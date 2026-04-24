Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? La settimana dal 27 al 30 aprile 2026 si preannuncia carica di tensione, con un Palazzo Palladini che diventa il bersaglio di un nuovo progetto criminale e una Marina sempre più lucida nel leggere i comportamenti del marito. La soap di Rai 3 va in onda dal lunedì al giovedì alle 20:50, mentre venerdì 1° maggio non ci sarà nessun episodio a causa della Festa dei Lavoratori. Per compensare la pausa, giovedì 30 aprile è prevista una doppia puntata: un appuntamento da non perdere per chi segue le trame partenopee.

Eduardo in difficoltà: il piano di Rino scuote Palazzo Palladini

Il cuore narrativo della settimana ruota intorno a Eduardo e al suo tentativo di restare a galla in una spirale che rischia di travolgerlo. L’ingresso in scena di Rino, intenzionato a mettere a segno un colpo proprio a Palazzo Palladini, manda Eduardo su tutte le furie. Il problema è che Persico, suo complice nella banda, non sembra avere alcuna intenzione di tirarsi indietro. Per Eduardo si apre così un fronte interno: come fermare un’azione che, se andasse a buon fine, lo inchioderebbe definitivamente davanti alla comunità di Palazzo Palladini?

Intanto la tensione cresce anche attorno a Grillo, che continua a indagare sui furti avvenuti nel quartiere. I suoi sospetti, ormai rivolti a Eduardo, rischiano di allargarsi anche a Damiano: un cortocircuito che potrebbe avere conseguenze gravi sia sul piano personale che professionale.

Serena diffidente, Manuela curiosa: il ritorno del padre dei Cirillo divide le gemelle

Un’altra storyline centrale di queste puntate è quella dei Cirillo. L’ingresso di Maurizio, il padre ritrovato, crea reazioni molto diverse nelle tre figlie. Serena resta prudente e non abbassa la guardia, Manuela invece ha deciso di concedere una possibilità al padre e vuole approfondire il rapporto. Micaela, dal canto suo, è la più rigida: non vuole nemmeno sentirne parlare. Ma Samuel potrebbe riuscire a farla ragionare, spingendola verso un cambio di prospettiva.

Lo scontro generazionale e il tema della paternità ritrovata saranno al centro di diverse scene, con momenti intensi che faranno leva sulle ferite del passato mai del tutto rimarginate.

Roberto, Stefano Mori e il ritorno di Greta: Marina legge tra le righe

Il rapporto tra Roberto Ferri e Stefano Mori si sta trasformando in una guerra personale. L’ossessione di Ferri verso il rivale cresce puntata dopo puntata, e il suo comportamento comincia a suscitare domande. Marina, lucidissima come sempre, inizia a sospettare che dietro tanta rabbia si nasconda qualcosa di più di una semplice rivalità professionale: Stefano è stato legato a Greta, madre del figlio di Roberto, e questo dettaglio non è sfuggito alla moglie dell’imprenditore.

L’interpretazione di Marina è chiara: Roberto potrebbe essere geloso. Un’ipotesi che, se confermata, aprirebbe una crepa importante nel loro matrimonio. Intanto Stefano si muove anche sul piano professionale: la sua radio diventa un concorrente diretto di Radio Golfo 99, e questo trascina Michele in una battaglia che rischia di logorarlo.

Cristina tra bugie e ombre, Mariella e la trappola per Bice e Massaro

Cristina continua a pagare le conseguenze delle scelte degli adulti intorno a lei. Coinvolta da Leo in una situazione imbarazzante, si ritrova in difficoltà proprio mentre sta cercando di ricostruire un equilibrio personale dopo il caos causato dalla madre Greta.

Sul fronte più leggero, Mariella si trasforma in regista improvvisata: decide di organizzare un incontro tra Bice e Massaro per parlare di Gerry, ma la sua trappola non produrrà i risultati sperati. Una sotto-trama che, come spesso accade in Un posto al sole, mescola il sorriso alle dinamiche più pesanti.

Quando va in onda Un posto al sole e dove rivedere le puntate

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 la programmazione subisce però una modifica: giovedì 30 aprile è prevista una doppia puntata in compensazione della pausa di venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming e on demand gratuitamente su RaiPlay, subito dopo la messa in onda televisiva.

Domande frequenti

A che ora va in onda Un posto al sole?

Un posto al sole va in onda alle 20:50 su Rai 3, dal lunedì al venerdì.

Un posto al sole va in onda il 1° maggio 2026?

No, la soap di Rai 3 si ferma venerdì 1° maggio 2026 per la Festa dei Lavoratori. In compensazione, giovedì 30 aprile è prevista una doppia puntata.

Cosa succede a Palazzo Palladini nelle puntate del 27-30 aprile?

Rino punta a colpire Palazzo Palladini con un’azione criminale, Eduardo si oppone ma Persico non vuole fermarsi. Grillo intanto stringe il cerchio attorno a Eduardo e sospetta anche di Damiano.

Dove vedere Un posto al sole in streaming?

Tutte le puntate di Un posto al sole sono disponibili gratuitamente su RaiPlay, in diretta e on demand, subito dopo la messa in onda.

Marina scoprirà la verità su Roberto e Greta?

Nelle puntate di questa settimana Marina inizia a sospettare che la rabbia di Roberto verso Stefano Mori nasconda gelosia per Greta, ma la verità completa potrebbe emergere nelle settimane successive.