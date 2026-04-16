Il sabato della 33ª giornata di Serie A si apre al BluEnergy Stadium con una sfida tra due squadre che ormai possono giocarsela a viso aperto, senza patemi di classifica. L’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dal clamoroso 3-0 sul Milan a San Siro, affronta il Parma di Carlos Cuesta, che ha pareggiato 1-1 sul campo del Napoli fermando la rincorsa scudetto degli azzurri. Calcio d’inizio sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00, diretta DAZN in esclusiva.

Un pomeriggio che sembra senza pressioni, ma che per entrambe le squadre ha il valore di consolidare la propria posizione nella metà sinistra della classifica e chiudere la stagione con slancio, magari guardando agli obiettivi della prossima annata.

Il momento delle due squadre

L’Udinese vive uno dei momenti migliori della sua stagione. Il successo 3-0 a San Siro contro il Milan è stato netto, costruito con cinismo nel primo tempo (autorete di Bartesaghi) e consolidato nella ripresa dalle reti di Ekkelenkamp e Atta. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri friulani, che con 43 punti occupano la decima posizione a otto lunghezze dalla zona retrocessione: salvezza matematica in tasca e possibilità di guardare ancora più in alto nelle ultime sei giornate.

Runjaic ha trovato un’identità di gioco solida, fatta di difesa a tre, pressione alta e rapide verticalizzazioni verso Zaniolo. Da segnalare che l’Udinese ha ottenuto entrambe le vittorie stagionali al Meazza, un trend storico che non ha precedenti nel massimo campionato: in questa stagione ha battuto sia l’Inter (a inizio anno) sia il Milan, replicando un risultato che in precedenza era riuscito ai friulani soltanto nel 2003/04.

Il Parma di Cuesta, dall’altra parte, ha sfoderato una delle prove più sorprendenti della stagione fermando sul 1-1 il Napoli a inizio settimana, grazie al gol lampo di Gabriel Strefezza dopo appena 33 secondi. Un punto d’oro che vale ossigeno importantissimo: i ducali salgono a quota 36 e mantengono un margine di nove lunghezze sul diciottesimo posto, con tre delle ultime cinque giornate ancora da disputare.

Il tecnico spagnolo ha ritrovato l’attaccante Mateo Pellegrino, che aveva saltato la sfida con il Napoli per squalifica, e proverà a replicare la prestazione grintosa vista al Tardini. Resta ai box Matija Frigan, ko per una lesione al legamento crociato, mentre Benjamín Cremaschi (problema al menisco) è fuori per il resto della stagione.

I precedenti tra Udinese e Parma

I confronti tra Udinese e Parma sono storicamente numerosi: oltre ottanta sfide ufficiali tra le due squadre, con un bilancio sostanzialmente equilibrato. Negli ultimi anni, però, l’Udinese ha spesso avuto la meglio al Friuli: i bianconeri sono imbattuti da diverse stagioni in casa contro gli emiliani, trend che Cuesta proverà a interrompere.

Il confronto di andata, giocato al Tardini il 29 novembre 2025 nella 13ª giornata, si era risolto con un risultato equilibrato che aveva lasciato entrambe le squadre nella parte bassa della classifica, in un periodo molto diverso da quello attuale, considerando che il Parma di allora galleggiava vicino alla zona calda.

Le probabili formazioni

Udinese, Runjaic ritrova la quadra

Il tecnico tedesco dovrebbe ripartire dall’11 visto a Milano, modificando solo l’attacco: Keinan Davis si è nuovamente fermato per una lesione al bicipite femorale destro e non sarà della partita. Al suo posto spazio a Iker Atta nel ruolo di sotto-punta, con Nicolò Zaniolo unico riferimento offensivo.

Davanti a Okoye, confermata la linea a tre con Kristensen, Kabasele e Solet. A centrocampo la catena tipo con Ehizibue e Kamara sulle fasce, il playmaker Karlstrom e Piotrowski in mediana. Davanti il duo Ekkelenkamp-Atta a supporto di Zaniolo.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. Allenatore: Kosta Runjaic.

Parma, Cuesta ritrova Pellegrino

Il tecnico spagnolo, alla sua prima stagione piena in Serie A, dovrebbe confermare il 3-5-2 con Suzuki in porta (in ballottaggio con Corvi), la difesa a tre Troilo-Circati-Valenti e le corsie presidiate da Delprato e Valeri. In mediana torna titolare Nicolussi Caviglia, in ballottaggio con Sorensen, affiancato da Bernabé e Keita. In attacco rientra Mateo Pellegrino, dopo la squalifica scontata al Maradona, con Strefezza a supporto.

Parma (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Sul fronte Udinese, nessuno squalificato. Gli indisponibili sono Keinan Davis (nuova lesione al bicipite femorale destro, rientro incerto anche per la Lazio nel turno successivo), Alessandro Zanoli (lesione al legamento crociato, stagione chiusa) e Jordan Zemura (lesione alla coscia, rientro previsto per fine aprile).

Il Parma non ha squalificati e recupera Mateo Pellegrino dopo la squalifica di una giornata scontata con il Napoli. Restano fuori Matija Frigan (lesione al legamento crociato, rientro previsto per metà maggio) e Benjamín Cremaschi (problema al menisco, stagione chiusa). Da monitorare Ondrejka, la cui presenza resta incerta.

Dove vedere Udinese-Parma in TV e in streaming

Udinese-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma detentrice dei diritti sulla Serie A Enilive 2025/2026. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q e TimVision Box, oltre che in streaming su computer, smartphone e tablet tramite app o browser.

Gli abbonati Sky potranno attivare l’applicazione DAZN direttamente dal decoder Sky Q, seguendo la procedura dalla sezione “Il mio account”. Calcio d’inizio alle 15:00 di sabato 18 aprile 2026, con pre-partita a partire dalle 14:30.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca al BluEnergy Stadium (ex Friuli) di Udine, impianto da oltre 25.000 posti che è uno degli stadi più moderni del calcio italiano, completamente ristrutturato nel 2016. Il Parma, storicamente, non ha un grande bilancio al Friuli: i ducali cercheranno di invertire un trend che negli ultimi anni ha premiato quasi sempre i bianconeri.

Tra le curiosità statistiche più interessanti, c’è il momento di forma di Nicolò Zaniolo, ormai protagonista dello schieramento di Runjaic: l’ex Roma sta vivendo una seconda giovinezza tra Friuli, con prestazioni costanti e decisive sia come prima punta sia come trequartista. Dall’altra parte, Gabriel Strefezza è in grande forma con cinque gol nelle ultime dieci uscite, fondamentali per il cammino salvezza dei ducali.

Il pronostico

Il pronostico è abbastanza aperto, con i bookmaker che concedono un leggero vantaggio ai padroni di casa forti del momento di forma e del fattore campo. L’Udinese ha i mezzi per chiudere la stagione nei primi dieci posti, il Parma vuole invece consolidare definitivamente la salvezza e guardare al prossimo campionato con serenità.

La chiave tattica sarà la gestione del centrocampo: se Nicolussi Caviglia e Bernabé riusciranno ad avere tempo di giocare, il Parma può mettere in difficoltà la costruzione friulana. Dall’altra parte, Runjaic punterà sulle accelerazioni di Zaniolo e Atta contro una difesa ducale che ha spesso concesso qualcosa nelle trasferte.

Un sabato pomeriggio di Serie A con l’etichetta del match senza pressioni ma con la voglia di chiudere bene la stagione. L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle 15:00, con diretta DAZN.