodi 5 e 6); quarta e ultima puntata (30 aprile, episodi 7 e 8). La fiction è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Dove e quando vedere la seconda puntata

La seconda puntata di Uno sbirro in Appennino va in onda giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21:30 su Rai 1. Gli episodi sono disponibili anche in streaming gratuito e on demand su RaiPlay. Con la sfida in prima serata rappresentata dalle coppe europee (Aston Villa-Bologna in Europa League e Fiorentina-Crystal Palace in Conference League, entrambe alle 21:00), sarà interessante vedere come la fiction di Bisio riuscirà a tenere testa al calcio nella corsa agli ascolti del giovedì sera.