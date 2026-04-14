Trump contro Papa Leone XIV: cosa è successo e perché lo scontro è senza precedenti

Uno scontro che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato impensabile si è consumato nelle ultime ore tra le due figure più potenti del mondo occidentale: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica. Un attacco frontale, durissimo e senza precedenti, affidato a un lungo post su Truth Social che ha aperto una frattura diplomatica tra Washington e il Vaticano di una gravità mai vista in epoca moderna.

L’attacco di Trump: il post su Truth che ha cambiato tutto

Domenica 13 aprile, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un messaggio di rara violenza verbale nei confronti del Pontefice. Il presidente americano ha definito Leone XIV un uomo dal comportamento inaccettabile, accusandolo di essere troppo morbido sul fronte della criminalità e inadeguato in politica estera. Ma il passaggio più clamoroso è stato un altro: Trump ha rivendicato il merito dell’elezione stessa di Prevost a Papa, sostenendo che il conclave lo avrebbe scelto soltanto perché americano, nel tentativo di gestire il rapporto con la sua amministrazione.

Trump ha anche criticato duramente l’incontro avvenuto il 9 aprile in Vaticano tra Leone XIV e David Axelrod, storico consigliere di Barack Obama e amico personale dell’ex presidente, definendolo un segnale di vicinanza al Partito Democratico. Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori: tutti e tre — Obama, Axelrod e il Papa — sono originari di Chicago. Infine, il presidente ha aggiunto un confronto con il fratello del Papa, Louis Prevost, definendolo sostenitore del movimento MAGA, dichiarando di preferirlo al Pontefice.

Poco dopo il post, Trump ha condiviso su Truth un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui appariva in una posa che evocava l’imposizione delle mani, gesto tipico della guarigione nei Vangeli. L’immagine è stata successivamente rimossa.

La risposta di Leone XIV: “Non ho paura, parlo del Vangelo”

Papa Leone XIV, impegnato nella partenza per un viaggio di dieci giorni in Africa, ha risposto ai giornalisti con toni fermi ma misurati, coerenti con lo stile diplomatico che lo caratterizza fin dall’inizio del pontificato. Il Papa ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di entrare in un dibattito personale con Trump, precisando di non essere un politico ma un pastore che parla del Vangelo.

Il Pontefice ha ribadito che continuerà a schierarsi apertamente contro la guerra, invocando il dialogo e la relazione multilaterale tra le nazioni come unica strada per risolvere i conflitti. Ha poi aggiunto parole che sono suonate come un messaggio diretto alla Casa Bianca, sottolineando che troppe persone stanno soffrendo e troppi innocenti sono stati uccisi, e che qualcuno deve alzarsi per dire che esiste una via migliore. Dalla prima tappa del viaggio in Algeria, davanti al Monumento dei Martiri, Leone XIV ha lanciato un ulteriore appello alla pace, dichiarando che Dio desidera la pace per ogni nazione e invitando al perdono.

Come si è arrivati allo strappo: dai migranti alla guerra in Iran

Lo scontro di domenica non è nato dal nulla. Le tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano si trascinano da mesi, fin dall’elezione di Leone XIV nel 2025. Già nell’ottobre di quell’anno, il Papa aveva definito le politiche migratorie statunitensi come disumane, ricevendo una replica secca dall’amministrazione. A gennaio 2026, dopo l’intervento militare americano in Venezuela per rimuovere Nicolás Maduro, il Pentagono ha convocato un importante diplomatico vaticano — secondo quanto ricostruito dal giornalista Mattia Ferraresi su The Free Press — sostanzialmente per chiedere alla Santa Sede di sostenere le operazioni militari degli Stati Uniti. Il Pentagono ha confermato l’incontro ma ha definito esagerati i resoconti giornalistici.

Con lo scoppio della guerra in Iran, la temperatura è salita ulteriormente. Leone XIV ha moltiplicato gli appelli contro il conflitto: ha definito la minaccia di Trump di distruggere la civiltà iraniana come qualcosa di veramente inaccettabile, ha invocato il cessate il fuoco per il Libano colpito dai bombardamenti israeliani e, durante la messa dell’11 aprile a San Pietro, ha pronunciato parole durissime sull’idolatria del denaro e del potere e sul rifiuto della guerra. Il giorno di Pasqua, nella benedizione Urbi et Orbi, ha chiesto a chi ha il potere di scatenare guerre di scegliere la pace. L’arcivescovo di Washington, Robert McElroy, ha definito quella in Iran una guerra immorale, in una veglia per la pace parallela a quella del Papa.

Il gesto simbolico: il Papa non andrà a Washington il 4 luglio

Il segnale più forte, però, è un gesto che non è ancora avvenuto ma che pesa già enormemente. Leone XIV ha annullato la sua partecipazione alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza americana, previste il 4 luglio a Washington. Al posto della parata militare nella capitale statunitense, il primo Papa americano della storia sarà a Lampedusa, tra i migranti e i rifugiati. Un contrasto di immagini che non potrebbe essere più eloquente e che rappresenta una presa di distanza radicale dalla politica di Trump.

Le reazioni nel mondo: dai vescovi USA all’Iran

La Conferenza episcopale degli Stati Uniti ha preso le distanze dalle parole di Trump, dichiarando che il Papa non è un rivale né un politico. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha condannato quello che ha definito un insulto a Papa Leone XIV, affermando che la denigrazione di un messaggero di pace non è accettabile per nessuna persona libera. In Italia e in Europa le reazioni sono state di sconcerto generale per la durezza e l’eccezionalità dell’attacco, un gesto che non ha precedenti nei rapporti tra un presidente americano e un pontefice.

Alla Casa Bianca, Trump ha ribadito la sua posizione ai giornalisti, rifiutando di scusarsi e insistendo sul fatto che il Papa avrebbe detto cose sbagliate. Ha nuovamente definito Leone XIV come troppo morbido sulla criminalità e ha ribadito la sua contrarietà alle posizioni del Vaticano sull’Iran nucleare.

Perché questo scontro è diverso da tutti gli altri

I rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano hanno avuto momenti di tensione anche in passato — basti pensare alle critiche di Papa Francesco sui muri anti-migranti durante il primo mandato di Trump. Ma lo scontro tra Leone XIV e Trump ha una portata completamente diversa, per almeno tre ragioni. La prima è che Leone XIV è il primo Papa americano della storia, il che rende lo scontro un affare interno agli Stati Uniti, non solo un’incomprensione diplomatica tra due stati. La seconda è che Trump ha esplicitamente rivendicato il merito dell’elezione papale, un’affermazione che ha irritato profondamente il mondo cattolico. La terza è il contesto: una guerra in corso in Iran, un appello papale alla pace sempre più esplicito e un’amministrazione americana che sembra voler zittire anche la voce morale della Chiesa.

Domande frequenti

Cosa ha detto Trump su Papa Leone XIV?

In un post su Truth Social del 13 aprile 2026, Trump ha definito Leone XIV troppo morbido sulla criminalità e inadeguato in politica estera, ha rivendicato il merito della sua elezione a Papa e ha criticato il suo incontro con David Axelrod, consigliere di Obama.

Come ha risposto il Papa?

Leone XIV ha dichiarato di non avere paura dell’amministrazione Trump, di non voler entrare in un dibattito personale e di continuare a parlare di pace come insegna il Vangelo. Ha aggiunto che troppe persone stanno soffrendo e che qualcuno deve indicare una via migliore.

Chi è Papa Leone XIV?

Robert Francis Prevost, 70 anni, originario di Chicago, è il primo Papa americano della storia della Chiesa cattolica. È stato eletto nel 2025 succedendo a Papa Francesco.

Perché Trump e il Papa sono in conflitto?

Le tensioni risalgono a mesi fa: Leone XIV ha criticato le politiche migratorie USA, l’intervento militare in Venezuela e la guerra in Iran. Trump considera le posizioni del Papa come interferenze nella politica americana.

Il Papa andrà negli Stati Uniti il 4 luglio?

No. Leone XIV ha annullato la partecipazione alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza americana e sarà invece a Lampedusa, in un gesto di forte valore simbolico.