Udinese-Como: dove vederla, formazioni e precedenti

Il lunedì di Pasquetta della Serie A si apre con il lunch match tra Udinese e Como alla Dacia Arena di Udine. Calcio d’inizio alle 12:30 di lunedì 6 aprile 2026, 31ª giornata di campionato.

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Come arrivano le due squadre

L’Udinese di Kosta Runjaic è undicesima con 39 punti (appaiata al Sassuolo), in una posizione tranquilla di metà classifica. I friulani arrivano dalla vittoria esterna a Marassi contro il Genoa nell’ultimo turno, risultato che ha dato serenità all’ambiente. La Dacia Arena è un campo tradizionalmente ostico per le avversarie, e l’Udinese punta a chiudere la stagione nella prima metà della classifica.

Il Como di Cesc Fabregas è la grande rivelazione del campionato: quarto in classifica con 57 punti, in piena corsa Champions League. I lariani hanno conquistato 17 punti da inizio febbraio (al pari dell’Inter), risultando una delle formazioni più in forma dell’intera Serie A. Fabregas ha costruito una squadra con un’identità di gioco chiara e numerose opzioni offensive. Il quarto posto dista 3 lunghezze dalla Juventus e dalla Roma, un margine ancora da difendere.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Bayo. All. Runjaic

Squalificati: Davis. Ballottaggi: Piotrowski-Atta, Bayo-Zaniolo (ruoli invertibili)

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Ballottaggi: diverse opzioni offensive a disposizione di Fabregas

Runjaic deve ridisegnare l’attacco senza lo squalificato Davis: Zaniolo agirà sulla trequarti con Bayo terminale offensivo. Fabregas ha l’imbarazzo della scelta, specialmente in attacco, dove Paz, Baturina e Diao si contendono le maglie dietro Douvikas.

Precedenti e curiosità

Il Como, tornato in Serie A dopo una lunghissima assenza, sta vivendo una stagione storica. Il quarto posto in classifica è un risultato che va oltre le più rosee aspettative e la mano di Fabregas si vede nel gioco propositivo e nella mentalità della squadra. L’Udinese, dal canto suo, è una squadra che in casa sa rendersi pericolosa grazie alla fisicità del suo centrocampo.

Analisi tattica e pronostico

Il Como parte favorito per qualità e momento di forma, ma Udine non è mai una trasferta semplice. La chiave sarà la capacità di Paz e Baturina di trovare spazi nella trequarti friulana. L’Udinese cercherà di sfruttare la fisicità di Kabasele e Karlstrom per sporcare il gioco dei lariani. L’assenza di Davis toglie il principale riferimento offensivo a Runjaic, ma Zaniolo ha la qualità per inventare la giocata decisiva.